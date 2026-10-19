Jak trestat Evropu. Trumpova satelitní zrada ukazuje nebezpečí pro starý kontinent

Stále přitom není jasné, zda Starlink na Ukrajině už funguje v původním rozsahu. Zároveň se Spojené státy snaží zajistit, aby ani Ukrajina, ani Evropa neměla za Starlink náhradu.
Ukrajina je na síti Starlink životně závislá. Používá ji pro navádění dronů při útocích na ruské území a také zřejmě při navádění některých střel určených naopak k sestřelování proudových ruských dronů. Ukrajinci přitom sice využívají civilní síť Starlink, nikoliv se stejnými družicemi pracující vojenskou síť Starshield, ale zároveň mají na Starlinku povolený příjem za neomezené rychlosti, tedy to, co potřebují střely a drony. A možná i něco jiného. Tyto speciální funkce kontroluje Pentagon, a tedy americká vláda.
Podle médií bylo ale nedávno spojení při vysokých rychlostech zrušeno, a to přímo na příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na návrh Elona Muska, šéfa a majitele firmy SpaceX, která provozuje Starlink.
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USA omezily Ukrajině systém Starshield na přímý pokyn Bílého domu
Přitom provoz Starlinku na Ukrajině platí Evropané, mimo jiné Polsko a Německo. Jenže ani jejich stížnosti nepomohly a Trump tvrdí, že se nic neděje. Ve skutečnosti chce zřejmě Trump donutit Ukrajinu silou k omezení útoků na ruská energetická zařízení, tím zvýšit vývoz ruské nafty a před volbami srazit její cenu. I když možná jen o pár centů. Za cenu toho, že budou bombardována ukrajinská města, za cenu toho, že agresor, Rusko, bude vydělávat, a konečně za cenu toho, že se ukáže, že když si Evropané něco u americké firmy zaplatí, vůbec jim to nemusí dodat. Navíc to vypadá, že američtí míroví vyjednavači by byli pro, aby Rusko získalo i část dosud nedobytého ukrajinského území. Trump prostě zradil Ukrajinu i Evropany.
Smír s Ruskem za cenu ústupků?
Zároveň se momentálně jedná o tom, že evropské společnosti využijí část radiového spektra pro poskytování služeb podobných Starlinku. Evropská komise navrhuje upravit přidělování konkrétního frekvenčního pásma pro mobilní satelitní služby a zvýhodnit v něm evropské firmy. Na to reagoval americký velvyslanec u Evropské unie Andrew Puzder, který prohlásil, že pokud by to omezilo SpaceX a Starlink, budou evropské společnosti čelit zničujícím odvetným opatřením. Přímo SpaceX pak začal vyhrožovat, že to povede k omezení funkčnosti Starlinku na Ukrajině. Je přitom otázkou, nakolik by to SpaceX skutečně omezilo.
Spíše to vypadá, že si Washington přeje, aby na něm Evropa zůstala životně závislá. Aby ji mohl jakýkoliv americký prezident „trestat“ podobně jako Ukrajinu. Třeba nutit ke smíru s Ruskem za cenu ústupků. Sice ne územních, ale pokud jde o suverenitu. Rusko totiž před válkou na Ukrajině žádalo, aby se středo- a východoevropské země NATO de facto vzdaly plného členství v Alianci a třeba o rozmístění cizích vojáků na jejich území rozhodovala Moskva.