Dostal Orbán od Vance polibek smrti? Americká „tlačenka“ v Evropě nikdy nefunguje

Ten narativ byl efektivní. Obraz Obamy jako arogantního liberála, který Británii vzhledem k její kolonialistické minulosti nemá rád a ještě si troufá ji poučovat, jak má rozhodnout o své budoucnosti, tehdy mnoho lidí citovalo v brexitářských debatách. S oblibou ho používal i sám architekt odchodu z Unie Nigel Farage.
Přesuňme se o deset let později a vidíme amerického viceprezidenta J. D. Vance, jak přijíždí do Budapešti v předvečer maďarských parlamentních voleb. Muž číslo dvě svobodného světa přímo z jeviště volebního mítinku volá americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a společně pak vyjadřují podporu maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který v Americe platí za guru populistické pravice.
S prezidentem vás milujeme. Vance přijel podpořit Orbána, Brusel nařkl z vměšování
Maďarská opozice následně tento obrázek využije a obratně ho otočí proti Orbánovi. Nestěžuje si snad premiér neustále na zahraniční vměšování do maďarských věcí? Tak jak je možné, že si tento patriot najednou zve na pomoc velké kluky z Washingtonu?
Prohra protežovaného
Co mají tyto dvě akce společného? Obě vyústily v prohru protežované strany. Padli Orbán i odpůrci brexitu. Byla za tím primárně intervence Vance a Obamy? To jistě ne. Rozhodně ale podporovaným subjektům nijak nepomohla. Americká „tlačenka“ v Evropě prostě nefunguje.
Důvodů může být hned několik. V první řadě ten, že Američané nemají zrovna pověst podrobných znalců evropské politiky, nedejbože dokonce té maďarské. Jejich podpora pak vždycky působí poněkud umělě, plakátově.
Druhý důvod sahá k logice fungování voleb. O domácích věcech by skutečně měli rozhodovat domácí voliči, protože jde o jejich budoucnost a předpokládá se u nich předznalost tématu. To není nativismus, nýbrž podstata demokracie. A vidíme, že funguje úplně stejně pro liberály i orbánovce.
Závěrem se nabízí malé doporučení. Pokud evropští politikové budou chtít v budoucnu něco prosadit, určitě by si na to neměli zvát americkou pomoc. Buďto si tím nepomůžou, nebo dokonce dobrovolně nastaví tvář k polibku smrti.