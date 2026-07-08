Trump si možná o Ukrajině tentokrát nevymýšlí. A právě proto je to nebezpečné

Ukrajina je nakloněna mírovému jednání už nějakou dobu. Vzdala už před nějakou dobou de facto, nikoliv de iure, veřejně naděje, že znovu obsadí dobytá území a chce už jen zachovat status quo. Vyhrožování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že dronovými útoky donutí ruského prezidenta Vladimira Putina k jednání, je toho jen ilustrací. Ostatně, že Krym je ztracen, si v Kyjevě připustili neoficiálně už dávno a od roku 2022 či 2023 se víceméně smířili i se ztrátou území nebo většiny území drženého před velkou invazí separatisty a ruskou armádou.
Realita je totiž taková, že západní pomoc Kyjevu není tak velká, aby mohla Ukrajina nad Ruskem vyhrát. A že přes zprávy o zásazích v hloubi Ruska se postavení Kyjeva na frontě pomalu horší (na východě země po proražení pevnostního pásu hrozí rychlý ruský postup) a nálada obyvatel padá k bodu mrazu.
Moskva má také důvody být pro uzavření míru a zacementování stávající fronty. Ukrajinské útoky v hloubi ruského území vyvolávají nespokojenost obyvatel a dokonce i Kreml nedávno po letech přiznal, že s Ukrajinou vede skutečně válku a nejde „jen“ o speciální vojenskou operaci. Přitom ještě nedávno bylo vyslovení slova „válka“ v této souvislosti v Rusku poukázkou na jistou cestu do vězení.
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Ukrajinské zásahy na ruské rafinérie způsobily v některých oblastech Ruska nedostatek benzínu a ztěžují fungování hospodářství a omezily příjem Moskvy z exportu energetických surovin. Nejhorší ovšem je, že se Rusko ocitá na pokraji bankovní krize a navíc je stále těžší získat dobrovolníky, kteří by šli na frontu.
Může Putin ukončit válku?
Zájmy všech aktérů války se tak sbližují a sbližují se i s Trumpovou touhou být zprostředkovatelem a tvůrcem míru. Tentokráte skutečně. Problém je v tom, že není jasné, zda chce ruský prezident Vladimir Putin skutečně válku ukončit. Nebo spíše zda ji může ukončit.
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Pojal ji totiž jako existenční záležitost, pro sebe i pro Rusko. Potřebuje nějaký viditelný úspěch, než válka skončí, protože konec války jen tak, pouze vyšuměním do patu, by mohl být pro jeho režim nebezpečný. Potřebuje něco získat, třeba bez boje další velký kus ukrajinského území a příslib sesazení Zelenského.
Jaké má možnosti pro zvýšení svého tlaku na Ukrajinu? Dobře to nedávno shrnul komentátor Gideon Rachman v listu Financial Times: je to větší tlak na frontě, útok jadernými zbraněmi, menší útok na země NATO, aby ony přinutily Ukrajinu přijmout potupný mír, nebo takzvaný hybridní útok. Všechny tyto možnosti Putin či jeho blízcí už ostatně zvažovali a možná dosud zvažují.
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Zvýšení tlaku na frontě znamená mobilizaci. A do té se Putinovi nechce. Pokud by totiž nepřinesla rychlou porážku Kyjeva, destabilizovala by jeho režim. Útok jadernými zbraněmi je také ošemetný, protože by to mohlo zneklidnit Čínu, ruského spojence. Útok na členský stát NATO (mimochodem americké tajné služby prý nedávno varovaly Polsko právě před takovým útokem) je dost riskantní, mimo jiné to totiž oslabí frontu na Ukrajině a reakce Severoatlantické aliance může být tvrdá.
Podobně je to i s hybridním útokem na NATO, tedy sabotážemi, snahou narušit provoz energetických sítí a vypouštěním klamných informací. Nicméně právě dvě poslední možnosti zřejmě slibují největší pravděpodobnost skutečně velkého úspěchu.
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Zamíchání kartami
Pokud by se podařilo rozložit takovými útoky NATO, které je ostatně už teď v mnoha ohledech kvůli chování Donalda Trumpa na prahu rozvalu, zamíchalo by to výrazně kartami světové i evropské politiky. Navíc by to jednak mohlo vést k oslabení západní podpory Ukrajiny a prolomení ukrajinské fronty, a pokud ne, i rozklížení NATO by Putin doma mohl prezentovat jako vítězný výsledek invaze na Ukrajinu. A skvělý začátek mírových jednání. Pokud tedy skutečně dojde k Trumpem avizovaným rozhovorům, máme se možná ještě před nimi na co těšit.