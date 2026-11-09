Mír za každou cenu. Trumpova arogance, nebo Eisenhowerova odpovědnost globální velmoci?

Proto se straší „Kushnerovým návrhem“ (podle Trumpova zetě a amerického vyjednavače). Proto se mluví o „Jaltě 2“, o novém rozdělení sfér vlivu, podobném tomu, jaké bylo prý dohodnuto v únoru 1945 na jaltské konferenci.
Je pravda, že Rusko naráží na své limity i na bojišti. Ale dosud nepadl náznak, že by měnilo pořadí svých priorit pro soužití se Západem.
Jsou to do značné míry spekulace. Už proto, že Kushnerovy návrhy v plném znění zveřejněny nebyly. A hlavně proto, že není jasné, nakolik s nimi bude souhlasit Moskva. Ale faktem je, že z Abú Zabí vzejdou poznatky – Petr Fiala by řekl signály – o mnohém.