Ve Sněmovně reprezentantů byla předtím těsná většina republikánů nad demokraty cca 220 : 215 (měnila se, jak kongresmani rezignovali a umírali), nyní to vypadá (čtyři obvody ze 435 nejsou ještě plně potvrzené), že demokraté budou mít většinu cca 260 : 175. Demokraté již jistě získali 44 nových křesel, možná to bude i víc. A rozdíl mezi demokraty a republikány bude 85 kongresmanů.
Naposledy takový úspěch strana opoziční proti prezidentovi zaznamenala v kongresových volbách v roce 1974 – v důsledku aféry Watergate.
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I když byla pozornost soustředěná na demokratické levicové radikály, socialisty, kteří v silně demokratických obvodech vyhráli, demokratická většina je umírněná, tudíž na hlasech svých vlastních radikálů vlastně tolik nezávisí. Radikálové mají energii a dynamiku, umírnění pak rozvážnost a rozum.
Vzteklý Trump v defenzivě
Co bude demokratická většina v Kongresu dělat? Prezidentovi Trumpovi už neprojde žádný zákon. To ho ale netrápí, protože chtěl vždy vládnout bez ohledu na Kongres, i když v něm měl většinu. Stejně jako jeho demokratický předchůdce Obama, Trump preferuje vládu prezidentskými dekrety (vyhláškami), nikoli schvalováním zákonů. A v zahraniční politice bude mít stále rozhodující pravomoci: je hlavou exekutivy a vrchním velitelem ozbrojených sil. Může vysílat jednotky do zahraničí, bez souhlasu Kongresu ale jen na šedesát dní. Demokraté v Kongresu mu tedy mohou odepřít finance na delší válečné operace; to je jedna možnost, jak mohou omezovat jeho vládnutí.
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Tou druhou jsou samozřejmě výbory, které budou členy jeho vlády vyšetřovat. Americký Kongres má vyšetřovací pravomoci, jaké u nás mají jen soudy. Před výbory musíte vypovídat pod přísahou a pokud vám dokážou, že jste lhali, hrozí vám vězení. Takže výbory budou vyšetřovat členy vlády, zda nejednali nezákonně či neeticky. Impeachment ministra obrany Hegsetha se opět dostane na pořad dne. K impeachmentu prezidenta Trumpa asi nedojde, demokraté z něho nebudou chtít udělat mučedníka. Spíše ho nechají, ať skončí v té hluboké nepopulárnosti, do které upadl. I když člověk nikdy neví…
No a konečně, výbory budou vyšetřovat podezření na korupci, nejen vládních úředníků (bývalá Trumpova velvyslankyně v Řecku, která byla zároveň kdysi manželkou současného demokratického guvernéra Kalifornie a pak snoubenkou prezidentova syna Donalda juniora), ale i členů prezidentovy rodiny. Synů, případně zetě Jareda Kushnera i jeho spoluvyjednavače Steva Witkoffa. Tato všechna vyšetřování téměř jistě nastanou.
Trumpovi neprojdou Senátem ani mnohé nové personální nominace – soudců, členů vlády, velvyslanců. Pokud bude chtít obměnit své ministry, ti noví nebudou řádní, ale jen úřadující.
Jak na to bude Trump reagovat? Asi vztekle. Všem svým blízkým, rodinným či politickým, preventivně udělí prezidentský pardon. Sám sobě ho ale udělit nemůže; proto po 20. lednu 2029 bude moct být vyšetřován (nebude-li v té době republikánský prezident, který mu pardon udělí). Bude se snažit si vybudovat „dědictví“, jakýsi odkaz, ať už v podobě budov, jež budou nést jeho jméno (ty však lze přejmenovat), anebo v zahraniční politice.
Bude se snažit ukončit konflikt s Íránem, tím či oním způsobem. Přitom je tu jedna možnost, jak by se ještě mohl pozitivně zapsat do dějin: ukončit komunistický režim na Kubě a nasměřovat zemi k demokracii a rozvoji. Na tom bude zřejmě zbylé dva roky pracovat ministr zahraničí Marco Rubio, sám kubánského původu.
Demokratická otočka
Existuje ale ještě jedna nečekaná, leč „trumpovská“ možnost: Trump otočí a stane se „demokratem“. Začne spolupracovat s demokraty v Kongresu a podpoří jejich agendu. Prosadí spolu s nimi jejich milované rozsáhlé státní programy, např. zdravotní péči evropského typu – jen aby po něm zbylo dědictví.
Tím by uzavřel kruh své politické dráhy k dokonalosti: obětoval by všechny republikány, zradil postupně všechny, kdo mu pomáhali, a myslel jen na své ego. Jemu na politických principech stejně nezáleží – snad kromě dvou, v nichž je upřímný: odpor proti imigrantům a protekcionismus. Fiskální odpovědnost či omezený stát mu nikdy nic neříkaly.
Donald Trump, de facto demokrat… Hmm. Už učinil i divočejší otočky.
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Co čekat od povolebního Trumpa? Evropa musí být připravena na jeho zraněnou ješitnost
Mnozí republikáni zvažují, zda v roce 2028 vůbec kandidovat na prezidenta, když favoritem má být demokrat(ka). Šance viceprezidenta Vance mírně klesly, šance ministra zahraničí Rubia mírně stouply. Kandidaturu zvažují dosluhující úspěšný guvernér Floridy Ron DeSantis i senátor Ted Cruz.
U demokratů by opět ráda kandidovala Kamala Harrisová, ale je bez šancí (příležitost již měla a promarnila ji). Větší šance má guvernér Kalifornie Gavin Newsom, rád by kandidoval i guvernér Illinois Pritzker či guvernér Pensylvánie Shapiro. Ten druhý je ale příliš umírněný, proto ho bude radikální levicové a fanaticky protiizraelské křídlo vetovat. Ozývá se i socialistická kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová a mnozí považují za nového Kennedyho či Obamu mladého senátora z centristického, jižanského státu Georgia Jona Ossoffa. V roce 2020 byl zvolen, letos pohodlně znovuzvolen. Zatím se ke kandidatuře nevyjádřil, tlak na něho ale bude.
Demokratické primárky budou přeplněné a nelze říci, kdo v nich nakonec uspěje. Mnozí budou kandidovat, jen aby na sebe upozornili a získali ministerská křesla v příští demokratické vládě. Ale kombinace kandidátů Ossoff na prezidenta a Ocasio-Cortezová na viceprezidentku nyní vychází v průzkumech jako jackpot. Stačí však jedna chybná věta v televizní debatě a vše je jinak...