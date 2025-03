Český volební zápas a bezpečnostní tajfun. Co otřáslo všemi pilíři diskuse o obraně?

Volební kampaň začíná nabírat na obrátkách a všichni vědí, že bezpečnostní situace, vývoj války na Ukrajině, vztah Donalda Trumpa k Evropě i potřeba masivního navýšení výdajů na obranu budou tvořit stěžejní prvek nejen českého volebního zápasu.

Domácí sladění bezpečnostních not by vlastně znamenalo neutralizaci mnoha žhavých předvolebních témat, na kterých současná opozice hodlá výrazně bodovat. Ať už přímo, či nepřímo, odrazením voličů vládních stran od aktivního využití volebního práva kvůli depresivnímu pocitu, že je vše ztraceno a u nás i ve světě triumfuje temnota.

Situace je opravdu vážná a zejména představitelům ANO asi patrně ještě „nedocvakla“ jedna důležitá věc. Rozpad stávajícího světového řádu, jehož jsme nyní svědky, jim sice, při vhodné prvoplánové agitaci, může přinést body a napomoci jim k volebnímu vítězství. Nicméně z dlouhodobého hlediska na něm Česká republika, a tedy ani vláda pod taktovkou jejich hnutí, patrně nevydělá. Přičemž ke zmírnění nepříznivých dopadů globálních otřesů by se konsensus všech nebo skoro všech českých politických partají náramně hodil.

Hnutí ANO již dlouho útočí na nákup amerických bojových letounů páté generace Lockheed Martin F-35. Portrétuje ho jako zbytečně drahý, jako další z mnoha důkazů neschopnosti stávající vlády, poněvadž prodloužení služby švédských letounů Saab JAS-39 Gripen by prý k zajištění obrany našeho vzdušného prostoru bohatě stačilo a vyšlo by daleko levněji. S podobně vystavěnou argumentací zastánci pořízení F-35 zpravidla polemizovali poukazem na fakt, že přináší zcela nové schopnosti, jimž se Gripen ani po sadě inovací rovnat nemůže.

Nástup Donalda Trumpa k moci a jeho kroky v úřadu však zásadně otřásly všemi dosavadními pilíři diskuse o obraně. A právě na letadlech F-35 lze ono zemětřesení vysoké intenzity pěkně ilustrovat.

Portugalsko před několika dny odmítlo plán modernizace svého letectva pomocí F-35. Podle tamního ministra obrany by se totiž americká vláda mohla rozhodnout zablokovat přístup k aktualizacím softwaru a náhradním dílům potřebným k zajištění plné funkčnosti zmíněných letounů. „Svět se změnil a tento náš spojenec by mohl přinést omezení údržby, komponentů a všeho, co má co do činění se zajištěním, že letoun bude provozuschopný,“ řekl ministr Nuno Melo. Portugalsko sice posléze trochu couvlo, když nákup F-35 nevyloučilo, nicméně zvažuje prý též evropské možnosti. Pořízení zmíněného typu přehodnocuje rovněž Kanada, respektive uvažuje o redukci kontraktu na celkem 88 strojů.

Podobná kritika, jaká zazněla z úst portugalského ministra obrany, krátce před tím rezonovala i ve Švýcarsku a Německu. Vyvolala ji též praktická událost z ukrajinského bojiště, kdy Američané údajně, v rámci svého tlaku na Kyjev k ústupkům v mírových jednáních, výrazně (na dálku) omezili schopnosti letadel typu F-16. A byť je Ukrajině dodaly Nizozemsko a Dánsko, jde o americký výrobek a Washington prostě disponuje nástroji k omezení funkčnosti někomu již dodané vlastní vyspělé armádní techniky.

V médiích se dokonce objevily spekulace, že Američané mohou stroje F-35 v podstatě „vypnout“. Oslovení experti sice takto radikální krok vylučovali, na druhou stranu rozhodně nepopřeli možnost USA výrazně zredukovat určité schopnosti těchto letounů. Moderní bojové letadlo je prostě létající superpočítač, jenž bytostně závisí na IT technologiích i na aktuálním toku dat – z vesmíru, přes systém zpravidla amerických družic. A pokud si ho nějaká země kupuje, dává peníze za jeho v podstatě plnou bojovou způsobilost. Na práškování polí stačí něco mnohem jednoduššího a levnějšího.

Navíc, významná část sofistikované západní vojenské techniky je plánována a konstruována jako pevná součást arzenálu galaxie jménem NATO, jako kompatibilní s ostatními zbrojními systémy, toky informací, logistikou, specifickým způsobem válčení. Vytrhne-li se ze zmíněného celkového kontextu, její bojová hodnota klesá, i kdyby Američané nebo výrobce z jiné země pilně a poslušně aktualizovali software.

Pokud tedy Donald Trump začíná demontovat či přímo demolovat celou transatlantickou spojeneckou architekturu, již jen tím se fakticky snižuje účinnost konkrétních typů zbraní, F-35 samozřejmě nevyjímaje.

Co s tím? Odpověď určitě není snadná. A fakticky bude hodně nákladná. Hřímání z volebních tribun ji však rozhodně nepřinese.