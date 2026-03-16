Trump chce mít z NATO osobního sluhu. Aby po něm uklízel nepořádek

NATO by mělo uklidit nepořádek, který způsobil jeho nejsilnější člen. Trump chce, aby evropské státy poslaly do Hormuzského průlivu minolovky a další válečné lodě. Ty by měly chránit tankery a nákladní plavidla před íránskými útoky nebo minami. Američané totiž, jak se nyní ukazuje, nemají dost vlastních minolovek a asi ani dalších lodí. Argument Washingtonu je jednoduchý: kdo má zájem na tom, aby Hormuz zůstal otevřený, měl by se také podílet na jeho ochraně.
My to nezačali. Evropané pracují na odblokování Hormuzu, misi NATO vylučují
Evropa skutečně potřebuje, aby Hormuz byl znovu průjezdný. Nejde jen o ropu, přes Perský záliv proudí také plyn a suroviny potřebné pro výrobu hnojiv. Zablokování průlivu by proto mělo dopad na energetiku i potravinové trhy. Jenže zájem na otevření průlivu, kvůli surovině pro výrobu hnojiv, které tudy proudí, mají také Spojené státy. A jejich spojenci v Perském zálivu, kteří kvůli blokádě přicházejí o obrovské exportní příjmy.
Ano, válka by se dala ukončit, jenže Trump neví, jak to udělat a ani neví, co od vlády v Teheránu chce. Napřed to bylo přerušení jaderného programu, pak raketového programu, pak další věci, a nakonec to vypadá, že nejdůležitější je, jak řekl Trump, aby se íránský režim „podřídil“ a „prosil o mír“. Americký prezident by pak mohl vyhlásit vítězství.
Jenže ajatolláhové v Íránu mu tuhle radost nechtějí dopřát. Proč kapitulovat, když Spojené státy ani nehrozí svržením režimu a nemají na to sílu? Důvodů je nula.
Trumpova úklidová služba?
Trump teď chce, aby mu NATO vytrhlo trn z paty a pomohlo uklidnit strategickou situaci v Perském zálivu. Ostatně Aliance už dříve pomáhala Američanům, vzpomeňme třeba na Afghánistán. Jenže je tu drobný detail. Ještě před několika týdny Trumpovi lidé požadovali pravý opak.
Washington tlačil na to, aby se NATO „vrátilo k původnímu továrnímu nastavení“ a soustředilo se jen na obranu území členských států v Evropě a Severní Americe. Tedy omezit operace v Kosovu, zřejmě zredukovat síly na Balkáně a ukončit výcvikovou misi v Iráku, kde NATO pomáhá s budováním bezpečnostních sil a s bojem proti Islámskému státu.
|
Teď by NATO mělo operovat v Hormuzském průlivu, u Íránu a jen pár set kilometrů od Iráku? To nedává smysl. Pokud ovšem nepřijmeme interpretaci, že NATO podle Trumpa nemá být Aliancí s jasně definovanými pravidly, mandátem a společnou strategií, ale jeho personální servisní organizací. Něčím mezi bezpečnostní agenturou a úklidovou službou.
Takhle to bylo běžné v době monarchií a aristokratických režimů. Politoložka Stacie Goddardová z Wellesley College a politolog Abraham Newman z Georgetownské univerzity ve své nedávné práci upozorňují, že Trump se takhle chová normálně a prosazuje něco jako neoroyalismus. Jenže na tohle nemohou demokratické země přistoupit. Staly by se pak jen poskoky sil, které samy nedokážou ovládat. Ostatně rozpad NATO už začal a tahání horkých kaštanů z ohně za Trumpa ho nezastaví. Spíše naopak.