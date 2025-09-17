Trump a MAGA bojují za svobodu slova. Ale jen pro někoho. Pro ostatní je tu vyhazov z práce

Právě podpora Kirkovy vraždy či jen upozornění na Kirkovy pro mnoho lidí těžko skousnutelné názory je pro mnoho podporovatelů americké vlády dostatečným důvodem pro vyhazov z práce či, pokud by to šlo, i úřední vyšetřování. Někdy prý stačí i odmítání spustit vlajku na půl žerdi na Kirkovu památku.
Začíná to internetovým lynčem a pak udáními zaměstnavateli. Internetová skupina Charlie Kirk Data Foundation vytvořila databázi uživatelů sociálních sítí, kteří podle ní Kirka kritizovali nebo oslavovali jeho smrt, shromáždila rychle údaje o více než 60 tisících lidech a tlačí na jejich vyhazov a veřejné zostouzení. Cílem prý je „odstranit levicové radikály“ ze škol, vlády i některých soukromých firem.
Za slova o Kirkovi v USA vyhazují z práce, držitele víz vyhošťují ze země
Připomíná to nechvalně známé působení senátora Josepha McCarthyho, který v padesátých letech rozpoutal hon na komunisty a jejich sympatizanty. Jenže tehdy šlo přece jen aspoň zpočátku o upozorňování na opravdové komunistické nebezpečí, s nímž se nakonec svezli mnozí nevinní a vyvolalo to atmosféru strachu. Teď takové nebezpečí neexistuje a přesto jako by ožívaly tehdejší postupy.
Vytváření atmosféry strachu
Je to paradox, protože právě Trump a jeho MAGA vystupovali proti omezování svobody projevu. Odsuzovali i tak zvanou cancel culture, snahu omezit třeba vystupování některých lidí na univerzitách či jejich působení v médiích například proto, že údajně kritizovali barevné či byli necitlivý k menšinám, a chtěli toto potlačování svobody projevu a diskuse napravit. Dokonce tvrdili, že nemá být trestáno ani to, co někdy může být pokládáno za podněcování k násilí.
Trump a jeho soupoutníci propagují dokonce zákrok proti nenávistným projevům, což už nemá žádnou oporu v amerických zákonech a ústavě. Ve Spojených státech není trestné kritizovat něčí názory, dokonce tam není trestné ani schvalování atentátu ex post. Jenže prezident Trump to vidí jinak. Na otázku, co si myslíte o tom, že Pam Bondiová prohlásila, že bude bojovat proti nenávistným projevům, když mnoho našich spojenců tvrdí, že nenávistné projevy jsou projevem svobody slova, Trump odpověděl, že bude stíhat lidi jako dotyčný reportér, protože se k němu chová nespravedlivě a to je nenávist.
Pak ovšem Bondiová couvla a prohlásila, že nebude pronásledovat nenávistné projevy jako takové, ale jen ty, které překročí hranice nelegálního vyzývání k násilí. Přesto je jasně vidět, že Trump a jeho spojenci sice stále požadují svobodu slova, ale jen pro některé. Stejně jako někteří obdivovatelé Trumpa u nás. Ostatní mají mlčet.
Trump a jeho spojenci se snaží se v Americe vytvořit atmosféru strachu, která by utnula kritiku pravice i vlády. I když si zatím nedovolují překročit hranice zákona. Přesto pokud se jim to podaří, Amerika jako předobraz země svobody, k níž mnozí upírají své zraky, minimálně na čas skončila.