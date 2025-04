Spojené státy chtějí po spojencích pět procent na obranu. Proč a co nabízejí výměnou?

Záleží na tom, jak a proč byl stanoven onen cíl ve výši pěti procent HDP. Při velmi hrubém odhadu by zvýšení výdajů evropských spojenců v Alianci na požadovanou úroveň mohlo vést k tomu, že jejich náklady dosáhnou téměř poloviny celkových výdajů NATO na obranu.

Místo toho, aby platili Evropané zhruba 30 a Američané téměř 70 procent, jako tomu bylo ještě doslova před pár lety, by se poměr téměř vyrovnal. Odpovídalo by to Trumpovu požadavku, aby Evropané převzali rovný díl nákladů na společnou obranu. Možná by si konečně přestal stěžovat, že Američané stále na Evropu doplácejí a že Evropané okrádají.

Připlatit si za jaderný deštník

Není ale spravedlnost jako spravedlnost. Armáda Spojených států nepůsobí jen v rámci NATO a všechny americké peníze na zbraně a vojáky nejdou na obranu Evropy. Není úplně fér žádat po Evropanech stejné ekonomické náklady, jaké nese Amerika. Spojené státy mají základny a závazky po celém světě a stále víc jako svého největšího protivníka vidí Čínu.

Nedávno dokonce americký ministr obrany Pete Hegseth vydal dokument, ve kterém popisuje strategické priority Ameriky: podle něj má přednost odstrašování Číny před riskováním v Evropě. Evropané mají počítat jen s americkým jaderným odstrašováním a v podstatě pak spíše s nějakými malými konvenčními silami.

Na druhou stranu, připlatit si zvýšením výdajů na obranu za americký jaderný deštník není tak špatná investice. Vybudování a udržování vlastních jaderných sil je nesmírně nákladné, i když i na to by nakonec Evropa měla. Pokud by došlo k navýšení evropských obranných výdajů na pět procent HDP, vešly by se do nich jaderné zbraně i podstatné zvětšení konvenčních armád.

V Evropě je ale problém s tím, že nevíme, kdo by takové atomové síle velel a převzal za ni odpovědnost a jak by mu za to ostatní evropské země platily. Evropané se na tom těžko shodnou. Se Spojenými státy je tohle, jak se říká, už zaběhlé a zatím to fungovalo po více než půl století.

Půjčit si na vyšší výdaje

Otázkou ovšem je, zda je Evropa skutečně schopna reálně rychle zvýšit své výdaje na obranu na pět procent svého HDP. Podle odhadu odborníků, pokud Evropa udrží současné tempo zvyšování výdajů na obranu, dostane se ze současných zhruba dvou procent HDP na tři procenta za pět let a na pět procent za deset let. Mluvíme totiž o více než zdvojnásobení výdajů na zbrojení. S tím ale bude problém.

Podívejme se třeba na Českou republiku. Už jen zvýšení výdajů na tři procenta HDP si vyžádá - odhadováno velmi přibližně - okolo 80 miliard korun ročně navíc, na pět procent by to bylo 240 miliard. Pro ilustraci - loni takovou sumu přesáhly jen roční výdaje ministerstva školství a práce a sociálních věcí, tedy výdaje na vzdělávání a sociální dávky a důchody.

Na tak obrovské výdaje, zvláště pokud bychom jich měli dosáhnout rychle, bychom si museli vypůjčit. Jenže pokud tohle bude chtít udělat i většina ostatních evropských zemí, jako že bude, nejen že vzrostou jejich dluhy, ale také vzrostou úroky z půjček. Protože bude větší poptávka po úvěrech. Výsledkem bude docela tíživé břemeno i při pouhém splácení úroků z půjčky. A to může být problém i pro ekonomickou stabilitu Evropy.

Ovšem může tomu být i tak, že cíl pět procent výdajů na obranu byl schválně Trumpem pro spojence stanoven takto vysoko, aby pak mohl říci, že ho nedodrželi, a prásknou za sebou dveřmi v NATO. Trump to prý zvažoval už několikrát i ve svém prvním funkčním období. Navíc pokud i Amerika zvýší své výdaje na obranu, což Rubio naznačuje, že USA udělají, Trump opět nebude spokojen s příspěvkem Evropanů a bude žádat vyšší výdaje. Už to v minulosti takhle udělal.

Asi bychom se sice měli snažit Trumpovi do určité míry vyhovět, ale zároveň bychom se dlouhodobě měli soustředit na to, co a za kolik potřebujeme k obraně Evropy, a ne na požadavky Spojených států. Představa, že si za naše peníze koupíme věrnost Ameriky, a to, že Trump bude v rámci jaderného odstrašení riskovat třeba zničení Washingtonu kvůli zničení Rigy, je prostě naivní.