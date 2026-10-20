Trumpovi partneři Rusko a Čína představují jinou váhu i jiné ambice. O spojence rozhodně nejde

Rusko je nepoměrně menší, co se počtu obyvatel týče, jeho ekonomika, o které Vladimir Putin rád tvrdí, že je čtvrtou největší ekonomikou na světě (podle parity kupní síly, což je pro mezinárodní srovnání jen velmi málo použitelná kategorie), dosahuje stěží jedné šestiny čínské (v nominálním vyjádření desetina). Rusko nevyrábí žádnou technologii, kterou by Čína zásadně potřebovala a kterou by si nemohla opatřit někde jinde či sama vyrobit. V praxi může Rusko nabízet, a také nabízí, pouze suroviny, nicméně ani s nimi to není tak jednoduché.
Ve zbraních, ale i dalších oblastech, je Čína již dávno schopná Rusku konkurovat a nabízet více než konkurenceschopné náhrady ruských výrobků. Ostatně Čína již Rusko vytlačuje z některých trhů, například ze Střední Asie. Na druhou stranu, Rusko má v současné době i tak co nabídnout. Nicméně i když do Číny některé zbraně a zbraňové systémy dodává, jejich objemy s postupujícím časem klesají.
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Rozdílná váha obou zemí je nejlépe patrná v surovinách, a to hlavně energetických. Vladimir Putin strávil mnoho času přemlouváním Si Ťin-pchinga, aby Čína odebírala více ruského plynu. Jenže to naráží na zásadní problém, protože Čína více ruského plynu nepotřebuje. A co víc, do značné míry ani nechce.
Čínský přístup k energetickým surovinám je silně strategický, zdůrazňující nutnost nezáviset na jediném dodavateli. Navíc si je Peking až příliš vědom toho, že Moskva nemá prakticky žádné jiné místo, kam by mohla plyn vyvážet. Diktuje si tak podmínky, které by prakticky znamenaly, že by plynovod Síla Sibiře 2 byl ztrátový. Jedná se pochopitelně hlavně o cenu dodávaného plynu, ale také o objemy dodávek a další náležitosti.
Přátelská neutralita
Čínská politika vůči Rusku se dá nejlépe vykládat jako přátelská neutralita. Čína se nechce pouštět do přímé konfrontace se západními zeměmi, ale zároveň dává dosti hlasitě najevo, že je pro ni západní politika sankcí nepřijatelná. Čína, na rozdíl od Ruska, nechce současný systém mezinárodních vztahů zcela zničit, spíše má zájem o jeho přebudování. Pro Čínu je taková pozice více než logická. Rozpad světa na vzájemně bojující regiony by jí přinesl spíše ekonomické ztráty, zatímco současný systém je právě ten, ve kterém se stala druhou největší ekonomikou světa.
Strategické partnerství, jak obě země prezentují svůj vztah, tak má výrazné limity. Vyvěrá už z prostého faktu, že zatímco o klíčové roli Číny jako nové supervelmoci nikdo nepochybuje, Rusko by se do takové role rádo stavělo. A pro Čínu neexistuje moc důvod, aby Rusko do této role pouštěla.
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Nic z výše uvedeného ale neznamená, že by spolupráce mezi oběma zeměmi nepokračovala. Čína nakupuje ruské suroviny, ať už jde o ropu, zemní plyn, dřevo, či, ve výrazně menší míře, uhlí, Rusko pro změnu dováží automobily, stroje a další zařízení. I v tomto ale Čína zachovává odstup, kdy její firmy, až na drobné výjimky, odmítají v Rusku přímo vyrábět a svoje vozy do Ruska jen dovážejí, buď jako hotové výrobky, nebo jako části, které jsou v Rusku jen sestavené.
Rusko naopak proti Číně uplatňuje recyklační poplatek ve výši několika set tisíc rublů (v závislosti na ceně auta). Ten sice platí všichni, ale jen dováženým autům následně není vracen. Čínu taková situace až zase tolik netrápí, protože nečelí žádné konkurenci. AvtoVAZ není schopen vyrábět auta byť i jen přijatelné kvality. Západní automobilky své vozy do Ruska nedodávají a musí se dovážet prostřednictvím třetích stran, což zvyšuje náklady. A pochopitelně, i jejich dovozci musí poplatek platit.
Velmi opatrná spolupráce
Pokud je pro Čínu na Rusku něco zajímavé, je to jednoznačně zkušenost s moderním bojištěm. Rusko a Čína spolu podnikly několik vojenských cvičení. Pochopitelně, Čínu zajímají hlavně dronová válka a protidronová opatření, ale také ruské zkušenosti s bojem proti západním zbraním. Na drony a obranu proti nim bylo zaměřeno například cvičení Centr 2026, které se odehrálo v Čeljabinské oblasti a kde se účastnily tisíce čínských vojáků. I když má Čína pochopitelně nesrovnatelně větší schopnosti ve výrobě dronů a dalších prostředků moderního boje, ruské zkušenosti s reálným bojištěm jsou naprosto neocenitelné.
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Spolupráce ale není jednosměrná, stejně tak i Čína, podle některých zdrojů, cvičí ruské vojáky, například z elitní jednotky Rubikon. Na druhou stranu, obě země si ponechávají část tajemství pro sebe a spíše než o nějaké pevné spojenectví se jedná o velmi opatrnou spolupráci podmíněnou současnou situací. Vůči ruské válce proti Ukrajině si ale Čína udržuje odstup a zastává striktně neutrální pozici, včetně zdůrazňování podpory územní celistvosti Ukrajiny.
Mluvit tak o spojenectví mezi Ruskem a Čínou je přeci jen nadnesené. Obě země, i přes snahu Vladimira Putina, hrají hru na jiných úrovních a mezi oběma zeměmi je obrovský rozdíl v jejich ekonomikách a lidské síle. Rusko má výhodu jen v nerostných surovinách, což ale Čína více než vyvažuje komplexním systémem dodavatelských řetězců pokrývajícím téměř celý svět. Daleko nejvíc se tak jedná o momentální spolupráci, která je ale silně vychýlená ve prospěch Pekingu.