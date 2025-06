Násilné protesty v USA nejsou nic mimořádného. Trump udělal totéž co jeho předchůdci

Ke dni 250. výročí vzniku amerických ozbrojených sil, který byl i dnem Trumpových 79. narozenin, v sobotu 14. června ve Washingtonu uspořádal vojenskou přehlídku. Ta poslední se v USA konala v roce 1991 za prezidenta Bushe staršího krátce po vítězné první válce v Zálivu (za osvobození Kuvajtu od irácké okupace).

Na protest proti Trumpovi a jeho přehlídce v den jeho narozenin se ve většině amerických měst konaly (nenásilné) protitrumpovské demonstrace „Žádní králové“. Mimochodem, 250. výročí vzniku USA bude až příští rok 4. Července. USA, Československo či Izrael jsou jedny z mála zemí, které měly dřív armádu než vlastní stát.

Děje se nyní v Americe něco bezprecedentního nebo hrozivého? Ne, vše je americké jako jazz, hamburger a rock’n’roll.

Eisenhower, Kennedy, Bush… Trump

V roce 1957 v Little Rocku, hlavním městě Arkansasu, mělo dojít k integraci do té doby rasově segregovaných škol. Na hlavní střední škole chtělo studovat devět černošských studentů. Bílé rasistické davy jim v tom bránily a guvernér státu Faubus, segregacionista, tam vyslal Národní gardu – na ochranu bílých rasistů. Prezident Eisenhower na to reagoval tak, že Národní gardu federalizoval, tj. převzal nad ní velení a do města vyslal i z vylodění v Normandii slavnou 101. výsadkovou brigádu - na ochranu devíti černošských studentů.

V roce 1962 měl být na Univerzitu Mississippi (“Ole Miss“) přijat černošský student James Meredith. Bělošské davy mu v tom bránily, guvernér i viceguvernér mu vlastními těly znemožnili vstup do budovy, rasistická lůza začala na federální policisty házet zápalné lahve, pár lidí přišlo o život. Prezident Kennedy tam vyslal až třicet tisíc vojáků na uklidnění situace a zajištění práva Mereditha studovat.

V roce 1967 probíhalo v mnoha amerických městech „dlouhé, horké léto“, nejhůře v Detroitu v Michiganu. Kvůli obviněním z policejní brutality vypukly násilnosti, demolice, žhářství a rabování v černošských čtvrtích, účastnilo se jich deset tisíc násilníků a sto tisíc přihlížejících. Na potlačení nepokojů prezident Johnson do Detroitu vyslal kromě 101. i další slavnou výsadkovou brigádu z Normandie, 82. Včetně tanků. Po třech dnech nepokojů zbylo 43 mrtvých (10 bělochů, 33 černochů) a 7200 zatčených.

V roce 1992 v Los Angeles poté, co porota osvobodila bílé policisty za to, že při zatýkání brutálně zbili černocha Rodneyho Kinga (zdrogovaný ujížděl velkou rychlostí přes město, po zablokování auta policisty se zatčení bránil; jeho spolujezdec, který si lehl na zem a zatčení se nebránil, nedostal ani ránu), v černošské části města (jižní centrální LA) vypukly násilnosti – jež se rychle obrátily proti korejským majitelům obchodů, kteří se bránili. Trvaly pět dní, guvernér Wilson vyslal Národní gardu, prezident Bush starší armádu a námořní pěchotu; s policisty dohromady deset tisíc ozbrojenců, a výsledek? Zdemolované, vyrabované, vypálené korejské obchody, 63 mrtvých, 2400 zraněných, 12 100 zatčených.

Takže co se nyní děje v USA, není nic historicky a statisticky výjimečného nebo mimořádného. Když místní úřady nevynucují federální zákony, v tomto případě imigrační, a federální agenti jsou napadáni a vznikají nepokoje, prezidenti mají právo tam vysílat ozbrojené jednotky, převzít velení nad státní Národní gardou a vyslat i armádu a námořní pěchotu. Vždy to dělali a dělá to i Trump.

Evropské země mají tradici výročních vojenských přehlídek – Spojené království u příležitosti narozenin monarchy, Francie 14. července, Česko přelety letadel 8. května, atd.; velkou vojenskou přehlídku jsme měli 28. října 2018 (100. výročí republiky), ale byla mlha. USA takovou tradici nemají - jen pikniky, grilování a ohňostroje 4. července. Trumpův nápad na vojenskou přehlídku (pro něho příhodně v den narozenin) mohl tedy působit „neamericky“. Ale každý, kdo ji viděl, viděl, že nebyla hrozivá, nýbrž ležérní, uvolněná a pohodová, žádný marš korejské „lidové“ armády.

A nenásilně demonstrovat proti prezidentovi či za prezidenta, proti čemukoli či za cokoli, s důrazem na „nenásilně“, je stejně americké jako baseball, Marilyn Monroe, či kovbojové. A vlastně je to i něco jako občanská povinnost.

Evropané nejsou o nic lepší

Co však politické vraždy v Minnesotě, rovněž minulý víkend? Ne, to už normální není, je to bohapustý odporný zločin; nikoli ale bohužel historicky bezprecedentní. Vždy se najde nějaký blázen nebo fanatik. A byly i horší doby, například 60. léta.

1963, prezident John Kennedy. 1968, aktivista Martin Luther King a senátor, kandidát na prezidenta Robert Kennedy. 1972, guvernér Alabamy, kandidát na prezidenta George Wallace (nezabit, jen zmrzačen). Těsně vrahům unikli prezidenti Gerald Ford (v roce 1975, dokonce dvakrát, pokaždé na něj střílely ženy) a Ronald Reagan (1981, střílející chtěl udělat dojem na herečku Jodie Fosterovou). A všichni si pamatujeme, jak loni v červenci kulka střelce těsně minula lebku exprezidenta a dnes opět prezidenta Trumpa.

Jenomže v tomto Američané nejsou psychopati mimořádnější než my Evropané. Od atentátů na prezidenta de Gaulla přes terorismus IRA (lord Mountbatten) a Rudých brigád (Aldo Moro) až po pár příkladů z mé paměti: Olof Palme, švédský premiér, 1986, Jicchak Rabin, izraelský premiér, 1995, Pim Fortuyn, významný nizozemský politik na nejlepší cestě vyhrát volby, 2002. Anna Lindhová, švédská ministryně zahraničí, 2003. Pawel Adamowicz, starosta Gdaňska, 2019. Šinzó Abe, japonský expremiér, 2022. Robert Fico, slovenský premiér, 2024. Ten poslední to přežil, ti před ním ne.

Takže v Americe se nyní neděje nic mimořádného – ve srovnání s jejich vlastní historií či jinými demokraciemi Evropy a světa. Jen žijeme v nedokonalém světě nedokonalých lidí.