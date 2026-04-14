Trump jako Bůh má potíže se svými věřícími podporovateli. V USA se víra nebere na lehkou váhu

Nedávno si totiž na svoji sociální síť Truth Social dal obrázek generovaný umělou inteligencí, kde je zobrazen jako postava nápadně připomínající Ježíše, jak léčí nemocné.
Trump už se vidí jako spasitel. Obrázek ve stylu Ježíše odsuzují i jemu věrní věřící
V Česku by se tomu lidé smáli, v Americe to ovšem vzbudilo pozdvižení. A Trump obrázek rychle stáhl. Zřejmě pod tlakem obav jeho okolí ze ztráty veřejné podpory, protože většina Američanů bere náboženství na rozdíl od nás velmi vážně.
Je to ale známka určitého duševního nastavení prezidenta Donalda Trumpa. Část jeho příznivců ho ostatně pokládá minimálně za pověřeného Bohem, aby šířil ty správné morální hodnoty, někteří dokonce dospěli k přesvědčení, že kdo nepodporuje Donalda Trumpa, odporuje Bohu.
Už jen to, že má být Trump jakýmsi šiřitelem morálky či dokonce Boží zvěsti, je dost šílené. Člověk, který nejen že nechodí pořádně do kostela, ale který na morálku otevřeně kašle, a pokud jde o jeho chování v soukromém životě a jeho rodinný život, o tom darmo mluvit… Vzor křesťana to tedy rozhodně není a nějaký prosazovatel Boží vůle teprve ne.
USA vs. papežovy divize
Je ovšem možné, že si to Trump o sobě postupně začíná myslet. Tenhle obrázek by o tom vypovídal. Stejně jako to, že se předtím nechal od AI zobrazit jako papež. Či to, že tvrdě kritizoval skutečného papeže Lva XIV. a prohlásil, že papež je papežem jen díky němu.
Vzpamatujte se, jste slabý, plísnil papeže Trump. Názory nezměním, reagoval Lev XIV.
Z Trumpova okolí prý dokonce zazněly narážky na Avignonské zajetí papežů, tedy období, kdy se papežové dostali do područí francouzského státu. Znamená to, že se v Trumpově okolí uvažuje o únosu a internaci papeže, sice ne ve francouzském Avignonu, ale třeba na americkém Alcatrazu? Tak daleko to zatím nedošlo a všichni popírají i slova o Avignonu.
Třeba ta doba jednou přijde. Stejně jako se dá očekávat Trumpův projev o tom, jak blízko k Bohu má a že kdo je proti Trumpovi a jeho příznivcům, je proti Boží vůli. A možná dojde i na to, že americký prezident by měl mít vliv na jmenování papeže. Vždyť Amerika má nejsilnější armádu světa a papež, jak už zjistil Josif Stalin, nemá žádné divize.
Je to stratég, ví, co dělá. Věrní stoupenci Trumpa odmítají, že je blázen
Ovšem křesťanství, katolická církev a papežství se nakonec ukázaly silnější než sovětský komunismus a bezpochyby přežijí snadno i Trumpa. I když on sám si o sobě bude myslet, že je Bůh, což nakonec mimochodem povede k jeho pádu. Čekají nás zřejmě ještě zajímavé časy.