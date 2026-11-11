Od té doby se tak říká každému politikovi, který má moc zákonem značně omezenu, pokud tedy neprojeví mimořádnou kreativitu. Ta se však obvykle omezuje na vydávání nařízení, jež vzhledem k zákonným lhůtám legislativa nestíhá zrušit, nebo na udělování milostí na poslední chvíli. Bill Clinton takhle poslední den v úřadu omilostnil nevlastního bratra, Joe Biden zase udělil pěti členům rodiny preventivní pardon, tedy postmoderní odpustky na hříchy dosud neznámé či ještě nespáchané.
Obvykle si každý prezident užije této pochybné výsady jen jednou, když končí ať po prvním či po dvou obdobích. Jsou jen dvě výjimky prezidentů, kteří se do Bílého domu vraceli po přestávce: Grover Cleveland (22. a 24. prezident) z konce 19. století a Donald Trump (45. a 47. prezident). Na Clevelanda všichni v klidu zapomněli, na Trumpa, jehož politická (ale i mravní) kreativita dosahují až psychopatických dimenzí, svět rozhodně jen tak nezapomene.
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Stane se Trump po volbách chromou kachnou? Na svou hyperaktivitu sotva rezignuje
Trumpův první chromý kachní čas vyvrcholil 6. ledna 2021 útokem jeho MAGA stoupenců na Kapitol. Bylo to dva týdny před inaugurací jeho nástupce a Trump se rozhodně nepokoušel násilí zabránit. Někteří pozorovatelé útok srovnávali s bolševickým útokem na Zimní palác v Petrohradě 7. listopadu 1917, byť toto srovnání kulhá, nejen pokud šlo o cíle, ale i co se týče provedení a výsledku. Významná část útočníků v roce 1917 se totiž nechtěla zmocnit ministrů ruské prozatímní vlády, nýbrž zásob vína a vodky ve sklepení paláce, které okamžitě odšpuntovali; soudí se rovněž, že dobývání Kapitolu bylo drsnější a mělo víc obětí i zraněných.
Do druhého chromokachního období, které navíc bylo ohlášeno s neobvyklým předstihem, tedy vkulhává chromý kačer Donald Trump nejen už poučený, jak na to, ale také ještě méně vypočitatelný. Dost napovídá výměna loga MAGA na bejzbólce za VETO a šéfky personálu prezidentského úřadu Susan Wilesové zvané Ledová panenka (Ice Maiden) za Stevena Millera zvaného Ujetý Štěpán (Weird Stephen).
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První rok Trumpova druhého mandátu. Možný politický vrchol i hrozba chromé kachny
Můj osobní odhad je, že se Trump ještě víc začne posunovat do pozice specifického památkáře, střežícího především památku na sebe samotného. Ohlédneme-li se zpátky, běží už developerský projekt Tančírna (“White House State Ballroom“), poněkud z ruky se vymkl nátěr jezírka před Lincolnovým památníkem i přejmenovávání Kennedyho centra, snad odstartuje plánovaná konkurence evropských vítězných oblouků ještě vítěznějším Obloukem nezávislosti (Independence Arc). A teď nejnověji prohlášení trumpovsky pozlacené Oválné pracovny a okolních místností za národní památku.
Podruhé nevstoupíš do stejné řeky, říká se od časů Hérakleita z Efesu. Nepochybně, tahle bude mít víc peřejí, možná dojde i na vodopád.