Ve stínu hrozby dalšího konfliktu. Start Trumpovy Rady míru provází otazníky

Je ale možné nahradit poválečný multilateralismus vytvořením fakticky polosoukromé a komerční struktury, v níž bude mít rozhodující slovo americký prezident?
Do Rady zatím vstoupilo pouze 24 velmi různorodých zemí z téměř 60 pozvaných. Jejich motivace je zjevná: získat přízeň amerického prezidenta i za vstupní poplatek ve výši jedné miliardy dolarů.
Kromě USA není v Radě žádná další světová mocnost. Británie a Francie pozvání odmítly, Čína, Indie a Brazílie ho ignorovaly, Rusko podmiňuje účast uvolněním svých aktiv zmrazených kvůli válce proti Ukrajině v amerických bankách.
Evropská unie není úplně jednotná. Většina členských zemí se Trumpova podniku zúčastnit nehodlá, nicméně Maďarsko s Bulharskem ano. A Česko si šalamounsky vybralo roli pozorovatele spolu s Itálií, Řeckem, Kyprem a Rumunskem. Ministr zahraničí Petr Macinka se tak na jednání Rady potkal s Trumpem i ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
Otazník jménem Írán
Trump se v úvodním projevu opět pochlubil, že už vyřešil osm válek a nyní se snaží zastavit válku Ruska s Ukrajinou. Vedle toho ale přidal sdělení, že si dává deset dnů na rozhodnutí, zda USA zaútočí na Írán, pokud se do té doby nepodaří dosáhnout dohody o jeho jaderném a balistickém programu. Nezkomplikoval by ovšem další případný blízkovýchodní konflikt prvotní projekt Rady míru, kterým je obnova Gazy?
Trumpův zeť Jared Kushner představil v Davosu vizi Gazy jako budoucího města s věžemi umělé inteligence, které vypadá velmi podobně jako panorama jednoho z měst v Perském zálivu.
Zatím ale zdejší obyvatelé žijí v nelidských životních podmínkách ve stálém nebezpečí. Vždyť při střetech izraelských jednotek s Hamásem zahynulo počátkem února 21 lidí.
A je potřeba vyřešit tři klíčové věci: financování obnovy, řízení Gazy a zajištění bezpečnosti. Náklady na obnovu mají dosáhnout až 70 miliard dolarů, USA spolu s osmi zeměmi Rady daly zatím dohromady jen 17 miliard. Každodenní řízení Gazy má převzít výbor palestinských technokratů. Jenže bez odzbrojení Hamásu to nepůjde. Pomohou k němu svým vlivem na Hamás tři členové Rady míru – Egypt, Katar a Turecko?
V každém případě to ustavené Mezinárodní stabilizační síly, v nichž budou vojáci pěti muslimských zemí v čele s Indonésií, která do nich vyšle osm tisíc vojáků, nebudou mít jednoduché. Vždyť Izrael dává najevo obavy, že úplná ztráta kontroly nad děním v Gaze může vyústit v další konflikt.
Takže osud Gazy se stane i testem funkčnosti Trumpovy Rady míru.