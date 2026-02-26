Umí USA ukončovat války? Trump riziko zná, přesto může dospět k válce s Íránem

„Žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě,“ řekl k té válce a ruské neochotě ji ukončit. Nebo: „Obavy mohou být legitimní, ale invaze nikdy.“ „Síla globální mocnosti nespočívá ve schopnosti začít válku. Největší síla spočívá ve schopnosti ji ukončit.“
Tyto pasáže Macinkových vystoupení sklidily potlesk. I tím, že se vyhýbají úrovni „ano, ale“ a setrvávají v biblické rovině typu „vaše řeč budiž ano, ano, ne, ne“. Což – zvláště míří-li to na Rusko – se u nás setkává s širokým společenským pochopením.
Daleko méně si lidé připouštějí, a sám Macinka to tak určitě nemyslel, že tyto pasáže mohou být adresovány i na USA. Ano, na Trumpovu Ameriku.
Bombardovat Írán, dejme tomu. Ale jak z toho pak ven?
Trumpova Amerika teď není ve válce. Ostatně Trump vyhrál volby též proto, že i potenciální účast USA ve válce odmítal. Vystupoval jako typický izolacionista a v Evropě za to schytával kritiku.
Jenže uplynul rok a zíráme. Jak se mohl „typický izolacionista“ dostat do situací, kdy američtí vojáci přepadli a unesli venezuelského prezidenta? Dobře, to byla detailní a rychlá akce, ukázka „speciální vojenské operace“, jak se říká v Rusku. S dávkou závisti, neboť Rusové viděli, jak to lze udělat rychle a s minimem ztrát, zatímco jejich SVO vedla k zatím čtyřleté válce na Ukrajině a statisícům mrtvých.
Ale co Írán? Pětaosmdesátimilionový Írán není Venezuela, to je jasné. Tam by neuspěla SVO (když loni s nálety na jaderná centra plně neuspěly ani izraelské a americké letouny). Tam by to byla „plnohodnotná válka“, jak se říká ruskému útoku na Ukrajinu z února 2022 ve světě.
Trump není takový šílenec, za jakého je vydáván hlavně v Evropě. Rizika Íránu si uvědomuje. Do válek se mu skutečně nechce. Souhlasí s Macinkou v tom, že zásadnější než schopnost válku začít je schopnost válku ukončit. Sám k tomu dodal, že nejlepší je taková válka, které se podaří předejít.
Ale svět až příliš dobře zná situace vedoucí ke vleklým válkám jaksi automaticky. Varovným příkladem zůstává první světová, kterou politici nechtěli, na trůnech mocností seděli bratranci, a přesto ji nastavené automatismy spustily. Nynější pnutí mezi USA a Íránem se situaci jejího vzniku podobá.
Ve vedení Íránu bují mentalita „raději válku než se vzdát rozvoje jaderných technologií“. Ve vedení USA se rozvíjí mentalita protichůdná, ale zároveň podobná: „raději válku než nechat Írán rozvíjet jaderné technologie“. „Nedovolím, aby největší sponzor terorismu na světě získal jadernou zbraň,“ řekl Trump v Kongresu, když vyrukoval se Zprávou o stavu unie. „Žádná země by neměla pochybovat o americkém odhodlání.“
Je možné řešit ten střet mentalit jinak než válkou? To je teď hojně probíraná otázka. A kdyby ta válka skutečně vypukla, rýsuje se vůbec představa, jak ji ukončit? To je ještě zásadnější otázka a přesnou odpověď na ni nikdo nemá.
Na tohle by nevsadil zřejmě ani Macinka
Petr Macinka varoval Rusko, že není s to si přiznat své selhání. Řekl, že velké národy přežijí porážky, ale nedokáží přežít strategii neuvažující o konci války. Nemůže ten postřeh platit i pro Ameriku?
Podívejme se na americkou tradici ukončování válek. Kdybychom hledali tu poslední, kterou Američané ukončili jakž takž úspěšně, byla by to asi válka v Koreji v červenci 1953, i když v ní Američané bojovali – a hraniční pásmo dodnes střeží – pod vlajkou OSN. Nebyl dosažen mír, jen klid zbraní na linii příměří. Ale ta linie se už třičtvrtě století nepohnula.
Pak už přišly na řadu neúspěšné konce. Válka ve Vietnamu byla ukončena mírovou dohodou v Paříži v lednu 1973 a Nobelovou cenou pro protagonisty. V televizi to vypadalo pěkně. Ale už za další dva roky získali celý Vietnam komunisté, Kambodžu genocidní Rudí Khmerové a z Laosu byl pevný vazal Moskvy. To nelze považovat za úspěch ani ve snu.
O generaci později přišel průšvih v Iráku i v Afghánistánu (ukončený nedůstojným útěkem). Ani Kosovo nelze považovat za válku s úspěšným koncem. Získalo samostatnost přes sliby o neměnnosti hranic, přitom ho stále musí hlídat vojáci KFOR. Uvěřil by dnes někdo tomu, že v Íránu lze vést válku s úspěšným koncem?
A pak je tu další věc. Amerika žila desítky let s klišé, že do válek ji zavlékají demokratičtí prezidenti (do první světové Wilson, do druhé Roosevelt, do korejské Truman, do vietnamské Johnson) a z válek je vytahují ti republikánští (Eisenhower z Koreje, Nixon z Vietnamu).
To klišé narušili už sami republikáni (George Bush mladší) dlouhými a neúspěšnými válkami v Iráku a Afghánistánu. Uvěřil by teď někdo Trumpovi, že právě jemu se v Íránu neúspěch vyhne? Troufám si říci, že na to by nevsadil ani ministr zahraničí Macinka.