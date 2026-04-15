Šašek v paláci. Pokus o recenzi obrazu Nanebevstoupení Donalda J. Trumpa

Má na něm ještě hustou kštici jako v nejlepších letech, mužně hranatou tvář a oblečený je v bílé říze s červeným přehozem. Pravici přikládá gestem odpozorovaným od Ježíše Krista na čelo chorého muže, možná v horečkách, možná zraněného migrantem, a v levici třímá kouli vyzařující magické léčivé paprsky.
|
Obklopen je skupinkou učedníků a učednic: zdravotní sestra, voják v maskáčích, veterán s MAGA kšiltovkou, neposkvrněná teenagerka se sepjatýma rukama. V pozadí ryzí americké symboly: Socha svobody, budova Kapitolu, Lincolnův památník. Na nebi dva orli bělohlaví, pár stíhaček, nejspíš F-35. Vlaje tam prapor s hvězdami a pruhy, prská buď ohňostroj nebo explodující raketové hlavice, poletují snad cherubové, snad členové Navy SEALs, plus zlověstný biblický trojrožec z knihy Danielovy.
My, příležitostní kunsthistorici vyškolení nejrůznějšími internetovými univerzitami označujeme tento svérázný vizuální a estetický proud jako „MAGA styl“. Charakterizuje ho propojení křesťanské ikonografie s patriotismem, vlastně čím dál častěji s nacionalismem, velký důraz je kladen na zobrazování heroismu. Mezi klíčové prvky stylu patří dramatická hra se světlem, zejména božskými paprsky shora, tanec znaků a náznaků, virtuózní balanc na hranici kýče a akademismu. Centrální postavy obrazů nesou polobožské rysy, mnohdy jde o žijící lidi, zejména pak jednoho člověka.
Nejznámějším představitelem tohoto stylu je americký malíř Jon McNaughton (ten opravdu žije, není jen virtuálním produktem firmy Google, NVIDIA či jiného technologického giganta). Pochází z Utahu, takže je mormon, a Trumpa maluje i miluje. Jeho „propagandistický realismus“ lze často jen stěží rozeznat od parodie.
|
Nepřejícní kritici pak hojně srovnávají nejen jeho, ale celý MAGA styl se špičkovými díly socialistického či nacionálněsocialistického realismu, jako jsou třeba slavné dílo Vasilije Jefanova „Nezapomenutelné setkání“ z roku 1936, zachycující Stalina obklopeného manželkami důstojníků a úderníků, nebo obraz „Vlajkonoš“ (Der Bannerträger, cca 1935) od Huberta Lanzingera, na němž je zobrazen Adolf Hitler jako středověký rytíř v brnění třímající prapor s hákovým křížem.
Trumpův zatím bezejmenný obraz byl na sociální síti Truth Social vystaven jen několik hodin. Prý jej nechal odstranit on sám. Není jasné, zda důvodem byla vzácnost artefaktu nebo, jak tvrdí některé prameny, to, že se tam octl omylem.
Donald Trump se údajně domníval, že je to reklamní poutač MAHA, zdravotnické odnože MAGA, zobrazující ho jako lékaře při ranní vizitě.
Suď Bůh, proč se mi, když jsem obraz pozoroval, mihlo hlavou staré turecké přísloví: Když se šašek nastěhuje do paláce, nepromění se v krále. Zato palác se promění v cirkus.