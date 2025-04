Kreml si chce získat Trumpa vzácnými surovinami. Jde však víc o politiku než o společný byznys

Šéf Ruského fondu přímých investic a přední člen ruského vyjednávacího týmu pro normalizaci vztahů s USA zamířil do Washingtonu během pauzy v jednání mezi Kremlem a Bílým domem. Během tohoto mezidobí však z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa začínají zaznívat výtky vůči Vladimiru Putinovi. Trump si začíná uvědomovat, že ruský lídr zdržuje jednání o příměří a míru na Ukrajině.

Jak uvádějí ruská média, Dmitrijev zůstává optimistický. „Bezpochyby zaznamenáváme pozitivní dynamiku v našich vztazích,“ uvedl. Rovněž se zmínil, že s představiteli Trumpovy administrativy hovořil o společných projektech v Arktidě, obnově přímého leteckého spojení mezi Ruskem a USA, o podnikání amerických firem v Rusku a že Moskva projevila zájem o lety na Marsu, které hodlá organizovat miliardář a Trumpův poradce Elon Musk.

Zájemci tu jsou

Ruský vyjednavač uvedl, že Moskva a Washington by mohli navázat spolupráci při těžbě cenných nerostů.

Toto téma nepadlo náhodou. Několik dní před svou cestou do USA Dmitrijev poskytl rozhovor ruskému listu Izvestija. V něm, mimo jiné, uvedl, že probíhá diskuse o spolupráci Rusů a Američanů v těžbě vzácných kovů.

„Kovy vzácných zemin jsou důležitou oblastí spolupráce a samozřejmě jsme zahájili diskuse o různých kovech vzácných zemin a projektech v Rusku,“ sdělil ruskému provládnímu deníku Dmitrijev. Jak zároveň dodal, některé společnosti již o tyto projekty projevily zájem.

Koncem letošního února Vladimir Putin prohlásil, v reakci na ukrajinsko-americké jednání o nerostných surovinách, že by Moskva mohla nabídnout USA a dalším zahraničním partnerům účast na projektech těžby kovů vzácných zemin, a to i na Ruskem okupovaném ukrajinském území.

„Určitě máme řádově, a to chci zdůraznit, řádově více zdrojů tohoto druhu než Ukrajina. Rusko je jednoznačně jednou z předních zemí se zásobami kovů vzácných zemin. Jsou u nás i na severu v Murmansku. Na Kavkazu v Kabardsku-Balkarsku. V Irkutské oblasti, v Tuvě, na Dálném východě v Jakutsku,“ nechal se slyšet ruský prezident v rozhovoru pro svého dvorního novináře Pavla Zarubina.

Jak uvádí ruské ministerstvo přírodních zdrojů a ekologie, v Rusku leží pod zemí 658 milionů tun vzácných kovů, z toho 28,5 milionu tuny jsou kovy vzácných zemin. Přičemž přibližně polovina nalezišť kovů vzácných zemin se nachází v Putinem zmiňované Murmanské oblasti. Avšak těžba těchto surovin nepřekračuje ve světovém měřítku jedno procento a zpracování těchto kovů se v Rusku neprovádí.

Dobývat a kontrolovat naleziště

Ruská média uvádějí, že existuje několik projektů, v nichž by Rusové a Američani mohli spolupracovat. Jedná se o Seligradské a Tomtorské naleziště kovů vzácných zemin, která se nachází hluboko v severní části Jakutska. Případně Čuktukonské nalezišti v Krasnojarském kraji.

Konkrétně Tomtorské naleziště je považováno za jedno ze tří největších rezerv niobu a kovů vzácných zemin na světě. Niob slouží jako přísada do slitin pro nerezové oceli, k výrobě lopatek plynových turbín a proudových motorů, nebo k výrobě kontejnerů na radioaktivní odpad a pro výrobu chladících potrubí po jaderné reaktory. Jeho slitiny se používají k výrobě supravodivých materiálů.

„Ve skutečnosti je zcela zřejmé, že zatím jsou to všechno hrubé odhady. Protože je to dost drahý byznys. Proč se nazývají kovy vzácných zemin? Ne proto, že jsou vzácné, ale protože jsou ve skutečnosti vzácné, když jsou v přírodě bez příměsí. A to je také problém, protože jejich těžba vyžaduje separaci. Je to ekologicky velmi náročný proces. Je to vlastně byznys, který vyžaduje velmi důkladné komerční propočty,“ vysvětluje v rozhovoru pro Lidovky.cz Konstantin Simonov, šéf ruského Národního fondu energetické bezpečnosti a profesor Finanční univerzity při ruské vládě.

Simonov podotýká, že se Trump upnul na myšlenku dobývat a chce kontrolovat naleziště kovů vzácných zemin. Sázka na ně však může být lichá.

„Trump a další vycházejí z předpokladu, že v ekonomice nové generace poptávka po kovech vzácných zemin bude prudce růst. Ale také nemusí. Pokud se podíváme na objem obchodování s kovy vzácných zemin, tak nepřesahuje osm miliard dolarů. V globálním měřítku je to vlastně kapka, nic,“ vysvětluje ruský expert.

Simonov říká, že v dokumentech americké vládní Geologické služby je Rusko uváděno jako země disponující nalezištěmi kovů vzácných zemin. Na rozdíl od Ukrajiny.

„Američané ve skutečnosti nepovažují Ukrajinu za zemi hodnou zájmu z hlediska těžby kovů vzácných zemin. Proto se ukrajinská dohoda o vzácných minerálech transformovala do dohody o všech minerálech a surovinách. Rusko takové zásoby hypoteticky má, proto můžeme s Trumpem jednat. Pokud se Trumpovi líbí myšlenka kontrolovat naleziště kovů vzácných zemin, tak proč bychom na jeho hru neměli přistoupit,“ myslí si Simonov.

Američané, pojďte vydělávat

Ruský expert je přesvědčen, že návrh o společné rusko-americké těžbě kovů vzácných zemin má spíš politický než ekonomický smysl.

„Myslím si, že Rusko se spíš snaží najít nějaká hezká lákadla pro Spojené státy. Je totiž zřejmé, že Trumpovy tvrdé požadavky ohledně ukončení bojů Moskva nemůže splnit, ale jednat dál by se mělo. Proto všemožně naznačujeme Trumpovi: příteli, my s tebou můžeme dělat byznys, zamysli se nad tím,“ říká Simonov.

Proto se, podle jeho slov, Kirill Dmitrijev setkal minulý týden ve Washingtonu se svým americkým protějškem, Trumpovým zmocněncem Stevem Witkoffem.

„Witkoff je nejpozitivněji naladěn vůči Rusku. Proto je jasné, že téma společné těžby kovů vzácných zemin je do jisté míry marketingový tah. Něco na způsob: Američané, pojďte vydělávat peníze. Vy přeci toužíte vydělávat peníze. A my vám ty peníze umožníme vydělat. Je to návnada, na kterou má Trump skočit,“ říká Konstantin Simonov.