Levice normální a ta druhá. Islamo-levice poráží v primárkách dlouholeté demokratické kongresmany

Roman Joch
Názor   18:00
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Americká kongresmanka Alexandra Ocasio-Cortezová na Mnichovské bezpečnostní konferenci. (13. února 2026) | foto: AP

Hrozí Demokratické straně nepřátelské převzetí, jaké před deseti lety provedl Donald Trump ve straně Republikánské? Aktivisté ze sdružení Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA) totiž vyhráli mnohé její primárky.

Mít ve straně jednoho staršího socialistického dědu, Bernieho Sanderse (letos mu bude 85 let, do Sněmovny reprezentantů poprvé zvolen v roce 1990, do Senátu poprvé roku 2006), je roztomilé. Mít jednu mladou krásku (Alexandriu Ocasio-Cortezovou, letos jí bude 37 let, do Sněmovny poprvé zvolena 2018), je vzrušující.

Ale když v roce 2025 demokratické primárky na starostu New Yorku vyhraje a následně je i starostou města zvolen socialista a radikální odpůrce Izraele Zohran Mamdani (letos mu bude 35 let), který kromě daní na bohaté, regulace nájmů, dotování městské hromadné dopravy a budování sítě samoobsluh s dotovanými potravinami rád cituje slova Karla Marxe z Komunistického manifestu (1848) o „zmocnění se výrobních prostředků“ a v inaugurační řeči zmíní, že hodlá nahradit „mrazivost drsného individualismu teplem kolektivismu“, ukazuje to, že se něco děje…

Demokratický kandidát do Kongresu Brad Lander (vpravo) se starostou New Yorku Zohranem Mamdanim (23. června 2026)

Rok 2026, primárky pro volby 3. listopadu. V několika amerických velkoměstech, v kongresových obvodech do Sněmovny reprezentantů, dlouholeté demokratické kongresmany porážejí v primárkách kandidáti DSA. Například dcera imigrantů z Dominikánské republiky Darializa Avila Chevalierová (32 let) a dva další v New Yorku, nebo imigrantka z Etiopie Melat Kirosová (29 let) v Denveru.

Jsou to jisté demokratické obvody, kdo vyhraje demokratické primárky a kandiduje za demokraty v listopadu, má zvolení jisté. Poměr mezi demokraty a republikány ve Sněmovně to neovlivní, budou to demokraté tak či onak. Ale Demokratická strana se posouvá doleva.

Obdivuji Židy, ale…

Pak přišly primárky na posty celostátní, na volby v celých státech. V Michiganu na senátora, ve Wisconsinu na guvernéra. Primárky demokratického kandidáta na senátora za Michigan vyhrál minulý týden Abdul El-Sayed – celým jménem Abdulrahman Mohamed El-Sayed, jak budou republikáni až do voleb neustále připomínat –, letos mu bude 42 let, tvrdí sice, že není členem DSA, ale DSA ho podporovali.

V primárkách porazil tím nejtěsnějším rozdílem o méně než procentní bod státní političku, která je sice levicová, ale normálně levicová. Ji podporovalo vedení demokratů v Kongresu, jeho DSA. Ona utratila za kampaň šedesát milionů dolarů, on jen pět milionů. Ona prohrála, on vyhrál.

A tento týden demokratické primárky kandidáta na guvernéra Wisconsinu tím nejtěsnějším rozdílem prohrála, i když průzkumy ji favorizovaly, členka DSA Francesca Hongová; letos jí bude 38 let. El-Sayed je egyptského původu, Hongová korejského.

Abdul El-Sayed po vítězství v primárkách (5. srpna 2026)

Co mají všichni tito kandidáti společné? Kromě socialismu nenávist k Izraeli. El-Sayed je chytrý, říká, že obdivuje Židy a judaismus, jen nemá rád Stát Izrael a jeho vládu. Jeho vítězství bylo vítězstvím tzv. islamo-levice, kterou vidíme i v západní Evropě; podporovali ho mladí bohatí radikálně levicoví běloši a Američané arabského původu, kterých ze všech států Unie žije nejvíc právě v Michiganu.

V kampani ho silně podporoval jeho kamarád Hasan Piker (35 let, tureckého původu), který je radikálně levicovým komentátorem a streamerem; označuje se za marxistu-maoistu, a ano, to ani nemusím dodávat, patologicky nenávidí Izrael.

Mezi jeho nejslavnější výroky patří „Amerika si (teroristické útoky) 11. září 2001 zasloužila“; „je toho hodně, co se můžeme naučit od Komunistické strany Číny“; „ať jsou ulice zality rudou kapitalistickou krví“; či (teroristické hnutí) „Hamás je tisíckrát lepší než Izrael“. Mimochodem, říci v Americe, že USA si zasloužily 11. září, je jako kdyby český občan řekl, že jsme si zasloužilo sovětskou okupaci 1968... nebo heydrichiádu.

Hongová v roce 2020, když se dala na politiku, hlásala, že by se měly zrušit policie, věznice, hranice USA (imigrovat má mít právo každý), a i Den díkuvzdání coby svátek kolonialismu. To je jako kdyby chtěl někdo v ČR rušit svátek sv. Václava, 28. září. Je tak radikální, že ji odmítli podpořit i Sanders a Ocasio-Cortezová.

Boj o „fialové“ státy

Státy Michigan a Wisconsin jsou „fialové“, tedy na hraně mezi demokraty a republikány. V 80. letech volily republikána Reagana, v 90. letech demokrata Clintona, v tomto století hlasovaly pro demokratické protikandidáty Bushe mladšího, pak dvakrát daly hlas demokratovi Obamovi, ale pozor, v roce 2016 oba daly hlas republikánovi Trumpovi, v roce 2020 však demokratovi Bidenovi, aby v roce 2024 opět volily Trumpa.

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Republikáni ve Wisconsinu chtěli jako protikandidátku Hongovou, protože ji kvůli jejímu radikalismu vnímali jako snadno porazitelnou; teď budou čelit standardnímu demokratickému politikovi. A Michigan? El-Sayed je schopný, republikán byl v tomto státě zvolen senátorem naposledy v roce 1994, takže od roku 2000 tam žádného republikánského senátora neměli; a rok 2026 uprostřed druhého Trumpova období obecně favorizuje opoziční demokraty.

Republikánským soupeřem El-Sayeda bude bývalý kongresman Mike Rogers (63 let, kongresman v letech 2001-14, z toho poslední čtyři roky byl předsedou sněmovního výboru pro kontrolu zpravodajských služeb). Rogers je umírněný republikán, bývalý speciální agent FBI a již v roce 2024 kandidoval na senátora, ale velice těsně (o necelý procentní bod) ho porazila umírněná demokratka, dnes senátorka Elissa Slotkinová, předtím agentka CIA sloužící i v Iráku a Afghánistánu. Umírněná demokratka ho porazila těsně; porazí on demokrata radikálního?

Uvidíme. Každopádně senátní volby v Michiganu budou ostře sledované. Někteří píší, že El-Sayed je Trumpovou tajnou zbraní; díky tak radikálnímu kandidátovi demokratů mohou republikáni získat senátora ve státě, kde ho nyní nemají. Pokud El-Sayed neuspěje, demokratický kandidát na prezidenta v roce 2028 bude nejspíš umírněný. Uspěje-li, Alexandria Ocasio-Cortezová již oznámila, že si nechala zmrazit vajíčka, tedy děti v nejbližších letech neplánuje, a kandidaturu na prezidentku 2028 vážně zvažuje.

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