Rád bych se ale věnoval jevu, pro který vzhledem k jeho komplexnosti nacházím pouze jeden termín, vlastně jméno. Je to Donald Trump.
Napsány o něm byly tisíce článků a v evropském prostředí byl kritizován i adorován snad ze všech možných stran. A to ještě nevíme, co nás s ním čeká v budoucnosti. Kromě jeho válečných či naopak mírových snah se můžeme dočkat dalších nároků na území cizích států, stejně jako mimořádných cel nebo vypovídání smluv s dosavadními spojenci.
V americkém prostředí mu liberálové zřejmě nikdy nezapomenou, jak se choval k prestižním americkým univerzitám, jejichž hrdými absolventy jsou mnozí příslušníci tamních společenských elit, ani to, jakým způsobem jeho rodina během jeho prezidentského mandátu zbohatla.
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To vše se ještě dozvíme, ale ať už to bude jakkoliv, Trumpova prezidentská éra se bude v následujících dvou letech pomalu chýlit ke konci. A možná nejen ve smyslu zcela praktickém, ale i v tom ideovém.
Čas na obnovu země
Přenesme se však do Evropy a pohlédněme na dvě největší ekonomiky Evropské unie.
V Německu vládne pravolevá koalice, jejímž důležitým průsečíkem je snaha udržet mimo hru dnes podle průzkumů suverénně nejsilnější politickou stranu v zemi, Alternativu pro Německo (AfD). Ta má na budoucnost vlastní země i Evropské unie velmi specifický pohled, který se zásadně liší od toho vládního. A vlastně nejen od něj, ale i od toho, co poválečné Německo v Evropě představovalo.
Zděšení politici některých parlamentních stran občas přicházejí s bizarními nápady, jak se s AfD vypořádat. Ty sahají od současného odmítání politické spolupráce (nazývají to protipožární zdí) až po úvahy o zákazu této strany, kterou mnozí z nich považují za extremistickou. Nic z toho však zatím její vzestup nezastavilo a preference AfD od posledních parlamentních voleb výrazně vzrostly.
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AfD vyhrává, ale nevládne. Na „protipožární zeď“ však nejvíc doplácí CDU
Vládním politikům se totiž zatím nepodařilo voličům vysvětlit, že dobré časy už pominuly a přichází čas na obnovu země. A ten s rozbujelou byrokracií a pětatřiceti hodinami týdně v práci, jako je tomu například ve Volkswagenu, zavládne jen stěží. Navíc si za poslední dekády vychovali silnou opozici salonních levičáků, jejichž názory mají v berlínském intelektuálním prostředí značný vliv. A těm budou jen obtížně vysvětlovat, že svět momentálně není příliš zvědavý na jejich rovnostářské principy, ale orientuje se především na výkon.
Bezproblémový rok 2026
AfD, pakliže se dostane k moci, tyto problémy nejspíš také nebude schopna vyřešit, ale dočkat se od ní můžeme stejné politické nevyzpytatelnosti, jakou zažíváme s Donaldem Trumpem. Pro Česko to může být doba, v níž si vzpomeneme na Františka Palackého a jeho obavy z Ruska na východě a Německa na západě. A v takovém světě budeme ještě vzpomínat na poměrně bezproblémovou Evropu roku 2026.
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Zlatý věk Evropanů? Ten nikdy neexistoval. Prosperita není navždy získaný nárok
Zvláště pokud z příštích prezidentských voleb ve Francii vyjde vítězně kandidát krajní pravice nebo radikální levice. Podobně jako v Trumpově Americe by se tím i v Evropě mohl prosadit politický nacionalismus, který bude úspěšně mobilizovat nespokojené voliče, aniž by dokázal vyřešit skutečné ekonomické problémy jejich zemí. V Evropě pak namísto další spolupráce a vzájemného sbližování převládnou spíše odstředivé síly a Vladimiru Putinovi možná přibude další „prezidentský přítel“. Jak víme, jednoho takového už má.
Heslo pesimistů, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř, se tak v Evropě skutečně může zhmotnit. Vyplavou zde naši vlastní Trumpové a Evropa si bude muset projít nepříjemným obdobím krutého vystřízlivění.