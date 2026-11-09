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Mír za každou cenu. Trumpova arogance, nebo Eisenhowerova odpovědnost globální velmoci?

Zbyněk Petráček
Komentář   18:00
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Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) a americký prezident Donald Trump. | foto: Kevin LamarqueReuters

Začíná jednání v Abú Zabí. Sejdou se delegace USA, Ruska a Ukrajiny, spíše „přicmrndávat“ budou Evropané. Jaký je cíl té akce? To není jasné. Kyjevu (a Evropanům) jde hlavně o konec války na Ukrajině. Moskvě hlavně o novou bezpečnostní architekturu v Evropě. Trumpově Americe jde o to, aby válka skončila, ale USA nevypadaly jako ty, které Moskvě kývnou na vše.

Proto se straší „Kushnerovým návrhem“ (podle Trumpova zetě a amerického vyjednavače). Proto se mluví o „Jaltě 2“, o novém rozdělení sfér vlivu, podobném tomu, jaké bylo prý dohodnuto v únoru 1945 na jaltské konferenci.

Je pravda, že Rusko naráží na své limity i na bojišti. Ale dosud nepadl náznak, že by měnilo pořadí svých priorit pro soužití se Západem.

Jsou to do značné míry spekulace. Už proto, že Kushnerovy návrhy v plném znění zveřejněny nebyly. A hlavně proto, že není jasné, nakolik s nimi bude souhlasit Moskva. Ale faktem je, že z Abú Zabí vzejdou poznatky – Petr Fiala by řekl signály – o mnohém.

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