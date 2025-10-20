Trump zase obrátil ve vztahu k Ukrajině. Ale v něčem má pravdu

Donald Trump chce zařídit mír mezi Ruskem a Ukrajinou. Pragmaticky a bez ohledu na to, kdo na koho zaútočil a co je morální. A taky bez ohledu na složitou realitu. Chce se zkrátka pochlubit úspěchem.
Začal s tím, že omezil americkou pomoc napadené Ukrajině a chtěl se dohodnout s Ruskem. Realisticky na základě svého obchodnického instinktu došel k závěru, že zatlačí na slabší stranu a vše bude v pořádku. Navíc se o lecčems může dohodnout s Ruskem, a to nejen na politice, ale také na ekonomických věcech. A současný americký prezident má rád byznys.
Stačil jeden telefonát
Už se zdálo, že k tomu dojde, jenže summit Trumpa s Putinem na Aljašce znamenal zvrat. Podle informací, které unikly na veřejnost, se ukázalo, že Putinovi nestačí to, co mu Trump nabízel. Tedy že Ukrajina přistoupí na mír a že Rusku zůstane obsazené území a kromě něj získá ještě něco navíc. Neobsazenou část Donbasu.
Navíc se celá věc jevila tak, že Washington uzná i formálně Krym jako součást Ruska a samozřejmě že se Putinovo Rusko stane partnerem USA i v dalších oblastech. Působilo to tak, že Putin získá, co chtěl – ukrajinská území, vítězství ve válce a ještě uznání statusu supervelmoci, který měl Sovětský svaz.
Jenže Putinovi to nestačilo. Chtěl vyřešit „kořeny“ konfliktu, tedy změnit vládu v Kyjevě, de facto totální kapitulaci Ukrajiny. A k tomu omezení působení NATO na východě. Nakonec naštval Trumpa sáhodlouhou historickou přednáškou o tom, proč je Ukrajina vlastně Rusko a jak má on, Putin, pravdu. To už bylo na Trumpa příliš.
Začal tedy vyhrožovat, že dodá Kyjevu nové zbraně (tedy prodá je Evropanům, kteří je dají Ukrajině), kterými dostřelí Ukrajinci až do Moskvy a dál. Proti tomahawkům by se ruská armáda těžko bránila. Trump také začal tlačit na Indii, aby nekupovala ruskou ropu. Jenže stačil jeden telefonát od ruského prezidenta Vladimira Putina, se kterým jsou zřejmě přes všechny spory ze stejného těsta, a americký prezident opět obrátil.
Pragmatický postoj
Minulý týden seřval Trump ukrajinského prezidenta Zelenského v Bílém domě, kam si ho pozval na kobereček a řekl mu, že se má vzdát ukrajinského území a že válku, pokud se Putin skutečně rozzlobí, prohraje na celé čáře. Použil přitom Putinovy argumenty o válce na Ukrajině. Zelenskyj se postavil proti.
Nakonec ovšem na palubě svého prezidentského speciálu Trump řekl, že Donbas „by měl být rozříznutý tak, jak je“ a „obě strany by měly jít domů, přestat zabíjet“. To by znamenalo, že Zelenskyj by měl podle něj ustoupit Putinovi a nechat mu to, co dobyl. Nemluvil o ničem navíc. To je velmi pragmatické, protože příměří se většinou sjednává na linii fronty a Ukrajina zřejmě může na něco takového přistoupit. Trump má v tomhle pravdu.
Problémem ovšem je, zda něco takového přijme Putin, se kterým se má setkat Trump v Budapešti. A pak je tu samozřejmě to, že současná fronta je tam, kde je, protože Trump nechce pomáhat napadenému, a naopak odměnit agresora. Trumpovi to vyhovuje, ale jestli to bude znamenat dlouhodobý mír, to je otázka.