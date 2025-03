Přesvědčí Trump Rusy k příměří? Je tu řada praktických i komplikovaných detailů

Bude prezident Trump politickým vítězem? Tím, kdo sice nepřinese spravedlivý mír (což by nedokázal nikdo), ale prosadí konec krveprolití? Či z toho vyjde jako lúzr? Jako ten, kdo sice dokáže vyvíjet účinný – neomalený a vulgární – nátlak na napadenou zemi, ale vůči velkému útočníkovi se neprosadí?

Vida, utekly tři týdny a je to tu. Finále nevyhlášené soutěže o politického vítěze konce války se blíží. Ukrajina po jednání v Džiddě souhlasí s návrhem USA na příměří, zněl v úterý pozdě večer titulek ČTK. Nyní se čeká na to, zda či kdy budou následovat titulky podobné. Ve stylu Moskva souhlasí s návrhem USA na příměří.

Toto je nejen kruciální bod války na Ukrajině za celé tři roky jejího trvání, ale možná ještě víc kruciální bod věrohodnosti prezidenta Trumpa. Je to test jeho schopnosti vyjednávat, kterou se tak rád chlubí, i jeho síly, kterou tak rád ukazuje slabším (Kanadě, Grónsku, Panamě…).

Doufám, že na to Moskva přistoupí

Jestli to Trumpovi vyjde a Moskva na jeho nabídku kývne, bude to pro amerického prezidenta velká satisfakce. I když by ruský souhlas s jeho návrhem příměří neznamenal definitivní mír, i když je těžké mluvit o ústupcích Moskvy, když Rusko vojensky okupuje asi 20 procent území Ukrajiny, přičemž tento obsazený areál mu zřejmě zůstane, bylo by to něco, co by po třech letech přimělo utišit zbraně. Něco, co se počítá.

Už proto zní zásadní otázka pro Kyjev, ale i pro samotného Trumpa takhle: kývne Moskva na americkou nabídku? Předvede celému světu, že Trump je jediným ve vesmíru, kdo si dokáže na Rusku vynutit takové gesto? Trumpově zbytnělé ješitnosti by to samozřejmě lahodilo, ale je tu řada praktických i komplikovaných detailů.

Moskva si tuto „velkorysost“ může dovolit. Před pár dny vyrukovala s tak maximalistickými podmínkami pro příměří, že prostě budí dojem, jako by byly určeny pro ústupky při jednání: Moskva sama stanoví složení jednotek dozorujících příměří.

Ukrajina se zaváže k neutralitě. Mezinárodní společenství uzná nárok Moskvy na obsazená ukrajinská území. Řekněte sami. Zde přece jsou body, kterých se Moskva může vzdát, přitom získat nejméně 20 procent území Ukrajiny, a proto celý deal vydávat za vítězství. No nekupte to.

Ale hned dodejme, že Trump ji vystavil pod tlak. Zatímco Rusko má čas na rozmyšlenou, zda americký návrh přijme, či nepřijme, Spojené sáty obnovily dodávky zbraní i zpravodajských informací Kyjevu „s okamžitou platností“. Jako by se Trump chtěl zbavit cejchu, že k „oběma stranám konfliktu“ přistupuje jako k morálně rovnocenným. Ano, vůči Ukrajině dělal to, co ve vztahu k válce Izraele s Hamásem vyčítá Evropanům. Že zaměňují agresora a napadeného, že jim jde jen o příměří a rychlý konec války.

S válkou na Ukrajině „chceme skoncovat“, řekl Trump, aniž by rozebíral „podružnosti“ typu kdo zaútočil. Jeho ministr zahraničí Marco Rubio to shrnul tak, že doufá, že Rusko na příměří přistoupí: „Pokud to udělají, tak jsme výrazně pokročili. Pokud odmítnou, budeme bohužel vědět, kdo brání míru.“

K jednotné, akceschopné a většinové Evropě?

Zní to rozumně, ale vtírá se otázka. Co přijde, když Moskva americký návrh odmítne? Co když si bude více cenit dalšího vojenského postupu na frontě? Nebylo by pak zjištění „budeme vědět, kdo brání míru“ trochu málo? Vždyť tento závěr se rýsuje už dlouho.

Uvidíme. Jsou to samozřejmě jen spekulace, ale má smysl se jimi zabývat. Do jisté míry se týkají i nás coby státu, jehož premiér i prezident se hlásí ke „koalici ochotných za spravedlivý mír pro Ukrajinu“, ale opozice sází výhradně na Trumpův úspěch s příměřím. I nás tedy musí zajímat otázka: co když Moskva na americký návrh příměří na Ukrajině nepřistoupí?

V tom případě by byly USA z obliga, neboť na Moskvu vyvinuly podobný tlak jako na Kyjev a navíc obnovily dodávky zbraní a zpravodajských informací Kyjevu, takže dělaly, co mohly. Jenže až dosud se ukazovalo, že tento přísun stačí k tomu, aby Ukrajinci jakž takž zadržovali ruský postup na frontě, ale ne k tomu, aby získali zpět větší Ruskem obsazená území.

Pak by se mohl tlak – morální, vojenský ekonomický, finanční – přesunout na Evropu, EU, „koalici ochotných“, jež by cítila povinnost Ukrajinu dál podporovat a hájit. Pod tlakem by se pak ocitla EU coby instituce. Mohla by posilovat jednotu, zvyšovat akceschopnost, odhazovat „předpotopní veteš“ typu jednohlasného rozhodování v zahraniční a bezpečnostní politice, prostě vnímat „koalici ochotných za spravedlivý mír pro Ukrajinu“ jako synonymum pro jádro EU.

Často se říká, že malé státy typu Česka nemohou válku na Ukrajině ovlivnit, tudíž nám do ní nic není. Ale i kdyby toto platilo, posuny kolem „koalice ochotných“ by se nás dotkly. Na to vemte jed.