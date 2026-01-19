V zájmu udržení tradice a posílení bojového ducha vojsk bylo jako datum zahájení akce zvolen 24. únor. Hlavní tíhu operace Arktický štít nesla 11. výsadková divize, zvaná Arktická. Druhá pěší brigáda „Arktických andělů“ realizovala kombinovanou operaci, aby obsadila Pituffik, kdežto síly Třetího praporu se zaměřily na Qaanaaq a Sisimiut. Letiště Kangerlussuaq si vzali na starost výsadkáři od Pět set devátých.
Síly prvního sledu narazily na tuhý odpor Slaedepatruljen Sirius, elitní jednotky dánské armády o síle patnácti mužů. Díky psím spřežením se tito muži čile pohybovali v jim známém terénu a snadno se jim podařilo vyvolat chaos v postupujících kolonách vozidel CATV. Druhosledové jednotky zatím obsadily Avssaqútaq a Ikerasaarsuk.
Bitva o Ramstein. Je moudré obětovat obranný deštník USA za kolonii Dánska?
Zde došlo k prvním incidentům. Vojáci sice objevili záchodové mísy a sporáky, takže plně naložené kolony putovaly do Sarkaku, aby tam byly naloženy na lodě. Bohužel nebylo možno uspokojit sháňku po ledničkách, protože místní Inuité pohříchu skladovali své potraviny převážně jenom v závěji nedaleko dveří.
Potíže nastaly i se znásilňováním. Pořád ještě převládající tma sice poskytovala jakousi výhodu, ale teploty kolem mínus dvaceti stupňů působily znásilňujícím technické obtíže. K dovršení všeho zlého se ukázalo, že je to v Grónsku špatné s alkoholem. Panuje zde částečná prohibice, alkohol je k mání jen někde a v malém množství a tak zásoby rychle zmizely. To všechno mělo neblahý vliv na morálku vojsk.
Co musí Evropa udělat kvůli Grónsku, co kvůli sobě, a co je zřejmě nad Babišovo chápání
Zatímco psí spřežení Slaedepatruljen Sirius kroužily kolem zamrzajících vozidel CATV, zvedal se po celém ostrově odpor. Premiér Nielsen byl sice se svou manželkou zajištěn jednotkou Delta Force a převezen do New Yorku, ale obrany se ujala inuitská vůdkyně Sara Olsvig. Její slova „nepotřebuji brusle, ale harpuny“ obletěla svět. Na podporu Inuitů německá vláda neprodleně poslala dva kontejnery zimních čepic. Před budovami vlád svobodného světa vznikala symbolická sněhová a ledová iglú. Veřejnost si vynutila, aby v zoologických zahradách dostali lední medvědi výrazně větší výběh.
Výsadkáři z jedenácté divize přemohli tvrdý odpor Inuitů a obsadili Ilulissat, ale u Qaqortoqu se postup zastavil. Zdálo se, že zásoby harpun kovaných z meteorického železa jsou nevyčerpatelné. Hodně pomohla česká harpunová iniciativa. Speciální operace plánovaná na tři dny se proto táhne čtvrtým rokem. Dnes už ale je světlo na konci tunelu: přestaňte provokovat a už jim ten led dejte, to je základ, na kterém se dá trvalý mír stavět.