Levice normální a ta druhá. Islamo-levice poráží v primárkách dlouholeté demokratické kongresmany

Mít ve straně jednoho staršího socialistického dědu, Bernieho Sanderse (letos mu bude 85 let, do Sněmovny reprezentantů poprvé zvolen v roce 1990, do Senátu poprvé roku 2006), je roztomilé. Mít jednu mladou krásku (Alexandriu Ocasio-Cortezovou, letos jí bude 37 let, do Sněmovny poprvé zvolena 2018), je vzrušující.
Ale když v roce 2025 demokratické primárky na starostu New Yorku vyhraje a následně je i starostou města zvolen socialista a radikální odpůrce Izraele Zohran Mamdani (letos mu bude 35 let), který kromě daní na bohaté, regulace nájmů, dotování městské hromadné dopravy a budování sítě samoobsluh s dotovanými potravinami rád cituje slova Karla Marxe z Komunistického manifestu (1848) o „zmocnění se výrobních prostředků“ a v inaugurační řeči zmíní, že hodlá nahradit „mrazivost drsného individualismu teplem kolektivismu“, ukazuje to, že se něco děje…
Rok 2026, primárky pro volby 3. listopadu. V několika amerických velkoměstech, v kongresových obvodech do Sněmovny reprezentantů, dlouholeté demokratické kongresmany porážejí v primárkách kandidáti DSA. Například dcera imigrantů z Dominikánské republiky Darializa Avila Chevalierová (32 let) a dva další v New Yorku, nebo imigrantka z Etiopie Melat Kirosová (29 let) v Denveru.
Jsou to jisté demokratické obvody, kdo vyhraje demokratické primárky a kandiduje za demokraty v listopadu, má zvolení jisté. Poměr mezi demokraty a republikány ve Sněmovně to neovlivní, budou to demokraté tak či onak. Ale Demokratická strana se posouvá doleva.
Obdivuji Židy, ale…
Pak přišly primárky na posty celostátní, na volby v celých státech. V Michiganu na senátora, ve Wisconsinu na guvernéra. Primárky demokratického kandidáta na senátora za Michigan vyhrál minulý týden Abdul El-Sayed – celým jménem Abdulrahman Mohamed El-Sayed, jak budou republikáni až do voleb neustále připomínat –, letos mu bude 42 let, tvrdí sice, že není členem DSA, ale DSA ho podporovali.
V primárkách porazil tím nejtěsnějším rozdílem o méně než procentní bod státní političku, která je sice levicová, ale normálně levicová. Ji podporovalo vedení demokratů v Kongresu, jeho DSA. Ona utratila za kampaň šedesát milionů dolarů, on jen pět milionů. Ona prohrála, on vyhrál.
A tento týden demokratické primárky kandidáta na guvernéra Wisconsinu tím nejtěsnějším rozdílem prohrála, i když průzkumy ji favorizovaly, členka DSA Francesca Hongová; letos jí bude 38 let. El-Sayed je egyptského původu, Hongová korejského.
Co mají všichni tito kandidáti společné? Kromě socialismu nenávist k Izraeli. El-Sayed je chytrý, říká, že obdivuje Židy a judaismus, jen nemá rád Stát Izrael a jeho vládu. Jeho vítězství bylo vítězstvím tzv. islamo-levice, kterou vidíme i v západní Evropě; podporovali ho mladí bohatí radikálně levicoví běloši a Američané arabského původu, kterých ze všech států Unie žije nejvíc právě v Michiganu.
V kampani ho silně podporoval jeho kamarád Hasan Piker (35 let, tureckého původu), který je radikálně levicovým komentátorem a streamerem; označuje se za marxistu-maoistu, a ano, to ani nemusím dodávat, patologicky nenávidí Izrael.
Mezi jeho nejslavnější výroky patří „Amerika si (teroristické útoky) 11. září 2001 zasloužila“; „je toho hodně, co se můžeme naučit od Komunistické strany Číny“; „ať jsou ulice zality rudou kapitalistickou krví“; či (teroristické hnutí) „Hamás je tisíckrát lepší než Izrael“. Mimochodem, říci v Americe, že USA si zasloužily 11. září, je jako kdyby český občan řekl, že jsme si zasloužilo sovětskou okupaci 1968... nebo heydrichiádu.
Hongová v roce 2020, když se dala na politiku, hlásala, že by se měly zrušit policie, věznice, hranice USA (imigrovat má mít právo každý), a i Den díkuvzdání coby svátek kolonialismu. To je jako kdyby chtěl někdo v ČR rušit svátek sv. Václava, 28. září. Je tak radikální, že ji odmítli podpořit i Sanders a Ocasio-Cortezová.
Boj o „fialové“ státy
Státy Michigan a Wisconsin jsou „fialové“, tedy na hraně mezi demokraty a republikány. V 80. letech volily republikána Reagana, v 90. letech demokrata Clintona, v tomto století hlasovaly pro demokratické protikandidáty Bushe mladšího, pak dvakrát daly hlas demokratovi Obamovi, ale pozor, v roce 2016 oba daly hlas republikánovi Trumpovi, v roce 2020 však demokratovi Bidenovi, aby v roce 2024 opět volily Trumpa.
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Republikáni ve Wisconsinu chtěli jako protikandidátku Hongovou, protože ji kvůli jejímu radikalismu vnímali jako snadno porazitelnou; teď budou čelit standardnímu demokratickému politikovi. A Michigan? El-Sayed je schopný, republikán byl v tomto státě zvolen senátorem naposledy v roce 1994, takže od roku 2000 tam žádného republikánského senátora neměli; a rok 2026 uprostřed druhého Trumpova období obecně favorizuje opoziční demokraty.
Republikánským soupeřem El-Sayeda bude bývalý kongresman Mike Rogers (63 let, kongresman v letech 2001-14, z toho poslední čtyři roky byl předsedou sněmovního výboru pro kontrolu zpravodajských služeb). Rogers je umírněný republikán, bývalý speciální agent FBI a již v roce 2024 kandidoval na senátora, ale velice těsně (o necelý procentní bod) ho porazila umírněná demokratka, dnes senátorka Elissa Slotkinová, předtím agentka CIA sloužící i v Iráku a Afghánistánu. Umírněná demokratka ho porazila těsně; porazí on demokrata radikálního?
Uvidíme. Každopádně senátní volby v Michiganu budou ostře sledované. Někteří píší, že El-Sayed je Trumpovou tajnou zbraní; díky tak radikálnímu kandidátovi demokratů mohou republikáni získat senátora ve státě, kde ho nyní nemají. Pokud El-Sayed neuspěje, demokratický kandidát na prezidenta v roce 2028 bude nejspíš umírněný. Uspěje-li, Alexandria Ocasio-Cortezová již oznámila, že si nechala zmrazit vajíčka, tedy děti v nejbližších letech neplánuje, a kandidaturu na prezidentku 2028 vážně zvažuje.