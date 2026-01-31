Bude na olympiádě gestapo? Bezpečí Američanů ohlídá ICE a je z toho problém

Pro jedny je tím, kdo vymáhá právo a umožňuje zjistit a deportovat ilegální přistěhovalce ve vnitrozemí USA. Pro jiné – i pro většinu médií hlavního proudu a většinu Evropy – je něčím, co připomíná gestapo, SA či SS. De facto zločineckou organizací, jejíž operativci se zakuklení pohybují v ulicích amerických měst, až příliš často sahají po zbraních a někdy i zabíjejí.
S rozdílem v pohledu se moc nehne. Je důsledkem barikádově se rozdělujících společností, stále více se uzavírajících do svých názorových bublin. Problém nastává, když se tyto bubliny mají protnout i mimo USA. Třeba už v pátek 6. února, až v Itálii začnou zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo.
Háček je v tom, že na hrách bude dost Američanů. Sportovců, jejich doprovodu i celebritních hostů. Chystají se tam například viceprezident Vance a ministr zahraničí Rubio. A o jejich bezpečí se mají postarat – ve spolupráci s italskými orgány – i experti z řad ICE. A jsme u názorové barikády.
Když se milice i jejich odpůrci utrhnou ze řetězu
Italská vláda Giorgie Meloniové se to snaží nerozmazávat a držet se racionálních argumentů. Především toho, že ICE je americký federální úřad vymáhající národní a veřejnou bezpečnost, že na hrách budou jeho experti, ne operativci a už vůbec nebudou působit v ulicích italských měst.
ICE je úřad založený po teroristických útocích na USA z 11. září 2001. Funguje tedy už skoro čtvrtstoletí. Že se teď – za druhého Trumpova mandátu – utrhl ze řetězu? To je pravda. Díky Trumpovi se stal nejvíce financovaným bezpečnostním úřadem. Úřadem, který nabírá nejvíce operativců, kvůli spěchu je nedostatečně cvičí a výsledkem je jejich arogance a nepříjemně častý sklon k použití síly, ba zbraní. Ale pravda je i to, že vzhledem k historii tohoto úřadu i k jeho zákonnému mandátu z toho neplyne, že neblahé výstřelky operativců přenesou experti do Itálie na olympijské hry.
Jenže strašení – tedy hlavně morální strašení – je už v běhu. V Itálii sílí hlasy, že účast expertů z ICE na zabezpečení amerických sportovců i doprovodu je nepřijatelná. Tvrdí to například Giuseppe Sala, starosta Milána coby pořadatelského města: „Tohle je milice, která zabíjí. V Miláně nejsou vítáni.“ A jiní se rétoricky utrhávají ze řetězu podobně jako mnozí operativci ICE v amerických městech (ale na rozdíl od nich nemají po ruce zbraně).
Bývalý premiér a šéf Hnutí pěti hvězd Giuseppe Conte na web napsal: „Po násilných činech a vraždách v USA se dovídáme, že agenti ICE mají přijet do Itálie. To nemůžeme dopustit.“ A zcela natvrdo to formuluje Aliance Zelení a Levice: „Gestapo provádělo razie s odhalenými obličeji, zatímco agenti ICE jsou zahalení. To je jediný skutečný rozdíl.“
Přesvědčit již přesvědčené, vytočit již vytočené
Dá se s tím něco dělat, nějak to racionálně vysvětlit? Nebo je to barikádový boj, kde ani jedna strana neslyší na argumenty jiné a obě si přesvědčeně stojí za svým? Pak by se měly prosadit argumenty výkonné moci, leda že by je opozice přehlasovala v parlamentu. Což se zatím nestalo.
O racionalitu se pokouší italská vláda, která s USA vychází slušně a chce, aby to tak zůstalo. Ministr zahraničí Tajani zdůrazňuje, že na olympijských hrách nebudou přítomni operativci ICE (média často používají amerikanismus agenti, což může být pro nás matoucí, neboť jsme zvyklí na výraz „agenti StB“ ve smyslu konfidenti). Budou to experti ICE a nebude to jejich premiéra na OH. Premiéra je pouze v tom, že až nyní má ICE společenskou pověst gestapa.
Premiérka Meloniová k věci zatím mlčí. Můžeme si říkat, že tak, jako by u nás mlčel premiér Babiš. Nebo si můžeme zaspekulovat, že kdyby byly OH v Česku, tak politici typu Okamury, Rajchla či Turka by účast ICE veřejně přivítali. Ale Meloniová ví, proč mlčí. Ví, že jakákoliv racionální argumentace nepomůže, když už se kolem ICE, kolem jejich násilných zásahů ve městech USA, jejich arogance i brutality vytvořila společenská atmosféra gestapa, SA či SS.
Když potom ministr Tajani říká „není to tak, že sem přijedou jednotky SS“, tak spíše klasicky přesvědčuje již přesvědčené a dále vytáčí již vytočené.
Bude se to muset přes trvání her nějak vydržet. Ale ta společenská atmosféra, obraz Ameriky utržené ze řetězu a Evropy bránící poslední výspu demokracie, tu byla už předtím a vydrží i poté. Už si pomalu zvykáme, že to patří ke stálému obrazu světa.