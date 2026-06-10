Druhé memoáry bývalé první dámy a absurdní tvrzení v nich. Své paměti vydala Jill Bidenová

Což o to, nyní je v USA bontonem pro první dámy (bývalé či stávající) psát a vydávat své paměti. Jednak kvůli finančnímu zisku, ty knihy si zvědavci či fandové jejich manželů koupí. A taky aby vylepšily reputaci svých choťů, aby je vylíčily v tom nejlepším světle. A v jednom případě (Hillary Clintonová) aby si připravily kariéru vlastní.
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Neměla mrtvici ona? Demokraty rozzuřila kniha Bidenové, otevírá bolestivé rány
Takže čtrnáct bývalých prvních dam, od Julie Grantové (manžel byl prezidentem v letech 1869-77) až po Jill Bidenovou, vydalo dohromady čtyřiadvacet (!) memoárů. Největší rekordmankou byla Eleanor Rooseveltová (manžel byl prezidentem v letech 1933-45), která za svůj život vydala až čtyři (!!) knihy pamětí – první v roce 1937, poslední v roce 1961. Některé vydaly knihu jen jednu (z posledních Laura Bushová, Michelle Obamová a Melania Trumpová), mnohé dvě (Betty Fordová, Rosalynn Carterová, Nancy Reaganová, Barbara Bushová, nyní i Jill Bidenová); a druhou největší rekordmankou je Hillary Clintonová, která obšťastnila svět knihami třemi.
Tato druhá kniha Jill Bidenové, vydaná právě v tyto dny, má název Pohled z východního křídla (myšleno Bílého domu).
Nezodpovědné a možná i neústavní
Ta dvě absurdní tvrzení v ní jsou tato. Za prvé, o pro Joea Bidena katastrofální televizní debatě s Donaldem Trumpem v červnu 2024 píše, že (a) v takovém stavu ho neviděla nikdy předtím a už ani nikdy potom, (b) myslela si, že má mrtvici. Ve skutečnosti fyzický a mentální úpadek Bidena byl vidět všemi námi minimálně už poslední rok předtím; jeho chůze, padání na zem, nekoherentní věty, zapomínání.
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On má snad mrtvici! Bidenová promluvila o neslavné debatě Bidena s Trumpem
Jill Bidenová a lidé kolem Bidena se snažili jeho skutečný stav zatajit, což bylo nezodpovědné a možná i neústavní. Úřadující prezidentkou měla být viceprezidentka. Po této pro Bidena katastrofální debatě byl přinucen rezignovat na kampaň a za demokraty kandidovala viceprezidentka Kamala Harrisová. Neúspěšně.
Navíc Jill Bidenová se tehdy chovala úplně jinak než jako manželka, která si myslí, že její manžel má mrtvici. Po debatě vyběhla na pódium a manželovi řekla: „Joe, byl jsi skvělý, na všechny otázky si odpověděl!“ Takto se chválí malý žáček, ne prezident země. Pak šli spolu do místní restaurace na vafle… Což se při podezření na mozkovou mrtvici obvykle nedělá… (Nechcete-li svého manžela definitivně dorazit, prodělal-li právě mrtvici…)
A za druhé, v knize tvrdí, že kdyby v roce 2024 na prezidenta kandidoval – jak jinak, svěží – Joe Biden, byl by určitě vyhrál a Trumpa porazil, stejně jako v roce 2020. To jen „zlí lidé“ (ehm, ehm, asi Barack Obama…) ho přinutili kampaň vzdát a Kamala Harrisová pak prohrála…
Biden, když byl v létě přinucen kampaň vzdát, se své straně pomstil: hned za svou nástupkyni označil viceprezidentku, o které věděl, že nemá šanci vyhrát; byla to prázdná nádoba a navíc v minulosti na levém okraji politického spektra, neschopna mluvit k voličům ze všech států ve vnitrozemí USA. Obama to věděl, proto tři dny váhal, až pak ji podpořil, přišlo mu asi nemožné nepodpořit ženu tmavé pleti. Demokraté se tak stali obětí vlastní politiky identity, kdy člověka primárně nehodnotí jako jednotlivce pro jeho či její zásluhy a dovednosti, nýbrž primárně jako člena/členku kolektivní entity podle pohlaví, rasy, orientace…
Nespokojenost v obou táborech
Samozřejmě demokraté měli i jinou možnost: udělat nominační sjezd skutečně nominačním. Každý, kdo by chtěl kandidovat na prezidenta, mohl mít na něm projev, a delegáti by pak svobodně hlasovali, koho do boje proti Trumpovi pošlou.
Neříkám, že demokraté by pak volby vyhráli (asi ne; poté, co Trump o centimetr přežil atentát v polovině července 2024, byl již jasným favoritem), ale alespoň by měli šanci.
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Exmanžel Bidenové čelí obvinění z vraždy. Jeho současnou choť našli mrtvou
Reakce demokratů na knihu bývalé první dámy Jill Bidenové? Naštvanost. „Proč se v tom stále šťourá a vrací se do minulosti, když my nyní myslíme na budoucnost a na to, jak porazit republikány a impíčnout Trumpa?“
Reakce republikánů? „Piš, ženo, piš.“