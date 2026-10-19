Spojené státy a dvě velké války. Kterou z nich Trump ukončí?

Dohoda také přišla pozdě, jen tři týdny před volbami. A příjem do státní kasy Ruska z prodeje nafty má být nevýznamný, tudíž nevyřeší potíže Kremlu s financováním války. Komentáře mají jasné vyznění: Trump je nebetyčné hovado, Putinův komplic a zrádce Západu včetně Ukrajiny.
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Vidíme-li takové anomálie, místo zbrklých závěrů by bylo užitečné zvážit i možnost, že se nejedná o nesmyslný krok šílence, ale o uvážené strategické rozhodnutí, které daleko přesahuje horizont voleb 3. listopadu. Možná, že někoho překvapí, ale Trump není nejvyšším představitelem EU a Ukrajiny, ale prezidentem USA, což znamená, že musí prosazovat zájmy Američanů.
Krvavý konflikt na Ukrajině považuje ani ne tak za strategickou záležitost EU a Velké Británie, ale spíše za jejich posvátný morální závazek, proto se v něm hodlá angažovat jen do té míry, aby se pozice Ruska neposílila. Trump je přesvědčen, že k této válce vůbec nemělo dojít, kdyby prezident Joe Biden a hlavy velkých států EU dokázali stabilizovat vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem. A když někdo obviňuje Trumpa ze zrady Evropy, Ukrajiny a společných hodnot, měl by vyslechnout dotaz: Sorry jako, ale sliboval snad něco jiného než to, co od svého zvolení konzistentně dělá?
Dvě benzinky v ohni
Centrální mozek Trumpovy bezpečnostní politiky, Elbridge Colby, vnuk někdejšího ředitele CIA Williama Colbyho, léta hlásá, že Amerika nedokáže souběžně hrát prim ve více válkách. Administrativě Trumpa zřejmě došlo, že vzhledem k limitům americké (a asi i globální) energetické bezpečnosti není rozumné vést války kolem dvou největších benzinových pump světa – Ruska a Blízkého východu. Přestane-li jeden fungovat, svět to přežije, ale pokud najednou oba přestávají prodávat pohonné hmoty, nastávají vážné globální hospodářské problémy.
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V takovém okamžiku je třeba položit otázku: kterou z těchto dvou válek ukončit? Amerika má svoji odpověď, EU také. Jenže každý chce něco jiného. Evropa by obětovala americkou válku proti Íránu, Amerika by zase chtěla zastavit válku na Ukrajině, kterou prakticky považuje za další evropské tažení na východ (Drang nach Osten).
Letošní válka s Íránem ukázala, že cena ropy a derivátů z ní významně omezuje americkou zahraniční a bezpečnostní politiku, nebo ji dokonce dokáže určovat. Každý Trumpův krok byl zřejmě ovlivněn otázkou, jak dlouho a s jakou intenzitou lze válčit bez toho, aby vyvolal nesnesitelné politické a ekonomické důsledky pro energetický sektor. Viděli jsme, že když pohonné hmoty zdražily, Američané útoky zmírnili nebo zcela zastavili. Jakmile ceny výrazněji klesly, začali opět bombardovat.
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Prezident si jistě nepřeje, aby cenové totemy u pump diktovaly válečné operace, chce, aby na trhu bylo více nafty, proto se obrátil na jediné místo, které bylo k mání – na Rusko. Trump nekupuje naftu od Putina proto, že Rusko se najednou stalo spolehlivým spojencem nebo aby před volbami snížil cenu u amerických pump o deset centů. Prezident se díky této dohodě snaží zajistit volnější ruku pro další fázi války s Íránem, která se po listopadových volbách asi opět rozhoří naplno a na dlouhé měsíce.