Americký dolar je bezpochyby králem měn. Dolar je hlavní rezervní a obchodní měnou světa. Podle posledních dat Evropské centrální banky je podíl dolaru na světových rezervách vlád a centrálních bank přes 46 procent, čemuž nemůže žádná jiná měna konkurovat. Euro, které je na druhém místě, má podíl zhruba 16 procent. Uvádí se, že celosvětově se 88 procent devizových transakcí odehraje v dolarech a 54 procent faktur na zboží překračující hranice je účtováno také v dolarech.

Jenže postavení amerického dolaru slábne. Nejlépe je to vidět právě na jeho využití jako součásti rezerv především centrálních bank. Jeho podíl se za posledních deset let smrsknul zhruba o devět procent. S druhým prezidentským obdobím Donalda Trumpa ve Spojených státech pak přišel propad hodnoty dolaru vůči hlavním světovým měnám a hlavně Trumpovo zavádění cel zasadilo ránu důvěře v otevřenost americké ekonomiky a americkou podporu volnému trhu a mezinárodnímu obchodu, což je pro globální postavení dolaru zásadní.

Nehledě na to, že se objevily spekulace, že by Trump mohl chtít uměle snížit hodnotu dolaru, aby tím snížil deficit americké obchodní bilance, který ho pálí. Navíc se objevují náznaky, že v případě nutnosti chce americký prezident použít jako nástroj nátlaku pro změnu obchodních toků i regulace přesunu kapitálu, přesněji řečeno jeho selektivní zdanění.

Ke stabilitě dolaru nepřispěly ani nápady údajně pocházející z prezidentova okolí, že by šlo snížit americký dluh tím, že by držitelům amerických dluhopisů vláda Spojených států nabídla jejich nucenou výměnu za dluhopisy, které by byly splatné až za sto let, případně nikdy a že by úrok na nich mohl být nula.

Zatím v nedohlednu

Mohlo by tedy dolar nahradit euro či čínský jüan? V dohledné době zřejmě nikoliv. Čínská ekonomika je příliš zregulovaná, není to plně tržní ekonomika a přes verbální tvrzení čínských představitelů o tom, že chtějí místo USA být garantem volného obchodu a postupující globalizace, fakticky dělají pravý opak. Snaží se řízeně snížit závislost na vývozu a posílit domácí spotřebu a zároveň zabránit úniku kapitálu či jen odlivu dividend do zahraničí. Čínský jüan je jen omezeně směnitelný a je zřejmě stále částečně navázán, byť plovoucím kursem, na americký dolar. Čínský dluhopisový a měnový trh není dostatečně likvidní. Čína nemá takový mezinárodní dosah jako Spojené státy – byť to se rychle mění - a vláda čínské komunistické strany v zemi znamená, že se ekonomická i další pravidla mohou rychle a nečekaně změnit. To neláká k tomu, držet čínské jüany.

Euro má spíše opačný problém. Evropská unie je sice ekonomicky otevřená světu, je založená na stabilních pravidlech, trh je tu dostatečně likvidní, ale zase téměř neexistují společné evropské dluhopisy a je tu jen omezená politická síla stojící ze eurem. Unijní vojenská síla, která by podporovala volný mezinárodní obchod, což dosud dělaly USA, fakticky neexistuje. Rozhodování eurozóny je těžkopádné a to může v případě krize podrýt stabilitu eura. Nehledě na to, že v eurozóně neexistuje fiskální politika a snaha řešit fiskální problémy měnovou politikou oslabuje postavení eura.

Vše se ale může změnit rychleji, než kdokoliv čeká. Jedním z důvodů obchodního deficitu a vysokého amerického zadlužení je právě to, že americký dolar je světovou obchodní měnou, každý ho chce a každý rád v Americe investuje a půjčuje vládě Spojených států amerických. Zdá se totiž – aspoň to nám říká tak zvaný Triffinův paradox - že nelze vyrovnat obchodní nerovnováhu a vynulovat dluh za situace, kdy je dolar hodnověrnou rezervní měnou a americká centrální banky ji posílá do světa na základě celosvětové poptávky. Pokud Trump bude dál tlačit na rychlé vyrovnání obchodního deficitu a bude chtít regulovat i finanční toky či „zaútočí“ na americké věřitele ve snaze snížit zadlužení USA, může skutečně dojít k oslabení důvěry v americký dolar a to sníží i jeho použití jako rezervní a obchodní měny a povede k Trumpovu cíli.

Samozřejmě s nechtěnými vedlejšími následky, protože opuštění amerického dolaru jako hlavní světové rezervní měny by vedlo k růstu úroků z amerického dluhu. Případně k platební krizi či k obojímu. Navíc jakmile tento proces opouštění dolaru začne, bude rychle akcelerovat. Zvýšení úroků a tím i zadlužení USA by vedlo k dalšímu poklesu důvěry v dolar, to by vedlo k dalšímu růstu zadlužení atd.

Cesta k hlubší integraci eurozóny

Pak by skutečně mohla získat dominanci jiná světová rezervní měna a její vydavatel získat výhody současného dolaru, tedy levné půjčky a ochranu před některými typy ekonomických krizí. Šanci by mělo pak hlavně euro. Čína totiž nezmění svůj ekonomicko-politický systém, nevzdá se vlády komunistické strany, a tak nikdy nemůže být zárukou ekonomické stability. Stejně tak zřejmě nikdy nebude propagátorem skutečně oboustranného volného obchodu.

Naproti tomu eurozóna se může změnit. Představa, že si Evropané mohou levně půjčovat a že mohou ovlivňovat do velké míry mezinárodní ekonomický systém, může nakonec eurozónu vést k hlubší integraci. A Trumpem vyvolaná nejistota ohledně spojenectví Evropy s Amerikou může vést k hlubší evropské vojenské a zahraničně politické spolupráci buď v rámci Evropské unie či třeba přes NATO. Moment „globálního eura“, o kterém psala a sní Lagardeová, může nastat dříve, než si myslíme.