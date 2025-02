Poslední budíček? Americký ministr jednal s Evropou jako s hadrem, Evropané si za to ale mohou částečně sami

Vojenské výdaje amerických spojenců v Severoatlantické alianci podle něj mají vzrůst na pět procent HDP, tedy na úroveň, které nedosahují a těžko ji dosáhnou v budoucnu i Spojené státy.

Zkrátka Američané se už nebudou o Evropu tolik zajímat a Evropané mají platit. Působilo to jako hození granátu do místnosti.

Ministr Hegseth s Evropany příliš nejednal, spíše jen vykládal, co je třeba. Podle neoficiálních vyjádření některých evropských představitelů se vztahy mezi Evropou a Amerikou zhoršily teď tak, že skoro neexistují. Část evropských politiků to nyní sice na veřejnosti prezentuje tak, že Spojené státy potvrdily své závazky v rámci Aliance, a říkají, že stejně chtěli na obranu dávat více, jenže to je jen lakování skutečnosti na růžovo. Pravda je úplně jiná.

Znamená to totiž to, že USA stáhnou většinu svých vojáků z Evropy a je otázkou, zda budou Evropanům Američané v rámci NATO nadále poskytovat kapacity, které starý kontinent nemá. Jde například o dálkový průzkum a rozvědku, tankování za letu, či raketové systémy a bombardéry s dlouhým dosahem.

Konec spojenectví?

Není ani jisté, zda Spojené státy budou dál hodnověrně chránit Evropu svým jaderným deštníkem a zda bude platit, že odpoví jaderným úderem i na konvenční útok. Slib Ameriky bránit Evropu totiž posiluje fakt, že tu jsou američtí vojáci a to dokonce na potenciální první frontové linii. Kdyby Rusko zaútočilo, zranilo či by zabilo Američany, američtí politici by pak museli tvrdě reagovat. Když tohle zmizí, americké odstrašení bude nevěrohodné. Je totiž možné a dokonce dosti pravděpodobné, že Američané nebudou riskovat, že jaderný úder pro záchranu nějaké malé země kdesi vyvolá protiútok na Ameriku.

Evropa tedy už nemůže spoléhat na Spojené státy tak jako dříve a evropské státy musejí dát další peníze na zbrojení. Protože financí nemá Evropa nazbyt, bude třeba vyzbrojování aspoň částečně koordinovat anebo centralizovat. Evropští politici už o tom jednají, ale příliš nepokročili. Když to takhle půjde dál, Evropa bude příliš slabá, než aby odradila Rusko od případného útoku.

Navíc Spojené státy chtějí, aby budoucí mír na Ukrajině zajišťovali Evropané a také aby zaplatili většinu rekonstrukce Ukrajiny (už teď ostatně platí spolu s Kanadou většinu pomoci napadené zemi). Přitom Američané na dělicí čáru mezi Ukrajinou a Ruskem své vojáky nepošlou a Evropané, kteří tam budou, nebudou mít bezpečnostní záruky v rámci Severoatlantické aliance. Může se stát, že Evropa nakonec bude stát sama vojensky proti Rusku bez pomoci USA.

A nejenom to, Evropa není pro Ameriku spojenec už ani na poli diplomacie. Vypadá to, že o míru mezi Ruskem a Ukrajinou bude jednat americký prezident Donald Trump možná bez Evropanů. Přitom Trump nestojí na rozdíl od Evropy na straně Ukrajiny, nikdy ji nenazval spojencem či aspoň přítelem, a o přátelských vztazích mluvil jen v souvislosti s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Hegseth k tomu prohlásil, že se Ukrajina nevrátí do svých hranic před rokem 2014 a že je nerealistické doufat, že získá zpět Krym.

Většina ukrajinských politiků je s tím sice dávno smířena, ale pro udržení tváře a klidu na Ukrajině se vždy počítalo s tím, že se tohoto území Kyjev formálně nevzdá, i když ve skutečnosti zůstane ruské. A teď přijde tohle vyjádření.

Můžete protestovat, ale to je tak všechno

Evropané jsou tím pobouřeni, vyjadřují podporu Kyjevu a chtějí místo u jednacího stolu, ale jestli ho dostanou, je více než nejasné.

Protesty jsou tak asi jediné, co s tím mohou dělat. Je to trest za to, že Evropané váhali s koordinací či sjednocením své zahraniční politiky, že je k vyšším vojenským výdajům nevybudila ani ruská invaze do Gruzie, ani obsazení ukrajinského Krymu, a že se báli pomáhat dost Ukrajině, aby „neponížili“ nebo „neprovokovali“ Rusko. Kdyby to udělali, byli by v silnější pozici a Ukrajina mohla zatlačit ruskou armádu zpět na ruské území. Teď tu Evropané stojí jako nazí a kromě toho, že je rétoricky ponižují z Kremlu, s nimi teď jako s hadrem jednají i Američané. Tohle je opravdu poslední budíček.