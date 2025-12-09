Máme toho dost. Kdy dojde spojencům Američanů s urážkami z Washingtonu trpělivost?

Přitom neváhá své spojence kritizovat, zatěžovat cly, požadovat části jejich území či je prostě urážet. Jako třeba naposledy Evropu v nové americké Národní bezpečnostní strategii. Otázkou teď je, kdy americkým spojencům dojde s Amerikou trpělivost.
Dosud to vypadalo, že nikdy, že se zkrátka Spojeným státům přizpůsobí a že se budou snažit vyhovět zejména všem přáním Donalda Trumpa a neustále mu lichotit. Proč, to nedávno popsali v článku v prestižním časopise Foreign Affairs politologové Robert E. Kelly a Paul Poast. Odejít z americké náruče je totiž drahé, finančně i politicky.
Spojené státy se svými spojenci, jako jsou například evropské země, Japonsko či Jižní Korea, sdílejí zpravodajské informace o potenciálních nepřátelích, mají s nimi integrovaný systém velení a řízení vojsk a poskytují třeba leteckou podporu, přepravu a navíc jaderný deštník. Spojenci USA nakupují americké zbraně a nevyrábějí si všechno sami.
Naděje není program
Pořídit si vše na vlastní účet a nezávisle to provozovat je totiž dražší a prosazovat vybudování vlastních nukleárních sil je i politicky ošidné. K tomu je potřeba dodat, že tu existovaly i pociťované sdílené hodnoty mezi Evropou a Amerikou či jen odpor vůči společným nepřátelům, jako tomu bylo v případě USA a Vietnamu, který hledal ve Washingtonu ochranu před Čínou.
Z toho důvodu tu byla snaha uchlácholit Trumpa a pochlebovat mu v naději, že vše pojede jako před tím. Že když se Evropská unie a Japonsko zavážou k investicím do americké ekonomiky, Vietnam se otevře americkému zboží a země NATO zvýší své zbrojní výdaje, Amerika zůstane jejich spojencem. I přes to, že Trump požaduje, aby se Kanada stala součástí USA, Dánsko aby odevzdalo Grónsko a další nehorázné věci.
Naděje ovšem není program a spojenci Američanů se postupně začínají od Spojených států odvracet. Vietnam se postupně přiklání k Číně, stejně jako Filipíny. Evropští spojenci si postupně chtějí pořídit vlastní systémy řízení, velení a průzkumu a bojí se kupovat americké zbraně, aby jim Amerika nestopla v budoucnu pro tyto zbraně technickou podporu a nestal se z nich těžko použitelný šrot. Politici v Jižní Koreji uvažují o stavbě vlastní letadlové lodi a jaderných zbraních, Polsko kupuje jihokorejské tanky a také tam uvažují o vlastních nukleárních silách. Japonsko posiluje svoji armádu.
V souvislosti s novou americkou Národní bezpečnostní strategií bude tento trend jen zrychlovat. Ta se totiž nevymezuje proti Rusku, vůbec nezmiňuje Severní Koreu a vlastně není ani moc namířena proti Číně, tedy zemím, které spojenci Američanů pokládají za hrozbu pro svoji bezpečnost.
Neslibuje jim trvalá spojenectví, naopak výslovně uvádí, že Spojené státy nebudou primárním poskytovatelem bezpečnosti, a speciálně Evropu kritizuje natolik, že to vypadá, jako kdyby Evropa byla nepřítel a USA ji chtěly rozložit zevnitř. Speciálně je Washington proti jakékoliv integraci mezi Evropany a vlastně vůbec proti mezinárodním organizacím. Tedy proti Evropské unii a možná i NATO.
Starý svět skončil
Pro Alianci to znamená, že se Spojené státy de facto stahují z role hlavního garanta článku 5, čímž snižují důvěryhodnost kolektivní obrany. Navíc je jasné, že nejde jen o Trumpovu vizi, ale že myšlenky strategie sdílí část hnutí MAGA v Republikánské straně a jeho mladí ideologové jako třeba Oren Cass a tudíž odchodem Trumpa tyhle myšlenky nezmizí.
Spojenci Spojených států vidí, že na Ameriku už nelze spoléhat, a tak se musí postarat sami o sebe. Samozřejmě, v Evropě se ještě mnozí pokusí uchlácholit své obavy tím, že o nic nejde a že to přejde s Trumpem, ale tenhle sebeklam dlouho nevydrží. Pokud, a to je pravděpodobné, po Trumpovi nastoupí další republikánský prezident z hnutí MAGA, dočkáme se ještě agresivnějších amerických kroků vůči spojencům. A na to už bude třeba reagovat. Do konce třicátých let budeme žít v úplně jiném světě, než jsme si ještě před pár lety dokázali představit.