Uragán nad ostrovem svobody. Co dělá z Kuby tradičně důležitý cíl velmocí

Uragán nad cukrem – tak se jmenuje obdivná kniha Jeana-Paula Sartra o castrovské revoluci roku 1959. Vznikla na základě jeho návštěvy Kuby hned následujícího roku. Francouzský existencialista byl unesen revolučním nadšením, v němž se nemanifestoval žádný ismus, žádná ideologie, a které tak nahlížel jako autentický boj lidu proti vykořisťování a imperialismu.
Nejen on proto viděl tehdejší násilné politické změny jakožto zdroj vzniku „ostrova pozitivní deviace“. Vytvoření příkladu pro mnohé jiné, jelikož se zde měl zrodit člověk osvobozený od koloniálního dědictví.
Jenže tamější revoluci už dlouho dochází energie; jak přeneseně, tak i doslova. Ostatně její oslavovaní vůdcové, včetně Ernesta „Che“ Guevarry, jehož fotogenické tváře se skvěle zmocnila kapitalistická ikonografie, jsou buď již po smrti, nebo velmi vysokého věku. A Kuba se nyní potýká s další mimořádnou energetickou krizí. Není tudíž vyloučeno, že stávající situace přehodí kormidlo „ostrova svobody“ do někdejších polokoloniálních vod.
Málo svobodná Kubánská republika se možná znovu stane „cukřenkou, nevěstincem a hernou“ USA. Přesně, jak to bývalo před svržením krutého diktátora Fulgencia Batisty. Voják, jenž se dostal k moci už roku 1933 a v roce 1952 provedl státní převrat, byl typickým loutkovým diktátorem.
Skláněl se nejen před Bílým domem, ale i před americkými mafiánskými strukturami, provozujícími hotely, casina nebo rozsáhlý sexuální byznys pro turisty. Někteří její předáci prý dokonce snili o úplném podřízení kubánské veřejné politiky jejich zájmům, o faktickém zformování vlastního „státu“.
Kubánci se však vzápětí stali obětí studené války, když je hysterická odveta USA natlačila pod nikoliv nezištnou ochranu SSSR. A dokořán tím otevřela cestu k mrazivému vrcholu bipolárního soupeření: nukleárně nebezpečné karibské krizi roku 1962. Tehdy Sovětský svaz umístil na ostrov rakety s jadernými hlavicemi, aby vyvážil blízko vlastních hranic dislokované americké zbraně hromadného ničení. Svět pak následkem této geopolitické konfrontace balancoval na samé hraně atomové války.
Smolná poloha, jako Ukrajina
Zápas o sféry zájmů v oblasti Velkých Antil, jichž má být Kuba „perlou“, ale rozhodně nikdy nezmizí. Její geopolitický prostor je riskantní už od Kolumbových časů. Strategická poloha ostrova vzdáleného jen asi 150 kilometrů od Floridy z něj tradičně činí důležitý cíl velmocí. Na ostrově tudíž dodnes fungují čínské i ruské rozvědné zdroje, na Floridě zase působí aktivní kubánská exilová menšina. O to víc má nejspíše Trump čáku znovu podřídit relativně malou republiku velmocenskému hegemonismu USA.
Nová fáze nevybíravého nátlaku začala letos ve Venezuele. Zatímco mediálním fanfárám „velkolepého triumfu“ americko-izraelské agrese, pokusu o bleskovou válku vůči ropnému Íránu věří jen málokdo, skutečným úspěchem USA bylo bleskové přepadení ropné Venezuely počátkem ledna tohoto roku. „Výchovný blitzkrieg“ proti mnohem slabší, vnitřně rozložené zemi provedly americké speciální jednotky, přičemž ty zajaly – nejspíše i na základě skryté pomoci části tamějších špiček – prezidenta Nicoláse Madura s manželkou.
Při nezákonném útoku zahynuly desítky kubánských vojáků a příslušníků bezpečnostních složek, kteří Madurovi poskytovali ochranu. Hlavně však byli vládnoucí chavisté přinuceni k obratu jako na obrtlíku. Z ostře protiamerické zahraniční politiky přešli k náhlému ukončení transportu „černého zlata“ Havaně.
Násilím utažené ropné kohouty jsou pro tamější společnost a hospodářství, už tak drcené předchozím zostřeným embargem a ztrátami za covidu, katastrofou. Kubánci ztratili klíčový zdroj levné ropy, za niž často poskytovali Venezuelcům své lékaře a učitele. Nyní země čelí častým celostátním výpadkům proudu, nedostatku paliva pro dopravu či průmysl, jakož i rostoucím lidovým nepokojům.
Výroba energie ze slunce se díky Číně poměrně rychle rozvíjí, ale stále je ještě v počátcích. Jiné zdroje příliš nejsou; koneckonců po rozpadu Sovětského svazu udělali vítězní Američané vše, aby nikdo neinvestoval do dostavby první ostrovní jaderné elektrárny.
Přímý útok na stabilitu režimu
Jde prostě o přímý útok na stabilitu autoritářského režimu Miguela Díaze-Canela, jenž se teď potýká s vyčerpávajícím nátlakem. Jenže též s typicky nadutým dotazem americké strany, zda si může pro generátory své ambasády dovézt naftu.
Obě státnosti nyní vedou jednání o budoucnosti, přičemž Trump opakuje venezuelský či íránský vzorec požadavků – tzv. „přátelské převzetí“. To ostatně, abychom nezapomněli, nastolil i ve věci dánského ostrova Grónsko, které chtěl „koupit“ už během prvního prezidentského mandátu.
Zásadní potíže USA na Blízkém východě teď ovšem umožnily dojednat Rusům „proražení“ tankerové blokády Kubánské republiky – a tím de facto také jisté prodloužení agonie dosavadních ostrovních poměrů a koneckonců i oslabení příslušné migrace. K čemuž Trump doslova podotkl, že ho „to nezajímá a že nemá nic proti dodávkám ropy na Kubu ze strany jiných zemí“. K Moskvě se pak vzápětí přidal další tradiční dodavatel, Mexiko.
Sama EU, zatažená USA do vícera konfliktů, by si všech těchto souvislostí měla každopádně bedlivě všímat. Uvědomovat si, že se uragán „Donroeovy“ doktríny zdaleka neomezuje jen na západní polokouli. A konečně se začít stavět na vlastní nohy.