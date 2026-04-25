Byzantské praktiky ve Washingtonu. Tentokrát to schytal Trumpův důvěrník

Oficiální vyjádření ministerstva obrany uvádí jako důvod Phelanova odchodu pomalé tempo, s nímž náměstek realizoval stavbu nových lodí nařízenou prezidentem Donaldem Trumpem. Renesance amerického loďařství je jednou z Trumpových velkých priorit.
Šéf amerického námořnictva končí ve funkci. Nepohodl se s Hegsethem
Prezident opakovaně láteřil nad tím, že USA coby někdejší loďařská velmoc nejsou dnes schopny rychle a efektivně postavit loď, jak ukazuje například neúměrné prodražování a zpožďování stavby nových letadlových lodí třídy USS Gerald R. Ford. Takováto obnova klíčového odvětví má jednak oživit americký průmysl, jednak Washingtonu poskytnout výhodu v mocenském boji s Čínou, která v posledních dvou dekádách buduje masivní povrchové loďstvo.
Obcházení nadřízeného
Bližší pohled na Phelana ale naznačuje, že všechno není tak, jak by se mohlo zdát. Náměstek je totiž Trumpův soused na jeho milované floridské rezidenci Mar-a-Lago a s prezidentem si je velice blízký. V minulosti mluvil o tom, že si s ním někdy uprostřed noci esemeskuje o stavbě nových lodí. Byl to také on, kdo Trumpovi na podzim vnukl myšlenku nové bitevní „superlodě“, která se prezidentovi velmi zalíbila, a následně ji halasně prosazoval v médiích.
Kámen úrazu spočíval v tom, že Phelan šel přímo za Trumpem a obešel tak svého nadřízeného Hegsetha. V tomto světle se tedy jeho „neplnění“ prezidentovy směrnice ukazuje v úplně jiném světle a vypadá spíš jako ministrova zoufalá snaha udržet si nad svým resortem kontrolu. Jinými slovy Phelan byl oficiálně vyhozen za to, že neplní Trumpovy příkazy, reálně však za to, že je plní až moc horlivě.
Není to poprvé, co Hegseth musí na obraně dělat pořádek. Již v den svého nástupu do úřadu se dostal do křížku s náměstkem pro armádu Danem Driscollem. Ten je zase pro změnu blízký osobní přítel viceprezidenta J. D. Vance. Driscoll měl tehdy navrhnout, že díky svému přístupu k Vanceovi může zorganizovat Trumpovu návštěvu u jednotek. Následně byl Hegsethem odkázán do patřičných míst.
Rivalita mezi nimi ale přetrvala, což vyšlo na povrch zejména v listopadu, kdy byl Driscoll zničehonic zařazen do diplomatického týmu vyjednávajícího podmínky míru na Ukrajině. Trump tehdy očividně sledoval svůj oblíbený zvyk rozehrávání klíčových poradců proti sobě.
Jednání bez rukaviček
Na čistě praktické rovině lze jen spekulovat, jak dlouho Hegseth ve svém křesle vydrží. Taktika kovboje střílejícího na všechny strany totiž ve Washingtonu není populární a velmi pravděpodobně se obrátí proti němu. Zejména když k tomu přičteme jeho vyhození některých oblíbených generálů, v neposlední řadě legendárního Randyho George uprostřed války s Íránem.
Na širší rovině lze jen konstatovat byzantskou povahu vztahů v současném Washingtonu. Federální hlavní město nikdy nebylo místem, kde se s politickými konkurenty jednalo v rukavičkách. Ovšem takováhle míra osobních nevraživostí a vyhazování za lepší přístup k bossovi, než má oficiální prostředník, tu ještě nebyla.