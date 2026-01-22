Jak jsme uhájili Grónsko. NATO se dohodlo s Trumpem, ale nebyl to poslední takový spor

Našinec si na to vzpomněl, když ve čtvrtek po ránu média citovala premiéra Babiše: „Je jasné, že Grónsko je nedílnou součástí Dánska.“ Ano, je to jasné, ale teprve od půlnoci, kdy se na tom v Davosu dohodli americký prezident Trump a politický šéf NATO Mark Rutte.
Jenže co kdyby se dohodli jinak nebo se vůbec nedohodli? Možná by měl Andrej Babiš pro ten případ nachystaná jiná slova. Ve stylu: „Je jasné, že vzhledem k bezpečnostním zájmům USA a světa Grónsko zcela suverénní částí Dánska být nemůže.“ Vždyť ještě o pár dnů dříve vyjadřoval pochopení pro zájmy Trumpa a USA.
Jistě, je to jen legrace. Gymnaziální humor, jak říkával dávný kolega Tomáš Němeček. Jenže pro jiné to až taková legrace nebyla. Třeba pro dánskou premiérku Mette Frederiksonovou, která si dva postoje či dva prefabrikované projevy dovolit nemohla. „Můžeme jednat o všem politickém,“ prohlásila. „O bezpečnosti, investicích, ekonomice. Ale nemůžeme jednat o naší suverenitě.“
Grónsko je nedílnou součástí Dánska, řekl Babiš. A odmítl pochvalná slova Lavrova
Žádná invaze, jen aktualizace smlouvy z roku 1951
S Grónskem to nakonec (tedy je-li to skutečně definitivní konec, i když se tím Trump zaklíná) dopadlo dobře. Tak trochu podle chytré horákyně z pohádek Boženy Němcové, podle úsloví „ani nahá, ani oblečená“.
I v Grónsku to bude tak, aby si na své přišli všichni. Američané a jejich zájmy bezpečnostní, surovinové či prostě mocenské. NATO a jeho zájem integrační, potlačující eventuální spory mezi členy. Kodaň a její zájem na suverenitě, na tom, aby osud jejího území – pozor, Grónsko není kolonií, ale samosprávným územím, které se může na základě vlastního rozhodnutí osamostatnit – se vyvíjel bez diktátu zvenčí. Možná si přišel na své i zájem Donalda Trumpa, tedy spočívá-li v tom, že dává ostatním najevo, jak on je velký a mocný, zatímco oni malí a bezmocní.
V tomto smyslu dopadl spor o Grónsko zatím dobře, byť detaily rámcové dohody zveřejněny nebyly. Nicméně, jak píše web Axios, řešení se bude opírat o aktualizaci dohody z roku 1951. Ta stanovila pravidla pro americké vojáky na ostrově. Umožnila jim budovat základny a taky zřizovat „obranné oblasti“. Tak byla rozšířena základna Thule, původně postavená na ochranu před Hitlerovým Německem.
Grónská krize zažehnána? Trump ustoupil od cel pro Evropu, chce spolupráci s NATO
Nyní to bude v jádru totéž, jen základna byla před lety přejmenována na Pituffik (aby to znělo víc grónsky). Jak to bude s „obrannými oblastmi“? To se teprve uvidí. Můžeme uvažovat, že má-li velmoc smluvně podložené právo zřizovat „obranné oblasti“, není grónská ani dánská suverenita na ostrově tak „nedílná“, jak o ní mluvil Andrej Babiš.
Jenže na to je protiargument, už 66 let to právě tak chodí na Kypru. Britové mu v srpnu 1960 udělili nezávislost, ale nechali si na ostrově dvě vojenské základny, Akrotiri a Dekelia, spíše „obranné oblasti“ než kasárna, se statusem britského zámořského území. Možná, že podobnou cestou to půjde i v Grónsku.
Hysterie? Ale jen při pohledu zpoza oceánu
Z hlediska „provozu“ Grónska, Dánska, NATO či USA se v praxi nezmění skoro nic. Jestli Američané umístí v Grónsku více svých vojáků či zařízení (třeba protiraketový systém Zlatá kopule), je jejich věc. Ale to mohli i doposud.
Zajímavější to bude v rovině politické, společenské či psychologické. Trump prosadil své. Ale prosazoval to takovým způsobem, který zanechává jizvy, ze židle zvedl i dost jeho fanoušků v Evropě a rozvířil hysterii více, než bylo třeba.
Trump v Davosu formálně ustavil Radu míru. Přidal se Orbán a další
Teď lze opatrně říci, že pravdu měli spíš ti, kteří říkali, že ten spor je problémem NATO a má být vyřešen jednáním v rámci Aliance (připomeňme, že tak se vyjadřoval i premiér Babiš), než ti, kteří buntovali společný evropský odboj proti Trumpově Americe. Než ti, pro které nebyla žádná navrhovaná reakce Trumpovy vojenské i celní hrozby dost silná.
To je teď napohled pryč. Nicméně můžeme sledovat, kde se vynoří další spor tohoto druhu. Bagatelizovat to evropskou hysterií může jen ten, kdo mluví zpoza oceánu, z místa, odkud se všechny hrozby jeví jako vzdálené, tedy pokud nejde o Grónsko.