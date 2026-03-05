Po Íránu Grónsko? Trumpův muž obnovil polární hrozby

Následně zopakoval oblíbenou mantru prezidenta Donalda Trumpa, že USA potřebují největší světový ostrov k zajištění vlastní bezpečnosti. „Co nejdřív to půjde,“ doplnil.
Grenell není žádný pomatený aktivista MAGA. Byť navenek zastává pouze efemérní funkci „zmocněnce pro speciální mise“, v diplomatických kruzích platí za Trumpova důvěrníka a vlivného zákulisního hráče. Je velkým kritikem NATO a zastáncem tvrdého postupu zejména vůči evropským spojencům.
Naopak vůči tradičním americkým nepřátelům byl v minulosti o něco smířlivější. Byl jedním z klíčových amerických vyjednavačů s venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem – alespoň do té doby, než Trumpovi došla s diplomacií trpělivost a přiklonil se k jestřábímu postupu ministra zahraničí Marca Rubia, který preferoval vojenskou akci proti Caracasu.
Historie radí k opatrnosti
Kritikové by mohli říct, že Grenellovy výroky jsou pro celkovou americkou politiku asi tak relevantní jako silácké výkřiky Dmitrije Medveděva pro tu ruskou. Historie ale radí k opatrnosti. Jak tvrdí prakticky všichni Trumpovi spolupracovníci: když si prezident něco usmyslí, je jen velmi obtížné mu to vymluvit.
Anexe Grónska patří k jednomu z jeho leitmotivů – oblíbených témat, která se cyklicky vynořují a zase ustupují. Podle toho, jak se zrovna vyvíjí zahraničněpolitická situace, domácí politický zápas s demokraty, či Trumpovy osobní záležitosti. Po každé zahraniční intervenci ale Trump zatím dostal novou krev do žil. Překypoval sebevědomím a nebál se vyrukovat právě s těmi projekty, které mu už dlouho leží na srdci, ale dosud se k nim kvůli zahraničnímu odporu nedostal.
Nezatracujme tak Grenellova slova jako ryzí science fiction. O Trumpových plánech na anexi polární země možná ještě uslyšíme.