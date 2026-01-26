Minneapolis je pro Trumpa nebezpečnější než Grónsko. Poškodí ho v podzimních volbách

Již dva velmi kontroverzní případy zabití demonstrantů v Minneapolisu, řada zraněných, zakuklení agenti celní služby v ulicích. Chyby se dějí, to je jisté. Ovšem politické řešení situace ze strany Trumpovy administrativy je zatím zoufalé a pokud neotočí, bezpochyby ho poškodí v podzimních midtermových volbách.
Šéf Bílého domu po první střelbě vypustil na reportéry své šakaly Stephena Millera a Kristi Noemovou (hlavního poradce, resp. ministryni vnitra), kteří mají reputaci ze slovních přestřelek s liberály.
Do ulic Minneapolisu zároveň nechal poslat dalších tisíc agentů ICE, místo toho, aby situaci uklidnil a ilegály honil inteligentnějším způsobem, například cílenými zátahy na kriminálníky, nikoli masovou polovojenskou akcí.
Půlku zásobníku do nepokojného občana
Celá situace mu teď vybuchla do obličeje. Po zastřelení druhého demonstranta v pořadí (Alex Pretti) už nemůže být pochyb o tom, že „celníci“ svůj úkol v Minneapolisu nezvládají. Nemají tak dobrý výcvik jako policisté a v krizových situacích, kdy na ně místní aktivisté křičí, pískají a blokují jim cestu, ztrácejí nervy a bezdůvodně střílejí. Nesnaží se přitom ani cílit na nohy, aby předešli zabití, a do nepokojného občana klidně vysypou půlku zásobníku.
Američtí liberálové pochopitelně křičí, že ICE je ve skutečnosti jen převlečená SS a její agenti do ulic Minneapolisu přišli zašlapat americkou demokracii. Tak to nepochybně není, ale tam apologie bezpečnostních složek končí. Zakuklení „celníci“ musí z Minnesoty pryč, a to hodně rychle.
Je zajímavé, že to Trumpovi – jindy tak citlivému na veřejné mínění a své preference u voličů – zatím nedošlo. Američané se nechtějí vracet k nefungující politice otevřených hranic, ale rozhodně taky nechtějí, aby na jejich blaho v ulicích dohlížely úderné oddíly, které sem tam někoho zastřelí.
Na podzim se konají takzvané midtermové volby do Kongresu, kde se rozhodne o Trumpově politické budoucnosti – pokud republikáni utrpí jen symbolickou porážku, může svůj mandát bez problému dovládnout do roku 2029. Pokud ale dostanou výprask, stane se z Trumpa takzvaný „lame duck“ prezident, to jest obrátí proti sobě obě komory Kongresu, které mohou úspěšně blokovat jeho politiku. V případě nutnosti ho mohou i znovu ústavně zažalovat (impeachment). A podle logiky ‚do třetice všeho dobrého‘ by to tentokrát mohlo vyjít.