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Grahamův dárek pro Trumpa. Americké „pekelné sankce“ mohou minout cíl

Miloš Balabán
Komentář   15:15
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Americký prezident Donald Trump.

Americký prezident Donald Trump. | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
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Vlivný americký senátor a zahraničně politický jestřáb Lindsey Graham, který v červenci náhle zemřel, se možná z nebe usmívá. Americký Kongres totiž po ročním projednávání schválil „jeho“ zákon o „pekelných sankcích“ proti Rusku.

Středobodem zákona je pravomoc pro prezidenta Donalda Trumpa uvalit až stoprocentní cla na dovoz z pěti zemí, které jsou největšími odběrateli ruské ropy a plynu, což se týká především Číny a Indie (Čína odebírá 50 procent ruského exportu ropy, Indie 37 procent).

Cílem je donutit tyto mocnosti, aby nákup ruských energií ukončily a tím odřízly Rusko od podstatného zdroju příjmů, kterými financuje válku na Ukrajině. A donutit ho k mírovým jednáním.

Zajímavé je, že zákon vyvolal překvapivě malou odezvu. V USA se to nedostalo mezi hlavní mediální zprávy, Moskva reagovala až na tradiční hysterickou reakci Dmitrije Medveděva vcelku střídmě – Putinův mluvčí Peskov jen označil sankce za „nepřátelský čin, který zkomplikuje hledání mírového urovnání na Ukrajině“ – a dokonce i Kyjev se omezil pouze na oficiální prohlášení prezidenta Volodymyra Zelenského. K zákonu se dosud nevyjádřil ani americký prezident Donald Trump.

Návrh z jiné doby

Co tedy může být v pozadí určité zdrženlivosti? Dost možná to, že zákon v současné době není schopen dosáhnout hlavního cíle, pro který byl původně vypracován – tj. zamezit tomu, aby se ruské energetické zdroje dostávaly na globální trh. Ještě před rokem to možná nebylo úplně nereálné.

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Jenže válka Spojených států proti Íránu naplnění takového cíle totálně podkopala. Uzavření Hormuzského průlivu a fatální ohrožení průchodnosti průlivu Báb al-Mandab jemenskými Húsíi „vyhodilo“ z trhu blízkovýchodní ropu a plyn – jedná se o více než čtvrtinu globálních dodávek.

V takové situaci se Čína a Indie těžko podrobí nátlaku z Washingtonu, ostatně i tak ho obě mocnosti vnímají jako útok na svoji suverenitu, což hraje do karet Moskvě, která s nimi tvoří jádro uskupení BRICS.

Faktem je, že pokud by z trhu ještě měla zmizet ruská ropa, mohlo by to vést ke zhroucení globálního energetického trhu. I Trump to nedávno fakticky uznal, když vyzval Ukrajinu, aby zastavila útoky na ruské rafinerie, protože to zvyšuje cenu ropy.

A nějakou radost nemůže mít v tomto kontextu ani Evropa, pro kterou potenciální chaos na energetických trzích znamená vážnou ekonomickou komplikaci s negativními dopady na vnitřní politiku řady zemí Evropské unie. Nehledě na to, že řada členských zemí stále ještě odebírá ruský zkapalněný plyn (činí přibližně 15-20 procent z celkového dovozu LNG do Evropy) a mohou se tudíž obávat, že „spadnou“ pod americké sankce.

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Chyba jestřábů?

Není též zároveň paradoxně zákon o „pekelných sankcích“ další vážnou chybou republikánských jestřábů? Tou první bylo prosazení útoku na Írán, z něhož se stal bumerang, který může republikány oslabit v listopadových kongresových volbách. A pokud Trump zákon podepíše, dost mu to zhorší manévrovací prostor pro jakékoliv jednání s Moskvou o možném ukončení války na Ukrajině. Jinými slovy, celá Trumpova strategie pro Rusko a ukončení války na Ukrajině, kterou budoval od nástupu do prezidentského úřadu na druhé funkční období, bude zničena, což dále oslabí jeho politickou pozici doma i ve světě ve druhé půlce jeho prezidentství.

Trump ale může uvažovat i o tom, že zákon podepíše a poté Rusku nabídne nějakou dohodu o válce na Ukrajině, čímž demonstruje, že tak činí z „pozice síly“. Jenže podobná strategie s Íránem nezafungovala. K jednání ho nedonutil ani bombardováním, ani námořní blokádou a krize se už jen dále zhoršuje.

„Pekelné sankce“ tak mohou být i trefou mimo cíl.

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