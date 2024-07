Kontrastní viceprezident. Vance patříval k republikánským odpůrcům Trumpa

V mnoha ohledech jde i o volbu k Donaldu Trumpovi kontrastní, budou tvořit barevnou a různorodou dvojici a to je vždycky dobré.

Bytostný intelektuál

První kontrast se týká věku. V případě minulých a letošních prezidentských voleb se už leckdo delší dobu zamýšlí nad tím, že v Americe vládne gerontokracie. Prezidentu Joeu Bidenovi je 81 let a z hlediska mentálních sil je zjevně za zenitem. Trumpovi je 78 let, je tedy jen o málo mladší, i když energie má na rozdávání. Zde citovaného historika Nialla Fergusona to dokonce přimělo k úvaze o tom, že Amerika se začíná podobat sovětskému režimu na přelomu 70. a 80. let.

Takže J. C. Vanceovi je 39 let, z pohledu standardů americké politiky je to velmi mladý člověk. Pokud by Trump byl zvolen, je pravděpodobnost, že se viceprezident stane prezidentem, poměrně vysoká.