Trumpův jarmark marnosti na dolarové bankovce. Využití portrétu hlavy státu by bylo hodně neobvyklé

Ve Spojených státech totiž není na rozdíl od jiných zemí zvykem, aby byl úřadující prezident na amerických bankovkách či mincích. Ono to ostatně vůbec není v demokratických zemích zvykem, tedy pokud nejde o konstituční království, a i tam se tomu většinou vyhýbají. Velkou výjimkou jsou Velká Británie a země Commonwealthu, které mají britského krále stále za hlavu státu.
Další chlouba Donalda Trumpa: rýsuje se 250dolarová bankovka s jeho portrétem
Celkově se demokracie vyhýbají zobrazování žijících osob na platidle, s pár výjimkami. Jako byl dobyvatel Everestu Edmund Hillary na nowozélandské pětidolarovce či několik dalších lidí na pamětních mincích.
Ve Spojených státech je zobrazování všech žijících osob na běžných bankovkách či mincích zakázáno takzvaným Thayerovým zákonem z roku 1866. U prezidentů je třeba dokonce počkat minimálně dva roky po jejich smrti. Byla to reakce na velmi absurdní skandál, kdy Spencer Clark, americký úředník mající na starosti tisk bankovek, nechal vytisknout na pěticentovou papírovou měnovou poukázku svůj portrét. Využil přitom záměnu jmen. Kongres totiž schválil tisk bankovky s Clarkem, ale s cestovatelem Williamem Clarkem.
Znak nedemokratických režimů
Reakce byla prudká, zejména když už i dříve byly v Americe pokusy využít svůj portrét na bankovce jako politickou propagaci vlastní osoby či se tím prostě chlubit. Došlo k již zmíněnému zákazu zobrazování žijících osob. Cílem bylo zabránit předvádění pýchy úředníků a politiků a monarchistickým manýrům, které podle tehdejších zákonodárců neměly v americké republice své místo. Prostě Američané se nechtěli cítit jako podle nich upadající monarchistická společnost.
Něco na tom je. Mince a bankovky s úřadující hlavou země, s již zmíněnou výjimkou hlavy britské monarchie, jsou dodnes většinou znakem autoritářských, diktátorských či jinak nedemokratických režimů. Teď se zdá, jako by se Amerika blížila ke kultu vůdce, který vždy zavrhovala.
Nic toho není jasnějším znakem než snaha amerického prezidenta Trumpa být na bankovkách ještě za doby jeho působení v úřadu a snaha jeho okolí mu to zařídit. I když na druhou stranu, kdyby Trumpovy akce a jeho nápady končily jen u portrétu na bankovce, možná by se Americe i světu vedlo občas lépe.