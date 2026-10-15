Zelenskyj se vzepřel Trumpovi a útočí dál. Sází na politiku, ale možná jde spíš o byznys

Ten nedávno oznámil, že se Rusko a Ukrajina dohodly na energetickém příměří, a vyzval Zelenského, aby přestal útočit na ruskou energetiku. Jenže podmínky údajné dohody zůstaly nejasné a ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu pokračovaly.
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Ukrajina své útoky na ruská energetická zařízení skutečně pozastavila. Když ale Moskva nepřestala útočit na ukrajinské elektrárny a plynovou infrastrukturu, Kyjev se rozhodl ve své kampani pokračovat. Zelenskyj teď tento postup potvrdil.
Pro Trumpa je to nepříjemná rána. S Ruskem totiž jedná o omezení sankcí a dodatečných dodávkách ruské nafty na světové trhy, zatímco ukrajinské útoky mohou tyto plány komplikovat. Trump doufá, že levnější paliva pomohou jeho straně před listopadovými volbami do Kongresu.
Trump navíc nesnáší odpor, zvlášť když mu vzdoruje někdo, koho považuje za slabšího. A Zelenskyj v této situaci slabší stranou skutečně je. Schopnost Ukrajiny účinně se bránit ruské invazi totiž stále do značné míry závisí na Spojených státech. Američané poskytují Ukrajině klíčové zpravodajské informace, včetně satelitních. Jak upozornil zdroj z ukrajinské zpravodajské služby citovaný v týdeníku The Economist, Evropané sice své satelitní zpravodajství posílili, ale americké kapacity zůstávají v mnoha ohledech nenahraditelné a bez nich by byly ukrajinské operace téměř nemožné.
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Ukrajina navíc využívá vojenské komunikační služby systému Starlink, který kontroluje americká vláda. Evropané pak nakupují pro Ukrajinu americké zbraně, které jinde nejsou k dispozici. V posledních dnech se navíc objevily zprávy o problémech s včasným varováním před některými ruskými raketovými útoky a o omezeních vojenského využití Starlinku.
Ekonomicky oslazené nabídky
Načasování těchto událostí vyvolalo podezření, že Washington Kyjevu naznačuje, co může ztratit. Zelenskyj se přesto nevzdává. Možná věří, že svou neústupností nakonec Trumpa přesvědčí. A možná také spoléhá na to, že amerického prezidenta umravní zákonodárci nebo zahraniční spojenci. Zvlášť když se ukazuje, že dovoz ruské nafty nemusí americkým spotřebitelům přinést výrazně levnější paliva. Pak by nedávalo smysl poskytovat Moskvě výhody v podobě zmírnění sankcí, aniž by za to Washington něco získal. Trump si to nakonec uvědomí, doufá ukrajinský prezident.
Jenže Zelenskyj přehlíží jednu věc. U Trumpa nemusí jít ani tak o politiku, jako spíš o byznys. V této souvislosti jsou zajímavá jednání o budoucím využití ruských aktiv. Američtí vyjednavači pro jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, Trumpův zeť Jared Kushner a Steve Witkoff, navrhovali převést ruská aktiva držená v Evropě pod americkou správu. Diskutovalo se o prodeji aktiv ruské státní společnosti Lukoil zablokovaných sankcemi i o zapojení amerických investorů do plynovodu Nord Stream a dodávkách ruské ropy do Německa. To jsou výnosné obchody, pro Američany a nakonec i pro Rusy.
K jejich provedení je ovšem potřeba mír. A Trump věří, že ruský prezident Vladimir Putin zareaguje, na rozdíl od Zelenského, vstřícně na takovéto ekonomicky oslazené nabídky míru. Kdyby ale Putin uvažoval především v ekonomických kategoriích, neobsadil by v roce 2014 Krym a v roce 2022 by nezahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
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Vědí to všichni. Trump ale přesto stále sní svůj sen o racionálním obchodníkovi Putinovi a nehodlá se z něj nechat Zelenským či dokonce realitou vytrhovat. A to si Zelenskyj se svým vzdorem bohužel neuvědomuje.