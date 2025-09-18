Biden v karavanu a bez výdělku. Firmy se ho bojí angažovat i kvůli Trumpovi

Jenže přišla první prezidentská debata proti republikánskému soupeři Donaldu Trumpovi a – světe, div se – celý národ najednou viděl, že Bidenovi už to příliš nezapaluje. Přes noc se z něj stal horký brambor a demokraté od něj dávali ruce pryč. Těžká váha zákulisní politiky Nancy Pelosiová mu velmi důrazně doporučila, aby se své kandidatury vzdal. To Biden sice udělal, ale v očích jeho strany ho to nezachránilo.
Naopak, stal se ideálním obětním beránkem za katastrofální výsledek demokratů ve volbách. Kopla si do něj dokonce i sama neúspěšná kandidátka Kamala Harrisová, jež – namísto sebereflexe vlastních nedostatků v kampani – všechno svedla na chudáka Joea, který od začátku přece vůbec neměl kandidovat.
Trumpův boxovací pytel
Tenhle Bidenův propad s postupem času neustal, spíš se prohloubil. Od Bidena už dávají ruce pryč i soukromé instituce, univerzity, firmy. Deník The Wall Street Journal má svým způsobem smutnou reportáž o tom, jak někdejší prezident není schopen sehnat zájemce o placené projevy (za normálního stavu denní chleba bývalých prezidentů), Pensylvánská univerzita nechce hostit jeho knihovnu (za normálního stavu obrovská pocta pro každou vysokou školu) a dokonce i za své plánované paměti vyinkasoval šestkrát méně peněz než jeho předchůdce Barack Obama.
|
Jsou to temné dny. Ten chlap se snaží rozložit ústavu, pustil se Biden do Trumpa
Hořkou třešničkou na dortu je fakt, že Biden strávil léto v – luxusním sice – karavanu uprostřed kempu Paradise Cove v Kalifornii. Pro jakéhokoliv smrtelníka ideální léto, ale pro bývalého lídra svobodného světa?
Jedním z důvodů, proč firmy a think tanky nemají o Bidena zájem, může být praktický. Biden nikdy nepatřil k nejšikovnějším řečníkům, vždycky měl sklon k trapným výstřelkům a s jeho zhoršujícím se zdravím všechny tyto vlastnosti jen vygradovaly. Je tu ale i čistě utilitární hledisko, které nám o světě amerických korporátů (a univerzit) neříká nic hezkého. Existuje řada indicií, že z Bidena se stal horký brambor i kvůli tomu, že je oblíbeným boxovacím pytlem současného prezidenta Donalda Trumpa.
Proč by se taková technologická firma či Pensylvánská univerzita „špinila“ s Trumpovým nepřítelem? Co když to – jeden nikdy neví – vyvolá hněv současné hlavy Bílého domu a ta proti nim rozjede křížovou výpravu na sociálních sítích? Svým způsobem pochopitelné. Ale od těch stejných institucí, které ještě před pár lety Bidena prohlašovaly za jedinou možnou spásu Bohem zapomenuté země, je to přece jen trochu kruté. Tohle si ani „ospalý Joe“ nezasloužil.