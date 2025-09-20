Tálibán je stejně strašný jako dřív. Přesto s ním teď Západ bude spolupracovat?

Zřejmě to totiž znamená, že Spojené státy hodlají oficiálně uznat vládu afghánského islamistického hnutí Tálibán v Afghánistánu a jednat s ní o pronájmu Bagrámu. Ostatně podle kontaktů amerických emisarů a tálibánské vlády v posledních měsících se o tom zřejmě už nějakou dobu jedná a vše je na dobré cestě.
Znamená to, že Tálibán už není onen nepřítel, který hostil Al-Káidu a který byl v roce 2001 poražen a proti kterému v rámci války proti terorismu tak dlouho bojovali Američané i Evropané v Afghánistánu za cenu velkých obětí? Už to není teroristická organizace či podporovatelé teroristů, už to nejsou radikální islamisté a potlačovatelé lidských a zejména ženských práv? Už se Tálibán změnil?
Trump se snaží opět získat základnu v afghánském Bagrámu. Kvůli Číně
Ne, Tálibán je plus minus stejný, jako byl před rokem 2001. Stále je to radikální islamistické hnutí, v jehož ideologii je odmítání až nenávist vůči jinověrcům včetně některých muslimů, odmítání jiných kultur a konceptu lidských práv. A také Západu.
Je třeba pragmatismu
Ano, je méně radikální než třeba Islámský stát a vychází také z afghánských paštúnských (většinová národnost v Afghánistánu) a vesnických tradic, ale stále jde o radikální hnutí. Sice už nestřílí hromadně jinověrce jako kdysi dávno, ženy se občas mohou zahalovat o trochu méně (ne jen burka, občas i čádor) a nebyla zakázána televize a chytré mobily, ale i tak ženy přišly z velké části o přístup ke vzdělání, jsou podřízeny mužům a menšiny nemají příliš práv.
Nicméně Spojené státy to vyhodnotily tak, že je třeba pragmatického přístupu. Chtějí základnu proti Číně a také s Tálibánem spolupracují v boji proti větším radikálům z organizace Islámský stát v Chorásánu.
Tálibán zakázal na univerzitách knihy napsané ženami a výuku lidských práv
Podobným směrem se vydávají Evropané, kteří často měli mnohem větší skrupule jednat s odpornými režimy než Američané. Ve snaze zbavit se nelegálních afghánských uprchlíků a dopravit strádajícím Afgháncům humanitární pomoc spolupracují s tálibánskými úřady. Evropská unie má kancelář v Kábulu, Norsko přijalo oficiálně tálibánského velvyslance, Švýcarsko má v afghánském hlavním městě humanitární kancelář a v Německu představitelé vlády Tálibánu pomáhali s odsunem afghánských zločinců zpět do Afghánistánu.
Co neudělaly ani muslimské monarchie
Je ale kvůli tomu všemu třeba formálně uznávat vládu Tálibánu v Afghánistánu? To zatím udělalo oficiálně jen Rusko, nepřistoupily k tomu ani muslimské monarchie Blízkého východu. Pro Západ by to přitom znamenalo mnohem větší problém. Uznání režimu, který ženám upírá vzdělání a třeba i vyřazuje z knihoven knihy napsané ženami, popravuje veřejně lidi za hlouposti a dokonce drží ve vězení několik Američanů, bude signálem, že lidská práva se nemusí dodržovat a věznit západní rukojmí není problém. Navíc Tálibán už naznačil, že si spolupráci při odsunu uprchlíků nechá zaplatit, nic nedělá, aby Afghánce odradil od cest do Evropy a jeho spolupráce v boji proti terorismu s ním bude jen omezená.
„Jen jsem šla nakoupit.“ Tálibán čím dál víc sahá k bičování, rány počítá dav
Součástí vlády Tálibánu je Hakkáního skupina, která měla a zřejmě má vazby na Al-Káidu a Tálibán kvůli paštúnskému kodexu cti, který dodržuje, nikdy nevydává lidi, které hostí. Tálibán proto nevydal členy Al-Káidy po útocích 11. září 2001 a nyní hostí třeba pákistánský Tálibán, který pořádá ozbrojené nájezdy v pákistánském pohraničí, i když Tálibán chce mít dobré vztahy s Pákistánem. Když bude na tálibánském území oficiálně skupina, která podnikne teroristické útoky na Západ, Tálibán ji také nevydá.
Má oficiální uznání takové vlády pro Západ dlouhodobý smysl? Nebude to spíš něco, co se nakonec zle nevyplatí?