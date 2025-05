Trumpovo celní tažení proti světu zablokoval soud. Bude teď prezident švejkovat?

Podle soudu Trump překročil své pravomoci, když prohlásil, že Amerika je v ohrožení a proto musí zavést cla. Bílý dům se ovšem nehodlá cel vzdát.

Přelomový rozsudek působí ve dvou směrech, z nichž jeden je obzvlášť důležitý pro nás. Za prvé omezuje Trumpovu moc, protože současný americký prezident se snaží jednat na základě pravomocí, které má v mimořádných situacích, kdy jsou ohroženy Spojené státy. Trump tato mimořádná ustanovení využívá při prosazování své ekonomické politiky i třeba při snaze zbavit se v USA migrantů. Teď se ukazuje, že to není možné. Soud například prohlásil, že obchodní deficit, který trvá léta, nemůže být považovaný za náhlou národní krizi opravňující prezidenta k použití mimořádných opatření. Stejně jako jím není třeba nedostatek burákového másla, i když to může být pro někoho vážný problém.

Za druhé rozsudek znovu vrací do hry představu světa, kde se hraje podle dohodnutých pravidel a smluv, na kterou pod tlakem Trumpa mnozí, včetně představitelů Evropské unie, už rezignovali. Soud totiž nařídil Trumpovi zrušit nejen „reciproční“ cla, ale i „základní“ desetiprocentní dovozní cla, se kterými se už mnozí zahraniční politici smířili a byli ochotni, včetně představitelů Evropské unie, s Trumpem uzavřít dohodu, která by je nechala v platnosti. I když by tím přímo či nepřímo porušili či zpochybnili své obchodní dohody s dalšími zeměmi. Jinak řečeno, byli ochotni hodit přes palubu mezinárodní systém volného obchodu. Teď je šance se k němu vrátit.

Trvání na duchu americké ústavy

Trump se ovšem nevzdá a jeho lidé už teď dští síru na „nevolené soudce“. Co tedy bude prezident dělat? V první řadě se asi bude vymlouvat a odvolá se k vyšší státní instanci. Zřejmě bude tvrdit, že Amerika je skutečně ohrožena a pak, jak to už naznačil jeden z právních zástupců vlády, bude tvrdit, že soudci sice mohou konstatovat, že prezident sice nemá ze zákona ty pravomoci, které použil, ale že u vyhlášení ohrožení Ameriky jde o politickou otázku. Kterou může řešit jen Kongres a ne soudy.

Shrnuto a podtrženo, že to, zda jsou Spojené státy ohroženy, závisí jen na úsudku politiků a nelze to nijak objektivně posoudit. V tom případě by ovšem důvodem k vyhlášení mimořádného stavu v USA mohl být i již zmiňovaný nedostatek burákového másla.

Zajímavé ovšem je, že i Trumpova administrativa, zdá se, uznává nutnost zapojení Kongresu a tedy to, že Trump překročil rozdělení mocí mezi jednotlivé pilíře státu. V Kongresu sice mají Trumpovi republikáni většinu, ale pokud jim soud říká, že nemusí či dokonce nemají část své moci jen tak přepustit prezidentovi, nebudou se jí chtít vzdát. Může to nakonec potvrdit i Nejvyšší soud, kde sice převažují konzervativci, tedy teoreticky ti, kteří jsou na Trumpově straně, nicméně zároveň tito konzervativci trvají na duchu americké ústavy a rozdělení moci mezi prezidenta, Kongres a soudy a jejich vzájemném vyvažování. Trump tak může ztratit volnou ruku ve vyhlašování cel.

Pokud k tomu dojde, bude Trump bezpochyby hledat další cesty, jak zavedená cla udržet a případně přijít s novými. Může se snažit vykládat rozhodnutí soudu tak, aby jeho reálný efekt byl co nejmenší. Zkrátka tak trochu švejkovat či si hrát na hloupého. Pokud to nepomůže, může se Trumpova administrativa otevřeně postavit proti rozhodnutí soudů. Neexistuje reálná síla, která by jí v tom zabránila. Rozhodnutí soudů totiž vymáhají vládní úředníci, kteří jsou podřízeni členům jeho kabinetu a tím pádem Trumpovi. Pokud nějaké rozhodnutí soudu nebudou vymáhat, jako by nebylo.

Na takový krok si ale přímo zatím netroufl žádný prezident a dokonce i Trump se něčemu takovému zatím, tedy formálně, úzkostlivě vyhýbal. Znamenalo by to totiž konec amerického právního státu i Spojených států amerických tak, jak je známe. Cla by pak nakonec mohla být jen tím menším problémem.