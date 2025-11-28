Stuďénčeskij. Co všechno musí člověk udělat, aby se stal přesvědčivým Rusem

Iva Pekárková
Můj dávný kamarád Soren, Američan ze Středozápadu, ještě stačil prožít poslední roky studené války, a protože byl vnímavý adolescent, zanechalo to v něm tak hluboký dojem, že se ve čtrnácti začal učit rusky.

Iva Pekárková. | foto: MAFRA

Jeho rodiče, zapřisáhlí konzervativci, celoživotní voliči republikánů a odpůrci všeho, co pro ně nepředstavovalo „americké hodnoty“, z toho neměli radost, ale usoudili, že mladým je třeba popustit uzdu, a tak to Sorenovi povolili.

Byli majetní, ale z výchovných důvodů mu studium ruštiny neplatili. Soren objevil v sousedství uprchlíka ze Sovětského svazu, který se do Ameriky dostal, když už mu bylo přes padesát a anglicky uměl jen pár slov. A ten přislíbil, že si Soren může hodiny ruštiny odpracovat.

Boris byl ideální učitel. Zatímco Soren uklízel, věšel a skládal prádlo, myl nádobí nebo štípal dříví (činnosti, které pro něj voněly neznámem a exotikou, protože domácnost jeho rodičů byla plně automatizovaná a kromě toho k nim docházela mexická „hospodyně“), Boris, osamělý starý pán vyhladovělý po společnosti, vedl nepřetržitý monolog v ruštině. Tahle symbióza trvala tři roky.

A tak když Soren, čerstvě sedmnáctiletý, vystoupil z letadla v hlavním městě země, která už nebyla Sovětský svaz, ale Rusko, mluvil tím jazykem dočista plynně a z jeho přízvuku by nikdo nepoznal, že není místní.

Soren si zařídil roční studium na Lomonosovově univerzitě. Toužil žít jako Moskvané a taky tak vypadat, a tak si až na místě pořídil oblečení a taky si zašel k holiči a požádal ho o sestřih, jaký byl zrovna v módě.

Chvíli si myslel, že má úspěch u žen, ale pak se po uši zamiloval do krásné spolužačky a ta s ním beze všeho hupla do postele. Ukázalo se, že je ještě panna, ochotná provozovat jakékoli sexuální praktiky v naději, že ji odveze do Ameriky a „zařídí jí život“.

Boris svého studenta ujišťoval, že v ruštině nemá sebemenší přízvuk. Přesto stačilo, aby v Moskvě otevřel pusu a už zazněla otázka: „Ty inostráněc?“

Ne, Sorenův přízvuk za to nemohl. Mohla za to jeho zdvořilost, kterou jako syn amerického Středozápadu prostě nedokázal setřást.

Když šel poprvé do Ermitáže, pohlédl paní za pokladnou zdvořile do očí a požádal o vstupenku pro studenty, která stála pár kopějek. Dáma si ho přísně přeměřila a vyštěkla: „Průkazku!“ Tu Soren měl, jenže na ní bylo jeho jméno. A tak musel platit za lístek pro cizince, který v té době stál nějakých 15 dolarů.

Soren dlouho netušil, co dělá špatně.

Zachránil ho spolužák. „Ty o všechno prosíš a za všechno děkuješ, balvane!“ upozornil ho. „To se tady nenosí. Sleduj, jak se to dělá.“

Předběhl frontu a zavrčel do okýnka: „Stuďénčeskij!“ Pak shrábl lístek a beze slova odkráčel.

Soren to udělal po něm. Stálo ho to hodně přemáhání, ale zvládl to. Na celý rok se stal Rusem.

Potom se vrátil na Středozápad a stal se z něj republikánský politik. Ale to už je jiný příběh.

