Je Trump opravdu tak nepopulární? Video ze šatny olympijských vítězů svědčí o opaku

Je to obrázek, který je v konfliktu s většinou zpravodajství (vesměs přejatého z liberálních deníků The New York Times a Washington Post), které z USA již rok a půl čteme. Podle mediálního obrázku má být Trump zoufale nepopulární, mimo jiné kvůli své celní politice a následnému růstu cen či „fašistickým“ zátahům na nelegální migranty v Minnesotě. Většina Ameriky má jeho pobyt v Bílém domě vnímat jako abnormální narušení liberálně demokratické idyly.
Nelíčené sympatie k prezidentovi
Leč to nebylo to, co jsme viděli. Nikdo nechce z amerických hokejistů dělat profesory politologie. Je třeba jejich chování také přičíst euforii vítězného momentu, která umí sjednotit jako nic jiného na světě. Přes to všechno ale sympatie těchto chlapců k prezidentovi vypadají velmi nelíčeně. Uctivě přitakávají „děkujeme, pane“ a culí se při jeho poznámkách od ucha k uchu.
A perlička na závěr: čemu se američtí hokejisté nejvíc smějí? Když Trump pronese, že na jejich návštěvu Bílého domu bude muset pozvat i ženské hokejistky, jinak ho demokrati ústavně zažalují. Pro každého vyznavače woke něco skandálního. Nejmocnější muž na světě zesměšňuje americké ženy!
Mužský hokejový tým ale vůbec nereaguje jako tlupa uvědomělých revolucionářů. Naopak, prezidentovu sexistickému vtipu se velmi náruživě smějí, a to včetně ředitele FBI. Snad je to tragédie pro kdysi živý mýtus čím dál tím liberálnějšího a uvědomělejšího světa. Zároveň je to ale velmi potřebný návrat do reality.
Hokejistky USA po vítězství na OH z časových důvodů odmítly Trumpovo pozvání
Americké hokejistky po vítězství na olympijském turnaji odmítly pozvání prezidenta Donalda Trumpa, aby byly přítomny jeho úternímu projevu o stavu unie ve Washingtonu. Americký hokejový svaz uvedl, že je za pozvání vděčný, ale kvůli jiným povinnostem se hráčky nemohou zúčastnit.
čtk