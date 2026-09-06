Průšvih USA s municí řeší dva čeští výrobci. Vyrobí jí víc než všechny americké firmy dohromady

Libor Stejskal
Glosa   9:00
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Výroba dělostřelecké munice ráže 155mm v závodě STV Group (3. července 2024)

Výroba dělostřelecké munice ráže 155mm v závodě STV Group (3. července 2024) | foto: Radek Vebr / MFDNES + LN / ProfimediaProfimedia.cz

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Válka mezi Ruskem a Ukrajinou už začíná být historickým faktorem, nejen událostí či výsledkem předchozích dějin. Změnila Evropu, transformovala způsob vedení války a probudila Západ z představy o velkém a úspěšném míru pod jeho taktovkou.

Mimo jiné také názorně ukázala, že vojenská síla nespočívá primárně v technologické převaze. Tomu jsme přitom věřili neuvěřitelně dlouho, v zásadě od konce studené války, konkrétně pak od první války v Perském zálivu. Hodně přes 30 let.

Teď ale vidíme, že chceme-li uspět ve střetu se silným konvenčním protivníkem, potřebujeme kromě vyspělé technologie také hodně lidí a mohutnou průmyslovou základnu. Tuto stále platnou lekci z hlubin 20. století jsme buď vytěsnili, anebo zapomněli, protože už více než tři desetiletí náš obraz války spočívá v přesných zásazích amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk do větracích šachet iráckých bunkrů.

Jak jsme pak neměli být zaskočeni my v Evropě, když i Američany překvapilo, že nejsou schopní doplňovat a nahrazovat zásoby obyčejné dělostřelecké munice? Bylo opravdu tak naivní a trestuhodné vybírat si dividendu míru, když jsme věděli, že naše malé profesionální armády nakonec vždycky nějak zpacifikují všechny ty militantní bojůvky v Afghánistánu, Kosovu, Jemenu, teroristy a piráty?

STV Group a Czechoslovak Group

Co už, stalo se; jako Západ jsme ztratili schopnost vést industriální opotřebovávací válku. Má to i přímé strategické důsledky: Američané hledají cestu, jak vycouvat z vojenského střetu s Íránem, protože omezené zásoby nestačily. O to víc se nově prohloubil deficit Ukrajiny.

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Ale technologický pokrok, který jsme neztratili, nám aspoň částečně pomáhá obnovovat nejkritičtější výrobní schopnosti – postavit továrnu na drony, rakety a dělostřelecké granáty dnes trvá výrazně kratší dobu než v minulosti.

Jenže i tady číhá nejedno úskalí. Americká vláda si nechala v Texasu postavit vysoce robotizovanou továrnu na dělostřeleckou munici základní ráže 155 milimetrů. Zatím to skončilo fiaskem: technologie nefunguje, výroba neběží. Cíl vyrábět sto tisíc střel měsíčně – a 1,2 milionu ročně – je v nedohlednu.

Tady přichází zajímavé srovnání: dva čeští výrobci se dostávají na řádově podobné nebo spíš větší objemy, než vyprodukují všechny americké firmy dohromady. V USA těch továren totiž není o moc víc. STV Group se blíží tři sta tisícům granátů ročně, některé komponenty ale stále odebírá od partnerů.

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Czechoslovak Group na to jde trochu jinak. Munice 155 milimetrů vyrobí zhruba šest set tisíc kusů, s tankovými střelami až 850 tisíc ročně. Její výroba je rozmístěna ve čtyřech evropských zemích s jádrem na Slovensku. Zahrnuje ale všechny fáze a všechny komponenty – od střelného prachu a samotné oceli až po zapalovače, těla střel a hnací náplně. Pro úplnost, barvy a textilie už nejsou kritickým prvkem ani při blokádě Hormuzského průlivu.

Víc štěstí než rozumu

Americká vláda si nedávno objednala ještě jednu novou továrnu na dělostřeleckou munici, a sice v Iowě. Nepoběží na turecké technologii, která se neosvědčila v Texasu. Iowa bude dílem Czechoslovak Group Michala Strnada. Plánovaná kapacita je 36 tisíc střel měsíčně, tedy více než třetina cílového amerického objemu.

Závěr je zřejmý. Američané už dávno zjistili, že Patrioty a Tomahawky nestačí, munice je potřeba i do houfnic. Na množství záleží, zejména když chcete protivníka vážně odstrašit. Když chtějí získat reálnou výrobní kapacitu, pozvou kapitál a zkušenosti klidně až z Česka. A odkud taky odjinud. Evropa má zase jednou víc štěstí než rozumu. Jedna desetimilionová země v srdci kontinentu hraje v této extrémní silové disciplíně světovou ligu.

Ukrajině to už nepomůže, Evropě a Americe ale ano. Jako vždy.

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