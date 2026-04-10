To by si nechal líbit skoro každý. Trumpův trest pro NATO může být paradoxně spíš odměna

Marek Hudema
Komentář   9:00
Podle listu The Wall Street Journal Bílý dům vážně zvažuje, jak potrestat členy NATO, kteří nepomohli USA ve válce s Íránem. Už jsou vypracované plány, jak přesunout v Evropě americké vojáky a základny. To ovšem paradoxně nakonec může posílit obranu Evropy před případnou ruskou agresí.
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026) | foto: AP

Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....
Americká letecká základna v německém Ramsteinu (9. června 2020)
Americká základna Ramstein v Německu
Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....
Donald Trump dává už delší dobu najevo, že ho evropští členové NATO štvou. Nejen kvůli Íránu, ale i kvůli tomu, že mu nepomohli v jeho bizarním tlaku na získání Grónska od Dánska, které je mimochodem také členem Aliance a bylo jedním z nejvěrnějších amerických spojenců. Výsledek? Hrozby odchodu Spojených států z NATO (což je těžké provést) a nově i nápady, jak Evropanům „zatrhnout“ výhody plynoucí z americké vojenské přítomnosti.

Na první pohled to zní tvrdě: stáhneme vojáky, zavřeme základny a Evropa si poradí sama. Jenže realita je méně dramatická. Jak totiž ukázal právě konflikt s Íránem, americká armáda evropské základny nutně potřebuje. Bez nich se jen těžko projektuje síla na Střední východ. Logistika, zásobování, letecké operace – to všechno stojí z velké části na základnách v Evropě. Přesunout tohle všechno rychle přímo do USA? To není plán, to je fantazie.

Přijatelná sankce

A tak ve Washingtonu chystají jiný trest. Evropští spojenci, tedy aspoň někteří, už nemají těžit z americké vojenské přítomnosti v Evropě. Podle Trumpa tak přijdou o ochranu a ekonomické výhody plynoucí pro okolí z provozu amerických základen. Stažena ovšem bude jen část amerických vojáků ze starého kontinentu. Zbytek bude stěhován. Ze zemí, které podle Trumpa s Amerikou dost nespolupracují, do těch spolupracujících. Za státy málo podporující Ameriku ve Washingtonu považují Německo a Španělsko, naopak dobří spojenci jsou podle Washingtonu Litevci, Rumuni a Poláci.

Samozřejmě, ze Španělska a Německa američtí vojáci zcela neodejdou. Základny Rota a Ramstein jsou důležitá logistická centra umožňující americké armádě zasahovat mimo Evropu. Nicméně část vojáků poputuje dál na východ, čímž posílí obranu proti možným ruským provokacím či agresi. Pokud se tedy plán uskuteční, Evropa jako celek nebude chráněna Američany méně než nyní. Což je to, co si Evropané toužebně přejí. Je to trest, který by si nechal líbit skoro každý. Trump je prostě stabilní génius.

