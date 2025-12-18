Bitva o peníze. Evropané chtějí ruské peníze pro Ukrajinu, Američané pro sebe

Šéf evropských lidovců Manfred Weber si dokonce nedávno postěžoval, že Spojené státy se od Evropy „distancují“ a „už nejsou očividně vůdcem svobodného světa“. Ve skutečnosti je to ovšem jinak. Za vším je třeba hledat amerického prezidenta Trumpa a byznys. A týká se to i Česka.
Jsme svědky bezprecedentní situace. Washington se pokouší narušit jednotu Evropské unie, respektive posílit vnitřní opozici vůči většinovému proudu. Přitom posledního více než půlstoletí byla podpora evropské integrace pilířem americké politiky.
Nyní ovšem podle serveru Politico se američtí úředníci obrátili nepřímo na představitele Itálie, Malty, Bulharska a Česka, aby na summitu hlasovali proti použití ruských aktiv jako podkladu pro půjčku Kyjevu. Jinak řečeno, proti použití ruských peněz na podporu Ukrajiny.
Pro Ukrajinu je to klíčové. Dalo by jí to určitou jistotu financování na následující dva roky a tudíž by nemusela přijmout nabídky velmi nevýhodného míru. To je i v životním zájmu Evropské unie a jednotlivých evropských zemí. Poražená Ukrajina by nebyla dobrým sousedem a ponížení Ukrajiny by mohlo povzbudit Rusko k další agresi jinde. Například v Pobaltí.
Chce tohle Amerika? Je to v jejím zájmu? Chce rozhádanou a Ruskem ohrožovanou Evropu? Trump nejspíš ne, není to jeho primární cíl. Jeho hlavním cílem jsou peníze.
Obchodník bez dlouhodobé vize
Donald Trump chce využít zmrazených ruských aktiv k poválečné rekonstrukci jak Ukrajiny, tak Ruska, a Spojené státy přitom mají část těchto peněz kontrolovat a dostávat z nich „dividendu“. Proto chce také mír za každou cenu. Tedy za cenu, kterou nebude platit Amerika. Klidně „prodá“ Ukrajinu Rusku, protože, jak řekl, když přesně tohle vytýkali jeho zmocněnci Stevu Witkoffovi, takhle to obchodníci dělají.
A Trump je obchodník. Obchodník, ne podnikatel s dlouhodobou vizí. Předpokládá, že všechno je na prodej a jde mu o okamžitý zisk ze současných obchodů.
Trumpovi je jedno, co bude s Ukrajinou, Evropskou unií, vlastně se skoro celým světem, vyjma Spojených států. Je mu jedno i to, co bude za deset let, protože to se prostě podle něj pak spraví dalšími obchody.
Jenže jak víme z historie, některé věci se prostě nespraví, ne všechno je obchod, některé věci je obtížné znovu postavit a ideologie mohou vést státy do války a neodvrátí je od toho žádné materiální výhody. Stejně jako politiky toužící něco rozbít či zničit demokracii. Amerika tuhle zkušenost prostě nemá a Trumpovo chování je toho nebezpečným důkazem.