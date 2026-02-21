Ve stínu hrozby dalšího konfliktu. Start Trumpovy Rady míru provází otazníky

Miloš Balabán
Komentář
Ve čtvrtek se ve Washingtonu uskutečnilo první zasedání Rady míru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Poprvé ji představil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu jako alternativu Organizace spojených národů, která podle jeho slov nikdy nenaplnila svůj potenciál.
Americký viceprezident J. D. Vance, prezident Donald Trump, jeho zeť Jared Kushner a ministr zahraničí Marco Rubio (zleva, 19. února 2026) | foto: Reuters

Je ale možné nahradit poválečný multilateralismus vytvořením fakticky polosoukromé a komerční struktury, v níž bude mít rozhodující slovo americký prezident?

Do Rady zatím vstoupilo pouze 24 velmi různorodých zemí z téměř 60 pozvaných. Jejich motivace je zjevná: získat přízeň amerického prezidenta i za vstupní poplatek ve výši jedné miliardy dolarů.

Kromě USA není v Radě žádná další světová mocnost. Británie a Francie pozvání odmítly, Čína, Indie a Brazílie ho ignorovaly, Rusko podmiňuje účast uvolněním svých aktiv zmrazených kvůli válce proti Ukrajině v amerických bankách.

Macinka ve stopách Itálie. Trumpovu Radu míru bude pozorovat, ne předem odmítat

Evropská unie není úplně jednotná. Většina členských zemí se Trumpova podniku zúčastnit nehodlá, nicméně Maďarsko s Bulharskem ano. A Česko si šalamounsky vybralo roli pozorovatele spolu s Itálií, Řeckem, Kyprem a Rumunskem. Ministr zahraničí Petr Macinka se tak na jednání Rady potkal s Trumpem i ministrem zahraničí Marcem Rubiem.

Otazník jménem Írán

Trump se v úvodním projevu opět pochlubil, že už vyřešil osm válek a nyní se snaží zastavit válku Ruska s Ukrajinou. Vedle toho ale přidal sdělení, že si dává deset dnů na rozhodnutí, zda USA zaútočí na Írán, pokud se do té doby nepodaří dosáhnout dohody o jeho jaderném a balistickém programu. Nezkomplikoval by ovšem další případný blízkovýchodní konflikt prvotní projekt Rady míru, kterým je obnova Gazy?

Íránu hrozí válka. Ve hře o její odvrácení jsou uran, rakety a perská historie

Trumpův zeť Jared Kushner představil v Davosu vizi Gazy jako budoucího města s věžemi umělé inteligence, které vypadá velmi podobně jako panorama jednoho z měst v Perském zálivu.

Zatím ale zdejší obyvatelé žijí v nelidských životních podmínkách ve stálém nebezpečí. Vždyť při střetech izraelských jednotek s Hamásem zahynulo počátkem února 21 lidí.

A je potřeba vyřešit tři klíčové věci: financování obnovy, řízení Gazy a zajištění bezpečnosti. Náklady na obnovu mají dosáhnout až 70 miliard dolarů, USA spolu s osmi zeměmi Rady daly zatím dohromady jen 17 miliard. Každodenní řízení Gazy má převzít výbor palestinských technokratů. Jenže bez odzbrojení Hamásu to nepůjde. Pomohou k němu svým vlivem na Hamás tři členové Rady míru – Egypt, Katar a Turecko?

Být, či nebýt v Radě míru? Udělejme si jasno, zda vše, co je od Trumpa, je skutečně od ďábla

V každém případě to ustavené Mezinárodní stabilizační síly, v nichž budou vojáci pěti muslimských zemí v čele s Indonésií, která do nich vyšle osm tisíc vojáků, nebudou mít jednoduché. Vždyť Izrael dává najevo obavy, že úplná ztráta kontroly nad děním v Gaze může vyústit v další konflikt.

Takže osud Gazy se stane i testem funkčnosti Trumpovy Rady míru.

