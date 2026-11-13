Test chlebového pytlíku. I žena se sýrovitým předloktím může být tmavá jako černoch z Bronxu

Být příliš světlý neznamenalo, že vás mezi sebe nepřijmou. Museli jste se ale z nedostatku melaninu zodpovídat. Tradičně se světlí černoši vytahovali na ty tmavé, že mají v žilách víc bělošské krve, a tak to ti dnešní světlí, o několik generací mladší, pořádně schytali.
Test hnědýho papírovýho pytlíku nebyl zrovna přesný. Pytlíky měly různé odstíny a soudci nebyli nestranní. Mnozí černoši v Americe měřili barvu podle sympatií, které k člověku chovali.
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Můj klient Vincent, o jehož blaho jsem pečovala v rámci sociální práce v Jižním Bronxu, měl hluboce temnou barvu, jakou se může pochlubit jen málokterý černoch v Americe. Když jsem u něj byla poprvé, Vincent mě odstrkoval. Bál se mě, prý jsem moc bílá. Stačilo ale pět nebo šest týdnů a Vincent sedával těsně vedle mě, hladil mě po sýrovitém předloktí a vyznával mi lásku: „Tebe mám rád. Ty seš černá zrovna jako já.“
Jasně, Vincent měl paranoidní schizofrenii, tak jsem jeho slova brala s rezervou. Podobného přehodnocení své barvy jsem se ale dočkala od řady dalších lidí, kteří psychiatrickou diagnózu neměli. Čím bližší jsem jim byla, tím jsem byla černější.
V Londýně se papírové pytlíky běžně nepoužívají a podobné hry hraje málokdo.
Objevila jsem ale jiné pytlíky, a ty se taky dají využít k testování. Ne množství melaninu v pokožce, ale funkčnosti mozkových buněk v hlavě.
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Jsou to skvělé sáčky na pečivo, o jakých v Anglii ani v Americe nikdy nikdo neslyšel, dají se koupit jen ve Frýdku-Místku. Pyšní se membránou, která podle slov výrobců pečivo chrání jako slupka jablko. Můžu potvrdit, že fungují.
Nic zlého netušíc jsem pytlíky nakoupila a věnovala je několika lidem v našem kostele. Včetně návodu k použití v poněkud legrační, ale srozumitelné angličtině.
A víte co? Susan, jedna z mála našich bělošek, pochválila design pytlíku, ale prohlásila, že je to podfuk. Pečivo v pytlíku nevydrží čerstvé ani o den déle. Ukázalo se, že do něj strká chleba i v plastovém obalu. Moc mi nevěřila, když jsem říkala, že musí chleba z plastu vyndat. A když to pak přece zkusila, chleba do druhého dne okoral - Susan nenapadlo, že je potřeba pytlík uzavřít. I když to stálo v návodu.
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Jsou dvě možnosti: buď si Susan myslela, že pytlík funguje na principu magie, stačí ho pověsit do kuchyně a chleba vydrží déle. Anebo… to radši nebudu říkat. Susan je finanční poradkyně, prý dobrá. Ale myslím, že jejích služeb nevyužiju. V Testu chlebového pytlíku pohořela.