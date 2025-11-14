Mamdani rozvíjí „globální intifádu“. Zvolený starosta New Yorku chce zatknout Netanjahua

Mamdani je připomínán coby krajní levičák, de facto komunista, jenž se opírá o nápady typu městské dopravy zdarma, obchodů s regulovanými cenami potravin a státní výstavby levného bydlení. Jenže Mamdani je i muslim a hrdě se k té identitě hlásí. Je rodák z Ugandy (občanství USA získal až po roce 2016, kdy ještě v Americe nemohl volit), původem z Indie a dnes se řadí k představitelům „globálního Jihu“. Je velký obhájce obyvatel rozvojového světa, hlavně Palestinců, a velký odpůrce Izraele.
|
Triumf demokratů v reakci na Trumpa je přirozený. Jenže na vzestupu je i socialismus a antisemitismus
Když byla nyní zveřejněna zpráva (u nás ji otiskl web Novinky), že právě 1. ledna – v den Mamdaniho inaugurace – dorazí do New Yorku izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který už rok čelí zatykači Mezinárodního trestního soudu, je o rozruch postaráno.
USA se nepřipojily k Římskému statutu a jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na jejich území neplatí. Což ovšem Mamdanimu nebránilo, aby v kampani řekl, že kdyby Netanjahu do New Yorku přijel, jako starosta by ho nechal zatknout. Že toto je otázka federálních orgánů? Že New York coby sídlo univerzální OSN musí strpět návštěvy státníků, které by jeho starosta a jeho voliči raději neviděli? To Mamdaniho nezajímá.
S fanynkou Hamásu po boku
Mamdani je politik, jenž nenechává na pochybách, na čí straně jsou jeho sympatie. Na straně Palestinců, přesněji radikálních Palestinců, ba – ač to neříká doslova – přímo Hamásu. Muž razící heslo „globalizujte intifádu“ dost dobře ani nemůže předstírat, že se to Hamásu netýká. Vždyť slovo Hamás je akronym arabského výrazu pro odpor, chcete-li povstání. A intifáda je v překladu povstání.
Nikdo nemůže tvrdit, že politik je zodpovědný za slova a činy své ženy. Ale když Mamdaniho manželka Rama Duwai, rodačka ze Sýrie, litovala smrti propagandisty Hamásu Sáliha Al-Džafarávího (byl zabit v přestřelce s klanem Dugmuš po vyhlášení příměří) slovy „milovaný Džafaráví“ a emotikony zlomeného srdce, Mamdani shrnul kritiku vůči ní slovy: „Není nikdo, koho bych měl raději po svém boku.“
Co se stane v New Yorku 1. ledna? Toť otázka. Mamdani chce nechat izraelského premiéra zatknout, neboť je na něj vystaven mezinárodní zatykač, Netanjahu prý dva roky páchal genocidu Palestinců a „je to urážka veškeré univerzální víry v posvátnost lidskosti“.
|
Obavy ze zatykače? Netanjahuův let se cestou do USA vyhnul řadě zemí
Jenže americké federální zákony takové zatčení nedovolují. A dorazí-li Netanjahu do New Yorku v doprovodu prezidenta Trumpa, bude o zábavu postaráno. Nicméně sám Mamdani už v kampani řekl, že se chce držet zákonů. Můžeme tak předpokládat, že na policejní akce typu zatýkání nedojde. Že jsme svědky spíše toho, čemu lze říkat – známe to sami – „pokračování kampaně i po volbách“. Ale cosi to každopádně naznačuje.
Toto že je genocida? Brzděte
Toto vše logicky vede k tomu, že společenská a politická barikáda v USA, už dost vyhraněná, se bude dále vyhraňovat. Ta barikáda pomíjí či odsouvá stranou mnohé racionální argumenty. Třeba ten, že nelze jen tak plácat, že Izrael páchá genocidu Palestinců. Genocida je terminus technicus mezinárodního práva a musí se řádně doložit. Zejména důkazy toho, že je páchána plánovaně a cíleně, ne tím, že ve válce zahyne daleko víc bojovníků i civilistů strany útočníka (Hamásu) než strany napadené (Izraele). V případě Pásma Gazy naplnil znaky genocidy spíše léta připravovaný pogrom ze 7. října 2023, cílený na civilní populaci Izraele, než ofenziva proti jeho pachatelům.
Jistě, Netanjahu si za mnohé zaslouží kritiku, bylo by dobře, aby různé armádní akce vyšetřily soudy, zda šlo o válečné zločiny (v některých případech zřejmě ano), ale genocida je opravdu jiná liga. Té kritiky se mu dostává, v notné míře v samotném Izraeli. Ale říká-li Mamdani, že Netanjahu „je urážkou veškeré univerzální víry v posvátnost lidskosti“, je to těžká demagogie. Měli bychom to poznat právě v Evropě, se zkušeností válek.
|
Uznáním Palestiny vzkazujete, že se vyplatí zabíjet Židy, řekl Netanjahu v OSN
Kdybychom si vypůjčili Mamdaniho optiku, mohli bychom říkat, že „urážkou veškeré univerzální víry v posvátnost lidskosti“ byl Churchill (plošné nálety na města v Hitlerově Německu si vyžádaly daleko víc civilních obětí než německé nálety na Británii). Nebo Edvard Beneš, který po válce mluvil o „vylikvidování“ Němců v Československu a prosadil jejich odsun. To jako že před tím se nic nestalo?
Jak z toho ven? To nevidí skoro nikdo
USA – nejsou v tom samy – budí dojem, že se výrazně ztenčuje společenský a politický střed. Že se zájem soustředí na barikádový boj, kde jednu stranu vedou magoři z MAGA a druhou stranu magoři uctívající Mamdaniho.
Jasné a jednoznačné příčiny se dobereme těžko. Bojovníci za Mamdaniho ji vidí v agresivitě hnutí MAGA a Trumpa. Bojovníci z MAGA ji vidí v předchozí agresivitě hnutí woků, které začalo ovládat Demokratickou stranu, školství, kulturu i korporát a bylo nutné to změnit. Ale jak z toho ven, aniž by jedna strana musela bezpodmínečně kapitulovat, to nevidí skoro nikdo.