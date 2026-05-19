Málokomu věnovala britská monarchie tolik pozornosti jako americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Šéf Bílého domu zavítal do Albionu hned na dvě státní návštěvy s plnou královskou pompou, což se žádnému jeho předchůdci nepoštěstilo. Před měsícem Trump na oplátku přijal v Bílém domě krále Karla III.
Tato míra pozornosti samozřejmě není náhodná – Londýn dobře chápe důležitost Spojených států pro svoji bezpečnost, ekonomickou prosperitu a v neposlední řadě politickou prestiž. Královská rodina, coby hlavní artikl britské soft power, je tak pravidelně mobilizována do pomyslného boje o přízeň amerického prezidenta. Pomoct měla – alespoň tak to bylo původně plánováno – i Trumpova tradiční náklonnost k Británii pramenící z faktu, že jeho matka byla Skotka a on sám vlastní na britském severu několik golfových resortů.
Ani toto speciální zacházení ale Trumpa, zdá se, neuchlácholilo. Londýn se i přes slibné začátky žádnému výsadnímu postavení ve Washingtonu netěší. Právě naopak: když měl Trump během ostré fáze íránské války potřebu do někoho si kopnout, schytal to právě Albion. Ministerský předseda Keir Starmer si musel vyslechnout, že „není žádný Winston Churchill“ a že Trumpa zklamal.
Aby toho nebylo málo, americký ministr obrany Pete Hegseth si ještě rýpl do britského královského námořnictva, které počastoval ironickým přízviskem „velké, drsné“. Taková urážka platí dvakrát, poněvadž to bylo právě Royal Navy, které Londýnu v 18. a 19. století zajistilo nadvládu nad světovými moři a velmocenské postavení v globální politice.
Ofenziva fotogenické dvojice monarchie
Podle některých britských médií je tak na stole ještě těžší váha diplomatické ofenzivy – nejpopulárnější pár britské monarchie princ William a princezna Kate (titulárně správně kníže a kněžna z Walesu). Fotogenická dvojice hrála velmi prominentní úlohu již v Trumpově druhé státní návštěvě ve Spojeném království. Princezna Kate například seděla po Trumpově boku během slavnostní večeře. Americkému prezidentovi, který se celý život rád obklopoval pohlednými ženami, se její přítomnost očividně zamlouvala.
Podle deníku The Times, tradičně dobře informovaném o zákulisí britské politiky, přišel s nápadem úřad premiéra Starmera v čísle 10 Downing Street. Deník The Guardian zase již dříve spekuloval o tom, že by princ William mohl do USA zavítat při příležitosti mistrovství světa ve fotbale mezi 11. červnem a 19. červencem. Vzhledem ke zdravotnímu stavu princezny Kate ale nebylo evidentní, zda se jeho choť zúčastní. Protože ale Kate v minulých dnech podnikla pracovní cestu do Itálie, zdá se, že jejímu nasazení na „misi Trump“ už nic nebrání.
Výhodou by byl i fakt, že ve stejné době jako mistrovství světa bude USA slavit 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Pompézní oslavy, Trumpův nový taneční sál v Bílém domě, odhalení vítězného oblouku ve Washingtonu. Do toho všeho nejatraktivnější pár slavného království, které kdysi Američanům po hořkém boji darovalo nezávislost. Jaký větší PR triumf by si mohl Donald Trump přát? A v jak ideální situaci by ho Britové měli na případné ústupky na poli nové obchodní dohody!