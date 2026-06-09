Obrovská americká párty v Bruselu. Kdo se odváží odmítnout Doníka?

Američtí velvyslanci po celém světě pořádají podobné akce, ale ta bruselská má být údajně naprosto výjimečná. V harmoničtějších dobách, kdy v Bílém domě bydlel Barack Obama či Joe Biden, by tato párty patřila mezi nejžádanější v Evropě, jenže nejvyšší představitelé EU, kteří mají z Donalda Trumpa kopřivku, americké pozvání podle serveru Euractiv.com pravděpodobně odmítnou.
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Otázka je, zda vzhledem k napjatým ideologickým vztahům mezi administrativou Donalda Trumpa a hlavními představiteli Evropské komise dorazí na oslavu eurokomisař pro mezinárodní partnerství, kterého na tento post vyslala do Bruselu vláda Petra Fialy v prosinci 2024. Jelikož pozvánku už z principu měli dostat všichni eurokomisaři, Lidovky.cz poslaly Jozefu Síkelovi dotaz, jestli na americkou oslavu dorazí, Síkela ale neodpověděl. Náš stát tedy nejspíše zastoupí pouze stálý představitel ČR při EU Vladimír Bärtl, který tuto funkci zastává od února 2025.
Podle informací Lidovky.cz nejvyšší ústavní činitelé, například premiér Andrej Babiš, prezident Petr Pavel či ministr zahraničí Petr Macinka, ale ani bývalá hlava státu Václav Klaus, který má ideově k Donaldu Trumpovi velmi blízko, pozvání do Bruselu nedostali. Nejspíše dorazí jen na pražskou oslavu, kterou při příležitosti 250. výročí nezávislosti USA pořádá americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick.
Oslava za čtyři miliony dolarů
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se bruselské oslavy nezúčastní údajně kvůli služební cestě – její mluvčí Paula Pinhoová ale odmítla sdělit kam. Místopředsedkyně Komise a vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová se prý zachová jako její šéfová. Účast předsedy Evropské rady Antonia Costy je podle serveru Euractiv.com zatím nejistá. Situace vypadá tak, že Roberta Metsolová, předsedkyně Evropského parlamentu, by se stala nejvyšším představitelem Unie na americké oslavě. Její tým potvrdil, že přijala pozvání od Andrewa Puzdera, velvyslance USA při EU.
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Absence většiny bruselských gigantů bude nesmírně nápadná, může Američany rozčílit i urazit, už i proto, že se akce uskuteční v sousedství sídel hlavních unijních institucí. USA si pro místo oslavy, která podle odhadů má stát zhruba čtyři miliony dolarů, pronajaly rozlehlé muzeum Autoworld a okolní pozemky v parku Cinquantenaire.
O velkolepou zábavu pro hosty se má postarat ohňostroj, vystoupení kytaristy Nila Rodgerse a pravděpodobně i přelet stíhaček NATO. Velvyslanec USA v Belgii Bill White v dopise generálním ředitelům technologických společností, kteří začátkem tohoto roku hledali firemní sponzorství, označil akci za „největší oslavu americké výjimečnosti, jaká se kdy v Evropě konala“.
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Server Euractiv.com dále uvádí, že oslava se koná v citlivém okamžiku pro transatlantické vztahy. Obchodní a ideologické spory, neshody ohledně přístupu k válce na Ukrajině a konfliktu kolem Íránu a tvrdá kritika politického i vojenského postoje řady evropských členů NATO prakticky od nástupu Donalda Trumpa do funkce ze strany právě amerického prezidenta vyhrocují napětí mezi Bruselem a Washingtonem. James Kanter, americko-britský novinář píšící o záležitostech EU, nedávno prohlásil, že by bruselští úředníci měli tuto akci kvůli „zhoubnému“ postoji Donalda Trumpa k Evropě bojkotovat.