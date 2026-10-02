Teď není zřejmé, co s ní bude dál. Bude následovat pokus ji znovu popravit, ať stejným, či jiným druhem popravy, až ji v nemocnici dají „do pořádku“? Co by s ní ale dál mělo být, z morálního a lidského hlediska?
Jsou tady tři zásadní otázky. Za prvé, co říká americká ústava a americké zákony. Za druhé, je trest smrti, poprava, zlem vždy a za všech okolností? A za třetí, co je správné dělat v konkrétním případě Christy Pikeové?
Ona před jednatřiceti lety vědomě a plánovaně zavraždila svou devatenáctiletou spolužačku (spolupachatelem jí byl její tehdy sedmnáctiletý přítel; jako nezletilý nedostal trest smrti, nýbrž doživotí), jako „suvenýr“ si vzala kus její lebky. Její vina je jasná, ona vraždu nepopírá. Není to justiční omyl.
Tresty smrti ve třetině unie
Americká ústava svým 8. dodatkem zakazuje „kruté a nezvyklé tresty“. Který trest je ale krutý a nezvyklý? Trest smrti není nezvyklý, v dějinách se vykonával vždy. Je však krutý? Ten spojený s mučením (třeba lámáním v kole) určitě ano, ale ten bezbolestný? Nejvyšší soud USA v roce 1972 rozhodl, že ano, že každý trest smrti je krutý, a proto je zakázal všechny.
Jenomže po mírné personální obměně Nejvyšší soud v roce 1976 rozhodl, že trest smrti sám o sobě není krutý nezbytně, a vrátil ho do pravomocí států. Uděluje se za určité činy i na federální úrovni, za určité činy v ozbrojených složkách, a ve státech za vraždy podle toho, zda parlamenty států chtějí vraždu trestat smrtí, nebo jen vězením.
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Dnes je to tak, že 23 z 50 států americké unie trest smrti zrušilo, v zákonech jej má 27 států, tedy nadpoloviční většina. Některé z nich na něj ale uvalily moratorium či je dlouhodobě nevykonávají (to je 11 států), takže za posledních deset let se trest smrti v USA vykonává jen v 16 státech (to je třetina všech).
Žádná křivda
Je ale trest smrti morálně přípustný vůbec, za nějakých okolností? Není zlem samým o sobě? Ne. Psychicky zdravý člověk, který vědomě a plánovaně spáchá vraždu jiného člověka, nemůže konzistentně tvrdit, že má nedotknutelné právo na život, které všichni ostatní musejí respektovat. Vrah plánovanou dokonanou vraždou své právo na život podkopává a jeho bazírování na vlastním právu na život je pak vnitřně rozporné, nekonzistentní a nepřesvědčivé. Proto neplatné. Takže v principu popravou se vrahovi křivda neděje.
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Druhým případem je zrádce. Tedy člověk, který dobrovolně pracuje pro stát, přijde do styku se státním tajemstvím, podepíše, že je nikdy nevyzradí, dokonce podepíše, že pokud je prozradí, předem souhlasí s tím, že bude popraven, pokud mu na to přijdeme. Jinými slovy, předem se vzdává práva na život, pokud se stane zrádcem. Stane-li se pak zrádcem, například pro peníze vyzradí identitu jiných lidí v zahraničí a oni i jejich rodiny budou následně umučeni velice krutou smrtí, pak tohoto člověka, zrádce, na jehož rukách je krev nevinných, pokud mu zradu dokážeme, máme plné právo popravit. On sám nám to právo svým podpisem předem dal.
Takže vraha i zrádce popravit právo máme, ale to neznamená, že to dělat musíme. Můžeme se plně a svobodně rozhodnout, že tresty smrti již vykonávat nebudeme; budeme vynášet jen tresty vězení. Můžeme se k tomu zavázat i mezinárodními smlouvami. To je nyní případ naší země i většiny států evropských.
Ale poprava vraha či válečného zločince sama o sobě zlem není. Na internetu je k dispozici záznam popravy K. H. Franka v květnu 1946 ve věznici Pankrác. Byla veřejná a filmovým štábem natočená. Frank žil hanebný život, ale popravu, tedy smrt, měl důstojnou. Choval se důstojně, ba statečně; a důstojně vůči němu – žádné týrání či ponižování – se chovali i ti, kdo ho popravili. Rychle a bezbolestně. Ideální poprava. Žil hanebně, leč zemřel důstojně. Jeho poprava byla možná tím nejdůstojnějším, co ve svém mizerném životě zažil. A asi i tím nejspravedlivějším.
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Trest smrti je přijatelný a spravedlivý, uvažujme o jeho zavedení
Popravou K. H. Franka jsme mu neudělali nic zlého. Když už on žil jako padouch, umožnili jsme mu alespoň zemřít jako člověk.
Rychle, bezbolestně, efektivně
Pokud jde o nešťastnou Christu Pikeovou, její právníci tvrdí, že trpí bipolární poruchou, což je závažné psychické onemocnění, při kterém se střídají fáze manické a fáze depresivní a člověk není plně zodpovědný za své konání. V roce 2001 se Pikeová pokusila uškrtit jinou vězeňkyni. To zřejmě ale již soud zvážil. Jenomže tady je problém jiný.
Po takto neprofesionálním pokusu o popravu, který vůbec nebyl nekrutý, by současný guvernér nebo příští guvernérka, která bude zvolena v listopadu, měli Pikeové udělit milost a změnit jí trest smrti na doživotí, protože na to mají pravomoc.
Totiž stát, který neumí vrahy popravit rychle, bezbolestně a efektivně, nemá lidi popravovat vůbec.